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    «Балтика» возьмет «Акрон» на абордаж?

    «Балтика» — «Акрон». Прогноз, ставка (к. 2.26) на футбол, ФНЛ, 13 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Балтика» — «Акрон»
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    Сергей Игнашевич
    «Балтика» сыграет на своем поле с «Акроном» в рамках 22-го тура чемпионата России. Матч пройдет 13 ноября, начало — в 18:00 мск. «Балтика» — «Акрон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 13 Ноября 2021 года
    Балтика
  • Калининград
    •  Балтика 18:00 Акрон Акрон
  • Тольятти
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.58
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 5.50
  • Ставка!
    •

    «Балтика»

    «Балтика» при Сергее Игнашевиче демонстрирует отличные результаты. Правда, не обходится и без неудач.

    В минувшем туре «Балтика» уступила «Оренбургу» (2:1). Причем в той встрече калининградцы до перерыва вели в счете…

    «Балтийцам» бы прибавить в атакующей мощи, и цель выйти в стыки была бы ближе. Сейчас команда занимает 8 место.

    Прогнозы на ФНЛ

    Правда, лидер команды Ян Казаев не забивает уже более месяца. Пока в его активе 6 точных выстрелов.

    «Акрон»

    После стартовой пробуксовки тольяттинцы уверенно идут на подъем. С такой игрой команде вполне по силам оказаться в первой четверке, пусть сейчас «Акрон» только седьмой.

    Правда, атака команды все равно не блещет результативностью. 24 мяча в 21 матче — явно низкий показатель, как для претендента на высокие места.

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    • Минувший тур тольяттинцы провели продуктивно. Дома был обыгран липецкий «Металлург» (2:0).

    «Акрон» из трех встреч с «Балтикой» извлек лишь одну ничью при двух поражениях. Причем тольяттинская команда в этих матчах не забила ни разу.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Балтику» за 1.60, на ничью за 3.85, а на «Акрон» — за 5.40.

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    Команда Игнашевича постарается дома переиграть потенциального конкурента за стыки.

    «Акрон» крайне неудачно играет с «балтийцами».

    Прогрессирующая команда Игнашевича наверняка быстро обуздает тольяттинцев. Наши прогноз и ставка — Победа «Балтики» в 1 тайме с коэффициентом 2.26.

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    «Балтика» — «Акрон»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 13.11.2021. Прогнозы на футбол. «Балтика» возьмет «Акрон» на абордаж?
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