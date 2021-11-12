12 ноября в городе Нови-Сад молодежная сборная Сербии сыграет со сверстниками из Фарерских островов в отборочном матче ЧЕ-2023. Игра начнется в 20:00 по мск. Сербия U21 — Фарерские острова U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сербия U21

Сербская молодежь, которая провалила прошлую отборочную компанию, в текущей цикле также не блещет хорошими результатами. После четырех туров у нее четыре очка и пятое место в группе.

Стартовали «белые орлы» с домашнего матча против сверстников из Украины, проиграв им со счетом 0:1, после этого они в гостях поделили очки с Северной Македонией, сыграв 0:0.

И только в третьем туре сербы забили первые голы добыли первую победу в квалификации, обыграв в гостях Армению 4:1, в минувшем туре их дома разгромили французы — 0:3.

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Отметим, что три из шести предыдущих матчей с участием сербской «молодежки» завершились со счетом 0:0, а в пяти из них она не забила ни одного мяча.

Фарерские острова U21

Молодежка Фарер в текущем отборочном цикле провела уже пять встреч, в которых набрала пять пунктов и занимает с ними четвертое место в группе H.

Стартовали «рыбаки» в данной квалификации с домашней победы над армянскими сверстниками со счетом 2:0, после чего проиграли им же на выезде с аналогичным результатом.

После этого фарерцы в данном турнире дважды дома сыграли вничью по 1:1, поделив очки на своем поле со сборной Франции и Северной Македонией. В минувшем же туре они минимально уступили в гостях Украине — 0:1.

Отметим, что за восемь последних официальных встреч у островитян только три поражения. Также в этот период они трижды победили и два раза расписали мировые.

Между собой эти сборные провели два поединка, оба которые выиграли сербы — 5:1 и 2:0.

Прогноз и ставка1

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Сербии U21 предлагают — 1.11.

На викторию Фарерские острова U21 дают — 27.00, ничья оценена — в 7.60.

Хотя сербы и не блещут в последнее время, но на своем поле должны обыгрывать уступающих им в классе фарерцев уверенно. Наш прогноз — П1 с форой (-2).