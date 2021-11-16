Молодежная сборная Уэльса на своем поле сыграет против сверстников из Швейцарии в очередном туре отборочной компании к ЧЕ-2023. Игра состоится 16 ноября в Ньюпорте и начнется в 19:00 по мск. Уэльс U21 — Швейцария U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Уэльс U21

Молодежка Уэльса в этом отборочном цикле провела пять матчей, в которых набрала семь баллов и идет на четвертой строке. От дуэта лидеров она отстает на шесть баллов.

Начали текущую компанию «драконы» очень даже неплохо, расписав домашнюю мировую с Молдавией и разгромив на выезде сверстников из Болгарии со счетом 4:0.

После этого валлийцы уступили в двух выездных поединках подряд и значительно усложнили себе жизнь в борьбе за первые две строки. В этот период они проиграли 0:1 молдаванам и 0:5 Нидерландам.

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Накануне же сборная Уэльса добыла крупную выездную победу над Гибралтаром, победив со счетом 7:0.

Швейцария U21

Молодежная сборная Швейцарии будет вести борьбу с Нидерландами за первую строку в группе. Сейчас у команд по 13 баллов, но «оранжевые» идут выше по дополнительным показателям.

Стартовали «нати» в текущей компании с двух одинаковых викторий по 4:0 над Гибралтаром, после чего расписали мировую с нидерландцами на своем поле — 2:2.

В последующих двух встречах швейцарцы поочередно одолели в гостях 1:0 Болгарию и накануне в родных стенах разгромили сверстников из Молдавии со счетом 3:0.

Прошлый отборочный турнир Швейцария провела удачно и смогла выйти в финальную часть, где, правда, остановилась на групповой стадии.

В данной вековой категории эти сборные провели между собой четыре игры, в которых дважды выиграли валлийцы, раз победили швейцарцы и раз была ничья.

Прогноз и ставка на Уэльс U21 — Швейцария U21

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Швейцарии U21 предлагают — 1.90.

На викторию Уэльса U21 дают — 3.60, ничья оценена — в 3.74.

Валлийцы вряд ли смогут занять одно из двух первых мест в группе, но на своем поле вполне могут отобрать очки у швейцарцев. Наш прогноз на эту игру — 1Х.