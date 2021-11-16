Литва U21 сыграет на своем поле со Словакией U21 в рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 19:30 мск. Литва U21 — Словакия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Литва U21

Литовская молодежка нынешний отборочный цикл проваливает. В группе C прибалтийцы занимают последнее шестое место, набрав лишь 3 очка.

Сборная Литвы U21 забила три гола, пропустив в свои ворота те же 13 мячей. Игра команды вызывает ряд вопросов.

В двух последних турах балтийцы вновь разочаровали. Сперва в домашних стенах команда разгромно уступила россиянам (0:3).

Все прогнозы на футбол

В прошлом поединке квалификации на континентальное первенство она снова потерпела крупную неудачу, уступив Северной Ирландии (0:4).

Словакия U21

В июне словаки в товарищеских матчах уступили сверстникам из Австрии (1:2) и разгромили команду Финляндии (4:0).

Отборочный турнир Словакия начала с домашней победы над Литвой (3:1), но потом на выезде уступила команде Северной Ирландии (0:1).

Гостевой матч с Испанией завершился нестыдным поражением на последних минутах — 2:3, а затем словаки разгромили на своем поле Мальту (4:0).

В прошлом поединке коллектив потерпел разгром от России (0:3) в гостях. Словаки идут четвертыми и отстают от североирландцев личным встречам, от россиян — на шесть баллов, от испанцев — на девять.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,65.

Успех хозяев поля оценивается в 4,60, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — Словакия выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,00.