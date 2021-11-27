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    Сколько голов забьет «Аталанта» в Турине?

    «Ювентус» — «Аталанта». Прогноз (к. 2.13) и ставки на футбол, чемпионат Италии, 27 ноября 2021 года

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    Руслан Малиновский
    В субботу, 27 ноября, «Ювентус» примет «Аталанту» в рамках 14-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на стадионе «Альянц» в Турине, начнется в 20:00 по московскому времени. «Ювентус» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 27 Ноября 2021 года
    Ювентус
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    Коэффициенты на матч Ювентус — Аталанта
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    «Ювентус»

    «Ювентус» занимает восьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А, имея на своем счету 21 очко.

    В 13 сыгранных турах «старая синьора» одержала шесть побед, трижды сыграла вничью и потерпела четыре поражения.

    В ноябре команда Массимилиано Аллегри успела обыграть «Фиорентину» (1:0) и «Лацио» (2:0).

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    В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов туринцы с крупным счетом проиграли «Челси» (0:4), что переместило их на второе место в группе, но оставило с путевкой в 1/8 финала.

    После травм у «Ювентуса» восстанавливаются Данило, Маттиа Де Шильо, Джорджо Кьеллини и Аарон Рэмзи.

    «Аталанта»

    «Аталанта» расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии с 25 баллами.

    На счету «Девы» семь побед, четыре ничьи и всего два поражения в национальном первенстве.

    В Серии А подопечные Джан Пьеро Гасперини не проигрывают с 3 октября, а в двух последних матчах выиграли у «Кальяри» (2:1) и «Специи» (5:2).

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    • В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов бергамская команда разошлась миром с «Янг Бойз» (3:3) и осталась на третьей позиции в группе.

    Среди травмированных у «Аталанты» значатся Робин Госенс, Маттео Ловато, Ханс Хатебур и Давиде Дзаппакоста.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Ювентуса» — 2.20, победа «Аталанты» — 3.40, ничья — 3.50.

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    У гостей в целом хорошая команда, которая идет в турнирной таблице даже выше туринцев, однако ставить на ее успех мы бы не стали.

    Главная проблема «Дамы» — слабость обороны, и встреча против «Янг Бойз» в Лиге чемпионов это отлично продемонстрировала. Любой блеск атаки «Аталанты» всего за несколько минут способны затмить провалы защитников.

    Поскольку «Ювентус» тоже много пропустил от «Челси», наш прогноз и ставка — «тотал голов больше 3» за 2.13.

    Еще один вариант — «обе забьют хотя бы в одном тайме» за 1.97. Ждем активных действий от команд, потому что «Аталанта» всегда делает ставку на атаку, а «Юве» вряд ли сможет набрать очки, если не будет отвечать тем же.

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    «Ювентус» — «Аталанта»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 27.11.2021. Прогнозы на футбол. Сколько голов забьет «Аталанта» в Турине?
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