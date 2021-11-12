Германия U21
Сборная Германии возглавляет турнирную таблицу группы B с 12 набранными очками в четырех сыгранных турах.
Подопечные Антонио Ди Сальво поочередно обыграли Сан-Марино (6:0), Латвию (3:1) и Израиль (3:2), а также Венгрию (5:1).
По три гола в этом отборочном цикле на свой счет записали уроженец Камеруна Юссуфа Мукоко и Джонатан Буркардт, выступающий в Бундеслиге за «Майнц».
Отметим, что на завершившемся минувшим летом чемпионате Европы 2021 года сборная Германии стала победителем, обыграв в финале Португалию (1:0).
Польша U21
Сборная Польши расположилась на третьей строчке в турнирной таблице группы B квалификации с семью набранными баллами.
Команда Мацея Столярчука на старте отбора в гостях нанесла поражение Латвии (2:0), а на своем поле проиграла Израилю (1:2).
После этого она потерпела поражение Израилю (1:2), после чего разошлась миром с Польшей (2:2) и разгромила Сан-Марино (3:0).
На континентальное первенство 2021 года «бело-красные» не отобрались, пропустив вперед в отборе команду России, от которой отстали на три очка.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,25.
Успех гостей оценивается в 10,00, тогда как ничья — в 4,50.
Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,30.