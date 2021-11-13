«Балтика»
«Балтика» при Сергее Игнашевиче демонстрирует отличные результаты. Правда, не обходится и без неудач.
В минувшем туре «Балтика» уступила «Оренбургу» (2:1). Причем в той встрече калининградцы до перерыва вели в счете…
«Балтийцам» бы прибавить в атакующей мощи, и цель выйти в стыки была бы ближе. Сейчас команда занимает 8 место.
Правда, лидер команды Ян Казаев не забивает уже более месяца. Пока в его активе 6 точных выстрелов.
«Акрон»
После стартовой пробуксовки тольяттинцы уверенно идут на подъем. С такой игрой команде вполне по силам оказаться в первой четверке, пусть сейчас «Акрон» только седьмой.
Правда, атака команды все равно не блещет результативностью. 24 мяча в 21 матче — явно низкий показатель, как для претендента на высокие места.
Минувший тур тольяттинцы провели продуктивно. Дома был обыгран липецкий «Металлург» (2:0).
«Акрон» из трех встреч с «Балтикой» извлек лишь одну ничью при двух поражениях. Причем тольяттинская команда в этих матчах не забила ни разу.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Балтику» за 1.60, на ничью за 3.85, а на «Акрон» — за 5.40.
Команда Игнашевича постарается дома переиграть потенциального конкурента за стыки.
«Акрон»
Прогрессирующая команда Игнашевича наверняка быстро обуздает тольяттинцев. Наши прогноз и ставка — Победа «Балтики» в 1 тайме с коэффициентом 2.26.