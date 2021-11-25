ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» рискует на выйти в плей-офф Лиги чемпионовЛига чемпионов: осталось пять путевок «Спартак»Временно первые. Соболев и Селихов принесли «Спартаку» победу над «Наполи» «Манчестер Сити» — ПСЖГвардиола поквитался со «сборной звезд». ПСЖ проиграл в Манчестере, но вышел в плей-офф ЛЧ
  • 10:07
    • СМИ: Кокорин может перейти в клуб из России или Катара
  • 00:58
    • «Спортинг» обыграл дортмундскую «Боруссию» и вышел в 1/8 финала ЛЧ
  • 00:55
    • «Милан» вырвал победу у «Атлетико» и сохранил шансы на плей-офф ЛЧ
  • 00:50
    • «Ман Сити» обыграл ПСЖ, уступая 0:1
  • 00:46
    • «Реал» разгромил «Шериф» и вернул себе первое место в группе D
  • 20:27
    • «Спартак» удержал победу над «Наполи» и возглавил группу C
  • 00:54
    • «Ливерпуль» переиграл «Порту» на «Энфилде»
    Все новости спорта

    Как завершится матч лидеров группы А?

    «Маккаби» Тель-Авив — ЛАСК. Прогноз (к. 3.70) на матч футбольной Лиги конференций 25 ноября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Маккаби Тель-Авив Прогнозы на ЛАСК Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Маккаби» Тель-Авив — ЛАСК
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Футболисты «Маккаби»
    В четверг, 25 ноября, «Маккаби» из Тель-Авива примет ЛАСК в пятом туре группового этапа Лиги конференций. Встреча группы A, которая пройдет на стадионе «Блюмфильд», начнется в 23:00 по московскому времени. «Маккаби» Тель-Авив — ЛАСК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Маккаби» Тель-Авив

    «Маккаби» занимает первое место в турнирной таблице группы A, имея на своем счету 10 очков.

    На групповом этапе «желтые» один раз обыграли «Алашкерт» (4:1), дважды — ХИК (5:0, 3:0), а также сыграли вничью с ЛАСКом (1:1).

    В израильской Суперлиге клуб из Тель-Авива провел девять встреч, в которых набрал 11 очков. В предыдущем туре он разошелся миром с «Хапоэлем» из Тель-Авива (1:1).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    После травмы у «Маккаби» восстанавливается полузащитник Ави Рикан.

    ЛАСК

    ЛАСК расположился на второй строчке в турнирной таблице группы A с 10 баллами.

    Австрийская команда на групповом этапе выиграла у ХИКа (2:0) и дважды у «Алашкерта» (3:0, 2:0), а с «Маккаби» поделил очки (1:1).

  • Трансферный дайджест. 16-22 ноября
  • Уйдет ли Погба в «Реал», избавится ли «Фиорентина» от Кокорина, кто подпишет лучшего бомбардира чемпионата Аргентины и другие трансферные новости последних дней
  • 22/11/2021

    • В турнирной таблице австрийской Бундеслиги команда Андреаса Виланда идет 11-й с 14 баллами. В ноябре она разгромила «Тироль» (3:0) и сыграла вничью со «Штурмом» (3:3).

    Среди травмированных у ЛАСКа значатся Тобиас Лаваль и Петар Филипович.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Маккаби» — 2.30, победа ЛАСКа — 2.90, ничья — 3.70.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Обе команды уже гарантировали себе выход в еврокубковую весну и обе проиграли лишь раз в предыдущих пяти встречах.

    Да, команда из Тель-Авива остается без постоянного главного тренера, но этот факт вряд ли сильно повлияет на игру футболистов. Учитывая в целом равную силу соперников, наш прогноз и ставка — «ничья».

    Еще один вариант — «обе забьют и тотал больше 2,5» за 1.76. У команд нет проблем с реализацией моментов, так что ждем высокой результативности.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.89
  • Прогноз на матч Барыс — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Младост Лучани — Войводина
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Кайрат — Базель
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Флора — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ак Барс — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Локомотив — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.41
  • Прогноз на матч Мура — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Галатасарай — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.14
  • Прогноз на матч Рапид В — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Слован — ПАОК
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  5.10
  • Прогноз на матч Локомотив — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Славия Прага — Фейенорд
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Карабах — Омония
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.28
  • Прогноз на матч ХИК — Алашкерт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Маккаби» Тель-Авив — ЛАСК: прогноз, ставка (3.70), статистика, коэффициенты матча 25.11.2021. Прогнозы на футбол. Как завершится матч лидеров группы А?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры