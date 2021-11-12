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    Голландцы не оставят сопернику шансов

    Нидерланды U21 — Болгария U21. Прогноз (к. 2.5) и ставки на футбол, отбор на Евро-2023 U21, 12 ноября 20:45 мск

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    Прогноз и ставки на Нидерланды U21 — Болгария U21
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    Джошуа Зиркзее
    12 ноября, Алмере, стадион «Янмар» — сборная Нидерландов U21 примет сборную Болгарии U21 в рамках квалификационного раунда Евро-2023 группы E. Начало матча в 20:45 мск. Нидерланды U21 — Болгария U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Нидерланды U21

    Голландцы находятся на второй позиции в группе, имея 7 очков. От лидера они отстают на 3 пункта, при этом в случае поражения команда может оказаться за пределами зоны плей-офф.

    Хозяева провели 3 поединка и еще ни разу не проиграли. К тому же они имеют один из самых низких показателей пропущенных мячей.

    7 сентября сборная Нидерландов разгромила молдавскую команду со счетом 3:0. 8 октября у «оранжевых» была ничья со швейцарцами (2:2). 12 ноября команда разгромила сборную Уэльса с результатом 5:0.

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    Голландцы проиграли лишь один из шести матчей на Евро при четырех победах.

    Болгария U21

    Болгары занимают четвертую позицию. Они набрали 6 очков в четырех поединках и в случае победы в предстоящей встрече, могут подняться в зону плей-офф.

    Сборная Болгарии начала квалификацию с победы над Молдавией со счетом 2:0. В завершение сентябрьского сбора команда разгромно проиграла Уэльсу 0:5.

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  • Вчера

    • Октябрьский лагерь «львы» начали с разгрома команды Гибралтара с результатом 5:0. Именно этот результат позволил сделать положительную разницу голов — 7 забитых и 5 пропущенных.

    В последнем поединке квалификационного раунда «трехцветные» с минимальным счетом проиграли сборной Швейцарии.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предсказывают Нидерландам легкую победу. На них предлагают коэффициент 1.10. Коэффициент на победу болгар составляет 26.00. Ничья оценивается котировкой 8.40.

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    Голландцы еще не проигрывали. Они понимают, что лучше им продолжить побеждать, чтобы сохранить место в зоне плей-офф. Скорее всего, так и будет.

    На прошлом ЧЕ Нидерланды дошли до полуфинала. В текущей квалификации у них высокий показатель результативности и огромная мотивация сохранить позиции. После разгрома валлийцев ждем от «оранжевых» решительных действий в атаке. Ставка — победа Нидерландов U21 с форой -2.5 за 2.08.

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    Нидерланды U21 — Болгария U21: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 12.11.2021. Прогнозы на футбол. Голландцы не оставят сопернику шансов
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