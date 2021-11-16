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    Валлийцы подставят подножку «нати»

    Уэльс U21 — Швейцария U21. Прогноз, ставка (к. 1.81) на футбол, отбор на молодежный ЧЕ-2023, 16 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Уэльс U21 — Швейцария U21
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    Дэниэл Уильямс
    Молодежная сборная Уэльса на своем поле сыграет против сверстников из Швейцарии в очередном туре отборочной компании к ЧЕ-2023. Игра состоится 16 ноября в Ньюпорте и начнется в 19:00 по мск. Уэльс U21 — Швейцария U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа E 16 Ноября 2021 года
    Уэльс U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа E
    •  Уэльс U21 19:00 Швейцария U21 Швейцария U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа E
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.85
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 1.90
  • Ставка!
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    Уэльс U21

    Молодежка Уэльса в этом отборочном цикле провела пять матчей, в которых набрала семь баллов и идет на четвертой строке. От дуэта лидеров она отстает на шесть баллов.

    Начали текущую компанию «драконы» очень даже неплохо, расписав домашнюю мировую с Молдавией и разгромив на выезде сверстников из Болгарии со счетом 4:0.

    После этого валлийцы уступили в двух выездных поединках подряд и значительно усложнили себе жизнь в борьбе за первые две строки. В этот период они проиграли 0:1 молдаванам и 0:5 Нидерландам.

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    Накануне же сборная Уэльса добыла крупную выездную победу над Гибралтаром, победив со счетом 7:0.

    Швейцария U21

    Молодежная сборная Швейцарии будет вести борьбу с Нидерландами за первую строку в группе. Сейчас у команд по 13 баллов, но «оранжевые» идут выше по дополнительным показателям.

    Стартовали «нати» в текущей компании с двух одинаковых викторий по 4:0 над Гибралтаром, после чего расписали мировую с нидерландцами на своем поле — 2:2.

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    • В последующих двух встречах швейцарцы поочередно одолели в гостях 1:0 Болгарию и накануне в родных стенах разгромили сверстников из Молдавии со счетом 3:0.

    Прошлый отборочный турнир Швейцария провела удачно и смогла выйти в финальную часть, где, правда, остановилась на групповой стадии.

    В данной вековой категории эти сборные провели между собой четыре игры, в которых дважды выиграли валлийцы, раз победили швейцарцы и раз была ничья.

    Прогноз и ставка на Уэльс U21 — Швейцария U21

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Швейцарии U21 предлагают — 1.90.

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    На викторию Уэльса U21 дают — 3.60, ничья оценена — в 3.74.

    Валлийцы вряд ли смогут занять одно из двух первых мест в группе, но на своем поле вполне могут отобрать очки у швейцарцев. Наш прогноз на эту игру — 1Х.

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    Уэльс U21 — Швейцария U21: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 16.11.2021. Прогнозы на футбол. Валлийцы подставят подножку «нати»
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