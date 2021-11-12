ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Стивен ДжеррардДжеррард способен преуспеть в «Астон Вилле» Лионель Месси, Неймар и Киллиан МбаппеАтакующий трезубец: десятка лучших забивных трио этого сезона Криштиану РоналдуТрансферы Роналду и Месси. Кто преуспел больше?
    Все новости спорта

    Сербы добудут вторую викторию в отборе

    Сербия U21 — Фарерские острова U21. Прогноз, ставка (к. 1.78) на футбол, отбор на молодежный ЧЕ-2023, 12 ноября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2023 U21 Прогнозы на сборную Сербии Прогнозы на Сборная Фарер
    Прогноз и ставки на Сербия U21 — Фарерские острова U21
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Желько Гаврич
    12 ноября в городе Нови-Сад молодежная сборная Сербии сыграет со сверстниками из Фарерских островов в отборочном матче ЧЕ-2023. Игра начнется в 20:00 по мск. Сербия U21 — Фарерские острова U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа H 12 Ноября 2021 года
    Сербия U21
  • Белград
    •  Сербия U21 20:00 Фарерские острова U21 Фарерские острова U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа H
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.15
  • X
  • 7.80
  • 2
  • 19.00
  • Ставка!
    •

    Сербия U21

    Сербская молодежь, которая провалила прошлую отборочную компанию, в текущей цикле также не блещет хорошими результатами. После четырех туров у нее четыре очка и пятое место в группе.

    Стартовали «белые орлы» с домашнего матча против сверстников из Украины, проиграв им со счетом 0:1, после этого они в гостях поделили очки с Северной Македонией, сыграв 0:0.

    И только в третьем туре сербы забили первые голы добыли первую победу в квалификации, обыграв в гостях Армению 4:1, в минувшем туре их дома разгромили французы — 0:3.

    Все прогнозы на футбол

    Отметим, что три из шести предыдущих матчей с участием сербской «молодежки» завершились со счетом 0:0, а в пяти из них она не забила ни одного мяча.

    Фарерские острова U21

    Молодежка Фарер в текущем отборочном цикле провела уже пять встреч, в которых набрала пять пунктов и занимает с ними четвертое место в группе H.

    Стартовали «рыбаки» в данной квалификации с домашней победы над армянскими сверстниками со счетом 2:0, после чего проиграли им же на выезде с аналогичным результатом.

  • «Ньюкасл» возглавил Хау. Чего фанатам «сорок» стоит ожидать от его прихода в клуб?
  • О плюсах и минусах Эдди Хау, который известен по работе с «Борнмутом»
  • 09/11/2021

    • После этого фарерцы в данном турнире дважды дома сыграли вничью по 1:1, поделив очки на своем поле со сборной Франции и Северной Македонией. В минувшем же туре они минимально уступили в гостях Украине — 0:1.

    Отметим, что за восемь последних официальных встреч у островитян только три поражения. Также в этот период они трижды победили и два раза расписали мировые.

    Между собой эти сборные провели два поединка, оба которые выиграли сербы — 5:1 и 2:0.

    Прогноз и ставка1

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Сербии U21 предлагают — 1.11.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    На викторию Фарерские острова U21 дают — 27.00, ничья оценена — в 7.60.

    Хотя сербы и не блещут в последнее время, но на своем поле должны обыгрывать уступающих им в классе фарерцев уверенно. Наш прогноз — П1 с форой (-2).

    Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Австралия — Саудовская Аравия
  • Футбол
  • Сегодня в 12:15
    •  2.33
  • Прогноз на матч Эванс — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Южная Корея — ОАЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Северная Македония U21 — Украина U21
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Вьетнам — Япония
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Россия — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Россия — Кипр
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  5.80
  • Прогноз на матч Россия — Кипр
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Грузия — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Хорватия U21 — Эстония U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Азербайджан — Люксембург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Армения — Северная Македония
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Украина — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Сан-Марино U21 — Израиль U21
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Сербия U21 — Фарерские острова U21: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 12.11.2021. Прогнозы на футбол. Сербы добудут вторую викторию в отборе
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры