В воскресенье, 21 ноября, в рамках 24-го тура первенства ФНЛ ивановский «Текстильщик» на своем поле сыграет против краснодарской «Кубани». Начало — в 14:00 по мск. «Текстильщик» — «Кубань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Текстильщик»

С 19 зачетными пунктами «Текстильщик» замыкает турнирную таблицу первой российской лиги. От безопасной позиции команда отстает на пять баллов.

Клуб из Иваново за всю турнирную дистанцию праздновал только четыре виктории, семь встреч свел вничью и 12 раз уходил с поля поверженным, разница мячей — 20:35.

У команды только одна победа за последние девять игр первенства, которая была в конце октября дома над КАМАЗом 4:1. Еще в этот период она трижды расписала мировые и пять игра проиграла. Одно из фиаско было накануне в гостях от «Енисея» — 0:3.

Календарь и таблица ФНЛ

15 из 19 баллов «Текстильщик» заработал как раз на своей территории, выиграв четыре раза при трех мировых и пяти поражениях.

«Кубань»

На текущий момент «Кубань» с 22 зачетными баллами находится в зоне вылета, однако от безопасной строки она отстает всего лишь на два балла.

Краснодарский коллектив за 23 проведенных матча выиграл в шести из них. Еще четыре поединка он закончил вничью и потерпел аж 13 поражений, разница мячей — 23:35.

Прогнозы на ФНЛ

В отрезке последних восьми матчей «южане» потерпели только одну неудачу, пять раз победили и дважды расписали мировые. Обе они были в минувших турах — на выезде со «Спартаком-2» 0:0 и накануне на своей арене с «Аланией» с редким счетом 5:5.

12 из 22 общих пунктов «Кубань» заработала вне родных стен в текущем чемпионате. Она выиграла три раза, трижды сыграла вничью и потерпела шесть фиаско.

В первом круге «Кубань» дома обыграла «Текстильщик» со счетом 1:0.

Прогноз и ставка на «Текстильщик» — «Кубань»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Кубани» предлагают — 2.20.

На викторию «Текстильщика» дают — 3.34, ничья оценена — в 3.15.

В последнее время «Кубань» освоилась в первом дивизионе и стала исправно набирать очки. Прогнозируем, что в этой игре краснодарцы будут ближе к победе и ставим на них с 0 форой.