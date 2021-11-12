Азербайджан U21 сыграет на своем поле с Австрией U21 в рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы. Матч пройдет 12 ноября, начало — в 20:00 мск. Азербайджан U21 — Австрия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Азербайджана U21

Молодые азербайджанцы провалили первый этап отбора. Команда в четырех матчах набрала лишь один балл.

В активе у сборной Азербайджана U21 лишь два забитых мяча. При этом в свои ворота команда Милана Обрадовича пропустила уже 14 раз. Ужас!

В своем последнем матче азербайджанцы провалились. Дома команда не устояла перед натиском хорватских сверстников (1:5).

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В этой встрече хозяева не смогут рассчитывать на дисквалифицированного Турана Вализаде. Этот опорник явно бы не помешал в битве с Австрией.

Сборная Австрии U21

Австрийская молодежка борется за первые два места в своей группе. Правда, сейчас австрийцы занимают лишь 3 место с 9 очками в активе.

Правда, забивает сборная Австрии U21 довольно много. В 5 сыгранных матчах команда забила 14 голов.

Последний поединок команда провела не лучшим образом. Поражение от сверстников из Финляндии (3:1) получилось крайне досадным.

К слову, против азербайджанской молодежки Австрия играла семь раз. Из них в шести встречах победили именно австрийцы.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Австрию U21 за 1.27, на ничью за 5.55, а на Азербайджан U21 — за 9.70.

Атака хозяев все никак не может нащупать свою игру.

После поражения от финнов Австрия U21 максимально мотивирована на уверенный успех .

Гости борются за второе место, и должны одолеть одного из аутсайдеров. Наши прогноз и ставка — Фора Австрии -1.75 с коэффициентом 2.06.