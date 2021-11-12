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    Венгрия U21 не оставит шансов латвийцам?

    Венгрия U21 — Латвия U21. Прогноз, ставка (к. 2.03) на футбол, молодежный чемпионат Европы U21, 12 ноября 2021 года

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    Андраш Немет
    Венгрия U21 сыграет на своем поле с Латвией U21 в рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы. Матч пройдет 12 ноября, начало — в 19:45 мск. Венгрия U21 — Латвия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа B 12 Ноября 2021 года
    Венгрия U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа B
    •  Венгрия U21 19:45 Латвия U21 Латвия U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа B
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  • X
  • 4.90
  • 2
  • 11.00
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    Сборная Венгрии U21

    Венгры еще не потеряли шансы на 2 место. Вот только команде Золтана Геры нужно обязательно побеждать в следующих матчах.

    В активе у сборной Венгрии U21 4 очка. Между тем, отставание от идущего вторым Израиля составляет целых 5 очков.

    В своем последнем матче венгры провалились. Дома команда Геры не устояла перед натиском молодой немецкой машины (1:5).

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    Венгрия неплохо смотрится в атаке — 8 голов в 4 матчах. Правда, юные мадьяры пропускают еще чаще — 9 голов.

    Сборная Латвии U21

    Латвийская молодежка нынешний отборочный цикл проваливает. В группе B латыши занимают предпоследнее 5 место, набрав лишь 3 очка.

    Правда, забивает сборная Латвии U21 не столь много. В 4 сыгранных матчах команда забила четырежды.

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    • Последний поединок команда провела не лучшим образом. Поражение от сверстников из Израиля (2:1) получилось крайне обидным.

    К слову, против венгерской молодежки Латвия играла четырежды. Причем по два раза соперники обменялись победами.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Венгрию U21 за 1.31, на ничью за 5.47, а на Латвию U21 — за 8.36.

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    Венгры смотрятся сильнее, к тому же команда Геры еще пытается побороться за 2 место в группе.

    Латвийцам явно недостает стабильности, особенно это касается атаки.

    Хозяева будут до последнего бороться за второе место, и должны победить уверенно. Наши прогноз и ставка — Фора Венгрии U21 -1.5 с коэффициентом 2.03.

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    Венгрия U21 — Латвия U21: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 12.11.2021. Прогнозы на футбол. Венгрия U21 не оставит шансов латвийцам?
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