«Алания» сыграет на своем поле с «Енисеем» в рамках 22-го тура чемпионата России. Матч пройдет 13 ноября, начало — в 16:00 мск. «Алания» — «Енисей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алания»

«Алания» в нынешнем сезоне демонстрирует привычный атакующий футбол. Спартак Гогниев не отходит от своих принципов.

И, конечно, у владикавказцев лучшая в ФНЛ атака — 45 голов. Да и серия из трех побед к ряду, с учетом Кубка, радует глаз.

В минувшем туре «Алания» устроила показательную порку «Торпедо» (5:1). Между тем, отставание от желанного 2 места сократилось до двух очков.

Прогнозы на ФНЛ

Осетины с красноярцами играют довольно успешно. Из пяти последних поединков «Алания» добыла три победы при двух поражениях.

«Енисей»

От этой команды ожидали борьбы за стыки, но в реальности выходит иначе. «Енисей» только недавно начал отдаляться от опасной зоны.

Сейчас красноярцы в пяти очках от зоны вылета. При этом «Енисей» гораздо лучше выглядит в родных стенах, чем на выезде.

Минувший тур красноярцы провели продуктивно. Дома был обыгран «Спартак-2» (2:1), а до того с таким же счетом уступил «Кубани». Качели, не иначе.

«Енисей» даже дома в первом круге уступил «Алании» (0:3). Так что вряд ли красноярцы могут рассчитывать на очки в этой встрече.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Аланию» за 1.48, на ничью за 4.60, а на «Енисей» — за 5.60.

Команда Гогниева чересчур мощно выглядит в атаке.

«Енисей» откровенно блекло смотрится в гостях .

«Алания» наверняка сыграет в привычном ключе, и быстро добьется своего. Наши прогноз и ставка — Победа «Алании» в 1 тайме с коэффициентом 2.01.