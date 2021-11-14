ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Швейцария — ИталияПоследний шанс Швейцарии. Чемпионы Европы могут попасть в стыки ЧМ Ибрагимович не помог Швеции забить ГрузииГрузия заставила Швецию отсутствовать на поле Фрагмент матчаМатч равных возможностей. Италия и Швейцария сохранили статус-кво
  • 00:41
    • Англия за тайм разгромила Албанию, Польша крупно обыграла Андорру
  • 00:39
    • Сборные Италии и Швейцарии сыграли вничью в матче квалификации ЧМ-2022
  • 00:43
    • Сборная Дании обыграла команду Фарерских островов
  • 00:18
    • Контавейт разгромила Плишкову на Итоговом чемпионате WTA
  • 23:31
    • «Барселона» объявила о возращении Дани Алвеса
  • 22:49
    • Дембеле заплатит штраф за опоздание на три минуты
  • 22:16
    • «Зенит» выиграл у «Олимпиакоса» в Евролиге
    Все новости спорта

    Гарантирован обмен результативными ударами

    «Сан-Паулу» — «Фламенго». Прогноз, ставка (к. 1.88) на футбол, Чемпионат Бразилия, 14 ноября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Сан-Паулу» — «Фламенго»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Фламенго»
    В 32-м туре бразильской Серии А «Сан-Паулу» на своем поле сыграет против «Фламенго». Игра состоится 14 ноября и начнется в 22:00 по мск. «Сан-Паулу» — «Фламенго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сан-Паулу»

    «Сан-Паулу» еще предстоит отстоять свое место в элитном дивизионе. За семь туров до финиша первенства он идет на 14 месте, опережая зону вылета на пять баллов.

    «Трехцветные» в текущем чемпионате добились только восьми викторий, девять встреч они проиграли и 14 раз делили очки со своими оппонентами. За последние четыре игры они только раз победили.

    Данная виктория была добыта дома над «Интернационалем» со счетом 1:0. Еще в этот период команда дважды проиграла по 0:1 на выезде, а в минувшем туре расписала гостевую ничью с «Форталезой» — 1:1.

    Все прогнозы на футбол

    В родных стенах в текущем розыгрыше Серии А «Сан-Паулу» потерпел всего лишь два поражения, еще пять встреч коллектив выиграл и восемь матчей свел вничью, разница мячей — 13:10.

    «Фламенго»

    Чемпион двух последних сезон вряд ли теперь защитит свой титул. На текущий момент он идет третьим с отставанием в 11 баллов от лидера, но имеет игру в запасе.

    К данному поединку «Фламенго» подходит с 5-матчевой беспроигрышной серией в рамках чемпионата страны, в которой он две игры закончил вничью и трижды победил.

  • Шутки в сторону: «Вест Хэм» претендует минимум на топ-4
  • Какие шансы лондонцев на успех?
  • Вчера

    • Одна из викторий пришлась на последний игровой день, где «стервятники» на своем поле разгромили ФК «Баия» 3:0, а перед этим они расписали выездную мировую с уже вылетевшим «Шапекоэнсе» — 2:2.

    В текущем чемпионате вне родных стен «Фламенго» разжился шестью выигрышами, пять игр он закончил мировыми исходами и трижды уступил, разница мячей — 29:15.

    В первом круге «Фламенго» дома победил 5:1, а в прошлом сезоне оба матча выиграл «Сан-Паулу» — 2:1 и 4:1.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Фламенго» предлагают — 2.35.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    На викторию «Сан-Паулу» дают — 3.328, ничья оценена — в 3.36.

    В пяти из семи последних очных встречах этих клубов отличится смогли обе команды. Считаем, что и на этот раз забитые мячи будут в обе стороны, так как оба коллектива будут стремиться играть на победу.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.32
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — КамАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 07:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Томь — Велес
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Спартак-2 — Кубань
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Текстильщик — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Волгарь — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Швеция — Россия
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Металлург Липецк — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Факел — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Алания — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Авангард — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Босния — Финляндия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Балтика — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Финляндия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Турция — Гибралтар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сан-Паулу» — «Фламенго»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 14.11.2021. Прогнозы на футбол. Гарантирован обмен результативными ударами
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры