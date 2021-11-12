Сербия U21
Сербская молодежь, которая провалила прошлую отборочную компанию, в текущей цикле также не блещет хорошими результатами. После четырех туров у нее четыре очка и пятое место в группе.
Стартовали «белые орлы» с домашнего матча против сверстников из Украины, проиграв им со счетом 0:1, после этого они в гостях поделили очки с Северной Македонией, сыграв 0:0.
И только в третьем туре сербы забили первые голы добыли первую победу в квалификации, обыграв в гостях Армению 4:1, в минувшем туре их дома разгромили французы — 0:3.
Отметим, что три из шести предыдущих матчей с участием сербской «молодежки» завершились со счетом 0:0, а в пяти из них она не забила ни одного мяча.
Фарерские острова U21
Молодежка Фарер в текущем отборочном цикле провела уже пять встреч, в которых набрала пять пунктов и занимает с ними четвертое место в группе H.
Стартовали «рыбаки» в данной квалификации с домашней победы над армянскими сверстниками со счетом 2:0, после чего проиграли им же на выезде с аналогичным результатом.
После этого фарерцы в данном турнире дважды дома сыграли вничью по 1:1, поделив очки на своем поле со сборной Франции и Северной Македонией. В минувшем же туре они минимально уступили в гостях Украине — 0:1.
Отметим, что за восемь последних официальных встреч у островитян только три поражения. Также в этот период они трижды победили и два раза расписали мировые.
Между собой эти сборные провели два поединка, оба которые выиграли сербы — 5:1 и 2:0.
Прогноз и ставка1
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Сербии U21 предлагают — 1.11.
На викторию Фарерские острова U21 дают — 27.00, ничья оценена — в 7.60.
Хотя сербы и не блещут в последнее время, но на своем поле должны обыгрывать уступающих им в классе фарерцев уверенно. Наш прогноз — П1 с форой (-2).