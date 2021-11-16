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    Молодые украинцы одолеют сербов?

    Украина U21 — Сербия U21. Прогноз, ставка (к. 2.03) на футбол, молодежный чемпионат Европы U21, 16 ноября 2021 года

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    Руслан Ротань
    Украина U21 сыграет на своем поле с Сербией U21 в рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 19:00 мск. Украина U21 — Сербия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа H 16 Ноября 2021 года
    Украина U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа H
    •  Украина U21 19:00 Сербия U21 Сербия U21
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    Украина U21

    Команда Руслана Ротаня сейчас находится на 2 месте в своей группе. Парадокс, но украинцы имеют отрицательную разницу мячей (5:7).

    Тягаться с французами сборная Украины U21 не может. Стало быть, важно сохранить текущую позицию, и в этом смысле игра против сербских сверстников видится чуть ли не лобовой.

    В своем последнем матче Украина досадно потеряла очки. Выезд в Северную Македонию завершился паритетом (1:1).

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    Артем Бондаренко и Михаил Мудрик могут сделать разницу на уровне молодежек. Между тем, с сербами «желто-синим» придется крайне непросто.

    Сербия U21

    Сербская молодежка пока не радует результатами. Всего-лишь 5 место из 6 команд в группе — однозначно провальная диспозиция.

    В пяти сыгранных матчах сборная Сербии U21 забила лишь 4 мяча, пропустив в свои ворота 5. Причем сербы опережают в таблице только армян.

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    • В минувшем туре отбора Сербия U21 опозорилась. Дома сербы не сумели переиграть молодых фарерцев (0:0).

    Наверняка в этом поединке гости будут стремиться разжиться очками. А для продолжения борьбы за второе место балканцам нужно только побеждать.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Украину U21 за 1.79, на ничью за 3.65, а на Сербию U21 — за 4.20.

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    После потери очков в минувшем туре команда Ротаня будет усиленно атаковать.

    Сербы постараются добыть очки, иначе шансы на второе место будут эфемерными.

    Украинцы смотрятся сильнее, к тому же полны решимости реабилитироваться за ничью с македонцами. Наши прогноз и ставка — Фора Украины -0.75 с коэффициентом 2.03.

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    Украина U21 — Сербия U21: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 16.11.2021. Прогнозы на футбол. Молодые украинцы одолеют сербов?
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