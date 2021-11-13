«Балтика» сыграет на своем поле с «Акроном» в рамках 22-го тура чемпионата России. Матч пройдет 13 ноября, начало — в 18:00 мск. «Балтика» — «Акрон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Балтика»

«Балтика» при Сергее Игнашевиче демонстрирует отличные результаты. Правда, не обходится и без неудач.

В минувшем туре «Балтика» уступила «Оренбургу» (2:1). Причем в той встрече калининградцы до перерыва вели в счете…

«Балтийцам» бы прибавить в атакующей мощи, и цель выйти в стыки была бы ближе. Сейчас команда занимает 8 место.

Прогнозы на ФНЛ

Правда, лидер команды Ян Казаев не забивает уже более месяца. Пока в его активе 6 точных выстрелов.

«Акрон»

После стартовой пробуксовки тольяттинцы уверенно идут на подъем. С такой игрой команде вполне по силам оказаться в первой четверке, пусть сейчас «Акрон» только седьмой.

Правда, атака команды все равно не блещет результативностью. 24 мяча в 21 матче — явно низкий показатель, как для претендента на высокие места.

Минувший тур тольяттинцы провели продуктивно. Дома был обыгран липецкий «Металлург» (2:0).

«Акрон» из трех встреч с «Балтикой» извлек лишь одну ничью при двух поражениях. Причем тольяттинская команда в этих матчах не забила ни разу.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Балтику» за 1.60, на ничью за 3.85, а на «Акрон» — за 5.40.

Команда Игнашевича постарается дома переиграть потенциального конкурента за стыки.

«Акрон» крайне неудачно играет с «балтийцами» .

Прогрессирующая команда Игнашевича наверняка быстро обуздает тольяттинцев. Наши прогноз и ставка — Победа «Балтики» в 1 тайме с коэффициентом 2.26.