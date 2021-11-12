12 ноября, Алмере, стадион «Янмар» — сборная Нидерландов U21 примет сборную Болгарии U21 в рамках квалификационного раунда Евро-2023 группы E. Начало матча в 20:45 мск. Нидерланды U21 — Болгария U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Нидерланды U21

Голландцы находятся на второй позиции в группе, имея 7 очков. От лидера они отстают на 3 пункта, при этом в случае поражения команда может оказаться за пределами зоны плей-офф.

Хозяева провели 3 поединка и еще ни разу не проиграли. К тому же они имеют один из самых низких показателей пропущенных мячей.

7 сентября сборная Нидерландов разгромила молдавскую команду со счетом 3:0. 8 октября у «оранжевых» была ничья со швейцарцами (2:2). 12 ноября команда разгромила сборную Уэльса с результатом 5:0.

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Голландцы проиграли лишь один из шести матчей на Евро при четырех победах.

Болгария U21

Болгары занимают четвертую позицию. Они набрали 6 очков в четырех поединках и в случае победы в предстоящей встрече, могут подняться в зону плей-офф.

Сборная Болгарии начала квалификацию с победы над Молдавией со счетом 2:0. В завершение сентябрьского сбора команда разгромно проиграла Уэльсу 0:5.

Октябрьский лагерь «львы» начали с разгрома команды Гибралтара с результатом 5:0. Именно этот результат позволил сделать положительную разницу голов — 7 забитых и 5 пропущенных.

В последнем поединке квалификационного раунда «трехцветные» с минимальным счетом проиграли сборной Швейцарии.

Прогноз и ставка

Букмекеры предсказывают Нидерландам легкую победу. На них предлагают коэффициент 1.10. Коэффициент на победу болгар составляет 26.00. Ничья оценивается котировкой 8.40.

Голландцы еще не проигрывали. Они понимают, что лучше им продолжить побеждать, чтобы сохранить место в зоне плей-офф. Скорее всего, так и будет.