Украина U21 сыграет на своем поле с Сербией U21 в рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 19:00 мск. Украина U21 — Сербия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Украина U21

Команда Руслана Ротаня сейчас находится на 2 месте в своей группе. Парадокс, но украинцы имеют отрицательную разницу мячей (5:7).

Тягаться с французами сборная Украины U21 не может. Стало быть, важно сохранить текущую позицию, и в этом смысле игра против сербских сверстников видится чуть ли не лобовой.

В своем последнем матче Украина досадно потеряла очки. Выезд в Северную Македонию завершился паритетом (1:1).

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Артем Бондаренко и Михаил Мудрик могут сделать разницу на уровне молодежек. Между тем, с сербами «желто-синим» придется крайне непросто.

Сербия U21

Сербская молодежка пока не радует результатами. Всего-лишь 5 место из 6 команд в группе — однозначно провальная диспозиция.

В пяти сыгранных матчах сборная Сербии U21 забила лишь 4 мяча, пропустив в свои ворота 5. Причем сербы опережают в таблице только армян.

В минувшем туре отбора Сербия U21 опозорилась. Дома сербы не сумели переиграть молодых фарерцев (0:0).

Наверняка в этом поединке гости будут стремиться разжиться очками. А для продолжения борьбы за второе место балканцам нужно только побеждать.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Украину U21 за 1.79, на ничью за 3.65, а на Сербию U21 — за 4.20.

После потери очков в минувшем туре команда Ротаня будет усиленно атаковать .

Сербы постараются добыть очки, иначе шансы на второе место будут эфемерными.

Украинцы смотрятся сильнее, к тому же полны решимости реабилитироваться за ничью с македонцами. Наши прогноз и ставка — Фора Украины -0.75 с коэффициентом 2.03.