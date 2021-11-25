«Маккаби» Тель-Авив
«Маккаби» занимает первое место в турнирной таблице группы A, имея на своем счету 10 очков.
На групповом этапе «желтые» один раз обыграли «Алашкерт» (4:1), дважды — ХИК (5:0, 3:0), а также сыграли вничью с ЛАСКом (1:1).
В израильской Суперлиге клуб из Тель-Авива провел девять встреч, в которых набрал 11 очков. В предыдущем туре он разошелся миром с «Хапоэлем» из Тель-Авива (1:1).
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После травмы у «Маккаби» восстанавливается полузащитник Ави Рикан.
ЛАСК
ЛАСК расположился на второй строчке в турнирной таблице группы A с 10 баллами.
Австрийская команда на групповом этапе выиграла у ХИКа (2:0) и дважды у «Алашкерта» (3:0, 2:0), а с «Маккаби» поделил очки (1:1).
В турнирной таблице австрийской Бундеслиги команда Андреаса Виланда идет 11-й с 14 баллами. В ноябре она разгромила «Тироль» (3:0) и сыграла вничью со «Штурмом» (3:3).
Среди травмированных у ЛАСКа значатся Тобиас Лаваль и Петар Филипович.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Маккаби» — 2.30, победа ЛАСКа — 2.90, ничья — 3.70.
Обе команды уже гарантировали себе выход в еврокубковую весну и обе проиграли лишь раз в предыдущих пяти встречах.
Да, команда из Тель-Авива остается без постоянного главного тренера, но этот факт вряд ли сильно повлияет на игру футболистов. Учитывая в целом равную силу соперников, наш прогноз и ставка — «ничья».
Еще один вариант — «обе забьют и тотал больше 2,5» за 1.76. У команд нет проблем с реализацией моментов, так что ждем высокой результативности.