В четверг, 25 ноября, «Маккаби» из Тель-Авива примет ЛАСК в пятом туре группового этапа Лиги конференций. Встреча группы A, которая пройдет на стадионе «Блюмфильд», начнется в 23:00 по московскому времени. «Маккаби» Тель-Авив — ЛАСК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Маккаби» Тель-Авив

«Маккаби» занимает первое место в турнирной таблице группы A, имея на своем счету 10 очков.

На групповом этапе «желтые» один раз обыграли «Алашкерт» (4:1), дважды — ХИК (5:0, 3:0), а также сыграли вничью с ЛАСКом (1:1).

В израильской Суперлиге клуб из Тель-Авива провел девять встреч, в которых набрал 11 очков. В предыдущем туре он разошелся миром с «Хапоэлем» из Тель-Авива (1:1).

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После травмы у «Маккаби» восстанавливается полузащитник Ави Рикан.

ЛАСК

ЛАСК расположился на второй строчке в турнирной таблице группы A с 10 баллами.

Австрийская команда на групповом этапе выиграла у ХИКа (2:0) и дважды у «Алашкерта» (3:0, 2:0), а с «Маккаби» поделил очки (1:1).

В турнирной таблице австрийской Бундеслиги команда Андреаса Виланда идет 11-й с 14 баллами. В ноябре она разгромила «Тироль» (3:0) и сыграла вничью со «Штурмом» (3:3).

Среди травмированных у ЛАСКа значатся Тобиас Лаваль и Петар Филипович.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Маккаби» — 2.30, победа ЛАСКа — 2.90, ничья — 3.70.

Обе команды уже гарантировали себе выход в еврокубковую весну и обе проиграли лишь раз в предыдущих пяти встречах.

Да, команда из Тель-Авива остается без постоянного главного тренера, но этот факт вряд ли сильно повлияет на игру футболистов. Учитывая в целом равную силу соперников, наш прогноз и ставка — «ничья».

Еще один вариант — «обе забьют и тотал больше 2,5» за 1.76. У команд нет проблем с реализацией моментов, так что ждем высокой результативности.