В пятницу, 12 ноября, в отборочном матче к ЧЕ-2023 года молодежная сборная Германии на своем поле примет сверстников из Польши. Стартовый свисток буде дан в 20:15 по мск. Германия U21 — Польша U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Германия U21

Сборная Германии возглавляет турнирную таблицу группы B с 12 набранными очками в четырех сыгранных турах.

Подопечные Антонио Ди Сальво поочередно обыграли Сан-Марино (6:0), Латвию (3:1) и Израиль (3:2), а также Венгрию (5:1).

По три гола в этом отборочном цикле на свой счет записали уроженец Камеруна Юссуфа Мукоко и Джонатан Буркардт, выступающий в Бундеслиге за «Майнц».

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Отметим, что на завершившемся минувшим летом чемпионате Европы 2021 года сборная Германии стала победителем, обыграв в финале Португалию (1:0).

Польша U21

Сборная Польши расположилась на третьей строчке в турнирной таблице группы B квалификации с семью набранными баллами.

Команда Мацея Столярчука на старте отбора в гостях нанесла поражение Латвии (2:0), а на своем поле проиграла Израилю (1:2).

После этого она потерпела поражение Израилю (1:2), после чего разошлась миром с Польшей (2:2) и разгромила Сан-Марино (3:0).

На континентальное первенство 2021 года «бело-красные» не отобрались, пропустив вперед в отборе команду России, от которой отстали на три очка.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,25.

Успех гостей оценивается в 10,00, тогда как ничья — в 4,50.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,30.