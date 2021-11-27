В субботу, 27 ноября, «Ювентус» примет «Аталанту» в рамках 14-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на стадионе «Альянц» в Турине, начнется в 20:00 по московскому времени. «Ювентус» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

«Ювентус» занимает восьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А, имея на своем счету 21 очко.

В 13 сыгранных турах «старая синьора» одержала шесть побед, трижды сыграла вничью и потерпела четыре поражения.

В ноябре команда Массимилиано Аллегри успела обыграть «Фиорентину» (1:0) и «Лацио» (2:0).

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В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов туринцы с крупным счетом проиграли «Челси» (0:4), что переместило их на второе место в группе, но оставило с путевкой в 1/8 финала.

После травм у «Ювентуса» восстанавливаются Данило, Маттиа Де Шильо, Джорджо Кьеллини и Аарон Рэмзи.

«Аталанта»

«Аталанта» расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии с 25 баллами.

На счету «Девы» семь побед, четыре ничьи и всего два поражения в национальном первенстве.

В Серии А подопечные Джан Пьеро Гасперини не проигрывают с 3 октября, а в двух последних матчах выиграли у «Кальяри» (2:1) и «Специи» (5:2).

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов бергамская команда разошлась миром с «Янг Бойз» (3:3) и осталась на третьей позиции в группе.

Среди травмированных у «Аталанты» значатся Робин Госенс, Маттео Ловато, Ханс Хатебур и Давиде Дзаппакоста.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Ювентуса» — 2.20, победа «Аталанты» — 3.40, ничья — 3.50.

У гостей в целом хорошая команда, которая идет в турнирной таблице даже выше туринцев, однако ставить на ее успех мы бы не стали.

Главная проблема «Дамы» — слабость обороны, и встреча против «Янг Бойз» в Лиге чемпионов это отлично продемонстрировала. Любой блеск атаки «Аталанты» всего за несколько минут способны затмить провалы защитников.

Поскольку «Ювентус» тоже много пропустил от «Челси», наш прогноз и ставка — «тотал голов больше 3» за 2.13.

Еще один вариант — «обе забьют хотя бы в одном тайме» за 1.97. Ждем активных действий от команд, потому что «Аталанта» всегда делает ставку на атаку, а «Юве» вряд ли сможет набрать очки, если не будет отвечать тем же.