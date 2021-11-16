Литва U21
Литовская молодежка нынешний отборочный цикл проваливает. В группе C прибалтийцы занимают последнее шестое место, набрав лишь 3 очка.
Сборная Литвы U21 забила три гола, пропустив в свои ворота те же 13 мячей. Игра команды вызывает ряд вопросов.
В двух последних турах балтийцы вновь разочаровали. Сперва в домашних стенах команда разгромно уступила россиянам (0:3).
В прошлом поединке квалификации на континентальное первенство она снова потерпела крупную неудачу, уступив Северной Ирландии (0:4).
Словакия U21
В июне словаки в товарищеских матчах уступили сверстникам из Австрии (1:2) и разгромили команду Финляндии (4:0).
Отборочный турнир Словакия начала с домашней победы над Литвой (3:1), но потом на выезде уступила команде Северной Ирландии (0:1).
Гостевой матч с Испанией завершился нестыдным поражением на последних минутах — 2:3, а затем словаки разгромили на своем поле Мальту (4:0).
В прошлом поединке коллектив потерпел разгром от России (0:3) в гостях. Словаки идут четвертыми и отстают от североирландцев личным встречам, от россиян — на шесть баллов, от испанцев — на девять.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,65.
Успех хозяев поля оценивается в 4,60, тогда как ничья — в 3,40.
Наши прогноз и ставка — Словакия выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,00.