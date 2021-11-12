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    Остановит ли польская молодежка Германию?

    Германия U21 — Польша U21. Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, отбор на молодежный ЧЕ-2023, 12 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Германия U21 — Польша U21
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    Джонатан Буркардт
    В пятницу, 12 ноября, в отборочном матче к ЧЕ-2023 года молодежная сборная Германии на своем поле примет сверстников из Польши. Стартовый свисток буде дан в 20:15 по мск. Германия U21 — Польша U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Германия U21

    Сборная Германии возглавляет турнирную таблицу группы B с 12 набранными очками в четырех сыгранных турах.

    Подопечные Антонио Ди Сальво поочередно обыграли Сан-Марино (6:0), Латвию (3:1) и Израиль (3:2), а также Венгрию (5:1).

    По три гола в этом отборочном цикле на свой счет записали уроженец Камеруна Юссуфа Мукоко и Джонатан Буркардт, выступающий в Бундеслиге за «Майнц».

    Все прогнозы на футбол

    Отметим, что на завершившемся минувшим летом чемпионате Европы 2021 года сборная Германии стала победителем, обыграв в финале Португалию (1:0).

    Польша U21

    Сборная Польши расположилась на третьей строчке в турнирной таблице группы B квалификации с семью набранными баллами.

    Команда Мацея Столярчука на старте отбора в гостях нанесла поражение Латвии (2:0), а на своем поле проиграла Израилю (1:2).

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    • После этого она потерпела поражение Израилю (1:2), после чего разошлась миром с Польшей (2:2) и разгромила Сан-Марино (3:0).

    На континентальное первенство 2021 года «бело-красные» не отобрались, пропустив вперед в отборе команду России, от которой отстали на три очка.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,25.

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    Успех гостей оценивается в 10,00, тогда как ничья — в 4,50.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,30.

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    Германия U21 — Польша U21: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 12.11.2021. Прогнозы на футбол. Остановит ли польская молодежка Германию?
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