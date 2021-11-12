Венгрия U21 сыграет на своем поле с Латвией U21 в рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы. Матч пройдет 12 ноября, начало — в 19:45 мск. Венгрия U21 — Латвия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Венгрии U21

Венгры еще не потеряли шансы на 2 место. Вот только команде Золтана Геры нужно обязательно побеждать в следующих матчах.

В активе у сборной Венгрии U21 4 очка. Между тем, отставание от идущего вторым Израиля составляет целых 5 очков.

В своем последнем матче венгры провалились. Дома команда Геры не устояла перед натиском молодой немецкой машины (1:5).

Все прогнозы на футбол

Венгрия неплохо смотрится в атаке — 8 голов в 4 матчах. Правда, юные мадьяры пропускают еще чаще — 9 голов.

Сборная Латвии U21

Латвийская молодежка нынешний отборочный цикл проваливает. В группе B латыши занимают предпоследнее 5 место, набрав лишь 3 очка.

Правда, забивает сборная Латвии U21 не столь много. В 4 сыгранных матчах команда забила четырежды.

Последний поединок команда провела не лучшим образом. Поражение от сверстников из Израиля (2:1) получилось крайне обидным.

К слову, против венгерской молодежки Латвия играла четырежды. Причем по два раза соперники обменялись победами.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Венгрию U21 за 1.31, на ничью за 5.47, а на Латвию U21 — за 8.36.

Венгры смотрятся сильнее, к тому же команда Геры еще пытается побороться за 2 место в группе .

Латвийцам явно недостает стабильности, особенно это касается атаки.

Хозяева будут до последнего бороться за второе место, и должны победить уверенно. Наши прогноз и ставка — Фора Венгрии U21 -1.5 с коэффициентом 2.03.