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    Улучшит ли позиции словацкая молодежка?

    Литва U21 — Словакия U21. Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, молодежный чемпионат Европы U21, 16 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Литва U21 — Словакия U21
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    Словацкая молодежка идет на 4-м месте
    Литва U21 сыграет на своем поле со Словакией U21 в рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 19:30 мск. Литва U21 — Словакия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа C 16 Ноября 2021 года
    Литва U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа C
    •  Литва U21 19:30 Словакия U21 Словакия U21
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    Литва U21

    Литовская молодежка нынешний отборочный цикл проваливает. В группе C прибалтийцы занимают последнее шестое место, набрав лишь 3 очка.

    Сборная Литвы U21 забила три гола, пропустив в свои ворота те же 13 мячей. Игра команды вызывает ряд вопросов.

    В двух последних турах балтийцы вновь разочаровали. Сперва в домашних стенах команда разгромно уступила россиянам (0:3).

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    В прошлом поединке квалификации на континентальное первенство она снова потерпела крупную неудачу, уступив Северной Ирландии (0:4).

    Словакия U21

    В июне словаки в товарищеских матчах уступили сверстникам из Австрии (1:2) и разгромили команду Финляндии (4:0).

    Отборочный турнир Словакия начала с домашней победы над Литвой (3:1), но потом на выезде уступила команде Северной Ирландии (0:1).

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    • Гостевой матч с Испанией завершился нестыдным поражением на последних минутах — 2:3, а затем словаки разгромили на своем поле Мальту (4:0).

    В прошлом поединке коллектив потерпел разгром от России (0:3) в гостях. Словаки идут четвертыми и отстают от североирландцев личным встречам, от россиян — на шесть баллов, от испанцев — на девять.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,65.

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    Успех хозяев поля оценивается в 4,60, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — Словакия выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,00.

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    Литва U21 — Словакия U21: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 16.11.2021. Прогнозы на футбол. Улучшит ли позиции словацкая молодежка?
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