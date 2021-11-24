«Шериф» сыграет на своем поле с «Реалом» Мадрид в рамках 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 24 ноября, начало — в 23:00 мск. «Шериф» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шериф»

Шведский клуб в текущем розыгрыше Лиги чемпионов производит фурор. А как иначе можно назвать героические 6 очков команды Юрия Вернидуба?!

В чемпионате Молдавии тираспольцы идут на 2 месте. При этом отставая от «Петрокуба» на один пункт, имеют три матча в запасе.

В этом поединке «Шериф» не сможет сыграть в оптимальном сочетании. Травмирован Момо Янсане, которого очень долго будут помнить болельщики донецкого «Шахтера».

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В Мадриде «Шериф» сотворил главную сенсацию Лиги чемпионов (1:2). Почему бы команде Вернидуба вновь не попробовать совершить футбольное чудо?!

«Реал» Мадрид

Наверняка основной мотивацией мадридцев будет не эфемерная месть «Шерифу» за домашнее унижение. Команде Карло Анчелотти банально нужно утвердиться на первой позиции в группе.

В Примере «Реал» Мадрид в мид-уик сыграл блестяще. Победа над «Гранадой» получилась полностью справедливой (1:4).

«Реал» Мадрид лидирует в своем чемпионате. Стало быть, можно переключиться на Лигу чемпионов, где у «сливочных» также максимальные цели.

Из-за травмы в Тирасполь не полетят Эден Азар, Гарет Бэйл и Феде Вальверде. Зато в строю все основные лидеры мадридцев.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Реал» Мадрид за 1.25, на ничью за 6.20, а на «Шериф» — за 11.00.

Команда Вернидуба уже сотворила сенсацию , и наверняка постарается, как минимум, не проиграть гранду.

«Сливочные» наверняка постараются утвердиться на первой строчке.

При полном преимуществе мадридцев «Шериф» наверняка найдет свой шанс на контратаках. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 6.20. Для остальных — более умеренный прогноз.