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    «Алания» оперативно обескуражит «Енисей»?

    «Алания» — «Енисей». Прогноз, ставка (к. 2.01) на футбол, ФНЛ, 13 ноября 2021 года

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    «Алания»
    «Алания» сыграет на своем поле с «Енисеем» в рамках 22-го тура чемпионата России. Матч пройдет 13 ноября, начало — в 16:00 мск. «Алания» — «Енисей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 13 Ноября 2021 года
    Алания
  • Владикавказ
    •  Алания 16:00 Енисей Енисей
  • Красноярск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.47
  • X
  • 5.00
  • 2
  • 5.80
  • Ставка!
    •

    «Алания»

    «Алания» в нынешнем сезоне демонстрирует привычный атакующий футбол. Спартак Гогниев не отходит от своих принципов.

    И, конечно, у владикавказцев лучшая в ФНЛ атака — 45 голов. Да и серия из трех побед к ряду, с учетом Кубка, радует глаз.

    В минувшем туре «Алания» устроила показательную порку «Торпедо» (5:1). Между тем, отставание от желанного 2 места сократилось до двух очков.

    Прогнозы на ФНЛ

    Осетины с красноярцами играют довольно успешно. Из пяти последних поединков «Алания» добыла три победы при двух поражениях.

    «Енисей»

    От этой команды ожидали борьбы за стыки, но в реальности выходит иначе. «Енисей» только недавно начал отдаляться от опасной зоны.

    Сейчас красноярцы в пяти очках от зоны вылета. При этом «Енисей» гораздо лучше выглядит в родных стенах, чем на выезде.

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    • Минувший тур красноярцы провели продуктивно. Дома был обыгран «Спартак-2» (2:1), а до того с таким же счетом уступил «Кубани». Качели, не иначе.

    «Енисей» даже дома в первом круге уступил «Алании» (0:3). Так что вряд ли красноярцы могут рассчитывать на очки в этой встрече.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Аланию» за 1.48, на ничью за 4.60, а на «Енисей» — за 5.60.

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    Команда Гогниева чересчур мощно выглядит в атаке.

    «Енисей» откровенно блекло смотрится в гостях.

    «Алания» наверняка сыграет в привычном ключе, и быстро добьется своего. Наши прогноз и ставка — Победа «Алании» в 1 тайме с коэффициентом 2.01.

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    «Алания» — «Енисей»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 13.11.2021. Прогнозы на футбол. «Алания» оперативно обескуражит «Енисей»?
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