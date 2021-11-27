«Ювентус»
«Ювентус» занимает восьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А, имея на своем счету 21 очко.
В 13 сыгранных турах «старая синьора» одержала шесть побед, трижды сыграла вничью и потерпела четыре поражения.
В ноябре команда Массимилиано Аллегри успела обыграть «Фиорентину» (1:0) и «Лацио» (2:0).
В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов туринцы с крупным счетом проиграли «Челси» (0:4), что переместило их на второе место в группе, но оставило с путевкой в 1/8 финала.
После травм у «Ювентуса» восстанавливаются Данило, Маттиа Де Шильо, Джорджо Кьеллини и Аарон Рэмзи.
«Аталанта»
«Аталанта» расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии с 25 баллами.
На счету «Девы» семь побед, четыре ничьи и всего два поражения в национальном первенстве.
В Серии А подопечные Джан Пьеро Гасперини не проигрывают с 3 октября, а в двух последних матчах выиграли у «Кальяри» (2:1) и «Специи» (5:2).
В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов бергамская команда разошлась миром с «Янг Бойз» (3:3) и осталась на третьей позиции в группе.
Среди травмированных у «Аталанты» значатся Робин Госенс, Маттео Ловато, Ханс Хатебур и Давиде Дзаппакоста.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Ювентуса» — 2.20, победа «Аталанты» — 3.40, ничья — 3.50.
У гостей в целом хорошая команда, которая идет в турнирной таблице даже выше туринцев, однако ставить на ее успех мы бы не стали.
Главная проблема «Дамы» — слабость обороны, и встреча против «Янг Бойз» в Лиге чемпионов это отлично продемонстрировала. Любой блеск атаки «Аталанты» всего за несколько минут способны затмить провалы защитников.
Поскольку «Ювентус» тоже много пропустил от «Челси», наш прогноз и ставка — «тотал голов больше 3» за 2.13.
Еще один вариант — «обе забьют хотя бы в одном тайме» за 1.97. Ждем активных действий от команд, потому что «Аталанта» всегда делает ставку на атаку, а «Юве» вряд ли сможет набрать очки, если не будет отвечать тем же.