Венгрия U21

Сборная Венгрии U21
Венгры еще не потеряли шансы на 2 место. Вот только команде Золтана Геры нужно обязательно побеждать в следующих матчах.
В активе у сборной Венгрии U21 4 очка. Между тем, отставание от идущего вторым Израиля составляет целых 5 очков.
В своем последнем матче венгры провалились. Дома команда Геры не устояла перед натиском молодой немецкой машины (1:5).
Венгрия неплохо смотрится в атаке — 8 голов в 4 матчах. Правда, юные мадьяры пропускают еще чаще — 9 голов.
Сборная Латвии U21
Латвийская молодежка нынешний отборочный цикл проваливает. В группе B латыши занимают предпоследнее 5 место, набрав лишь 3 очка.
Правда, забивает сборная Латвии U21 не столь много. В 4 сыгранных матчах команда забила четырежды.
Последний поединок команда провела не лучшим образом. Поражение от сверстников из Израиля (2:1) получилось крайне обидным.
К слову, против венгерской молодежки Латвия играла четырежды. Причем по два раза соперники обменялись победами.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Венгрию U21 за 1.31, на ничью за 5.47, а на Латвию U21 — за 8.36.
Венгры смотрятся сильнее, к тому же
Латвийцам явно недостает стабильности, особенно это касается атаки.
Хозяева будут до последнего бороться за второе место, и должны победить уверенно. Наши прогноз и ставка — Фора Венгрии U21 -1.5 с коэффициентом 2.03.