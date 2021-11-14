В 32-м туре бразильской Серии А «Сан-Паулу» на своем поле сыграет против «Фламенго». Игра состоится 14 ноября и начнется в 22:00 по мск. «Сан-Паулу» — «Фламенго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сан-Паулу»

«Сан-Паулу» еще предстоит отстоять свое место в элитном дивизионе. За семь туров до финиша первенства он идет на 14 месте, опережая зону вылета на пять баллов.

«Трехцветные» в текущем чемпионате добились только восьми викторий, девять встреч они проиграли и 14 раз делили очки со своими оппонентами. За последние четыре игры они только раз победили.

Данная виктория была добыта дома над «Интернационалем» со счетом 1:0. Еще в этот период команда дважды проиграла по 0:1 на выезде, а в минувшем туре расписала гостевую ничью с «Форталезой» — 1:1.

Все прогнозы на футбол

В родных стенах в текущем розыгрыше Серии А «Сан-Паулу» потерпел всего лишь два поражения, еще пять встреч коллектив выиграл и восемь матчей свел вничью, разница мячей — 13:10.

«Фламенго»

Чемпион двух последних сезон вряд ли теперь защитит свой титул. На текущий момент он идет третьим с отставанием в 11 баллов от лидера, но имеет игру в запасе.

К данному поединку «Фламенго» подходит с 5-матчевой беспроигрышной серией в рамках чемпионата страны, в которой он две игры закончил вничью и трижды победил.

Одна из викторий пришлась на последний игровой день, где «стервятники» на своем поле разгромили ФК «Баия» 3:0, а перед этим они расписали выездную мировую с уже вылетевшим «Шапекоэнсе» — 2:2.

В текущем чемпионате вне родных стен «Фламенго» разжился шестью выигрышами, пять игр он закончил мировыми исходами и трижды уступил, разница мячей — 29:15.

В первом круге «Фламенго» дома победил 5:1, а в прошлом сезоне оба матча выиграл «Сан-Паулу» — 2:1 и 4:1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Фламенго» предлагают — 2.35.

На викторию «Сан-Паулу» дают — 3.328, ничья оценена — в 3.36.

В пяти из семи последних очных встречах этих клубов отличится смогли обе команды. Считаем, что и на этот раз забитые мячи будут в обе стороны, так как оба коллектива будут стремиться играть на победу.