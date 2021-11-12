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    Австрийцы уверенно одолеют Азербайджан?

    Азербайджан U21 — Австрия U21. Прогноз, ставка (к. 2.06) на футбол, молодежный чемпионат Европы U21, 12 ноября 2021 года

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    Милан Обрадович
    Азербайджан U21 сыграет на своем поле с Австрией U21 в рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы. Матч пройдет 12 ноября, начало — в 20:00 мск. Азербайджан U21 — Австрия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа A 12 Ноября 2021 года
    Азербайджан U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа A
    •  Азербайджан U21 20:00 Австрия U21 Австрия U21
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    Сборная Азербайджана U21

    Молодые азербайджанцы провалили первый этап отбора. Команда в четырех матчах набрала лишь один балл.

    В активе у сборной Азербайджана U21 лишь два забитых мяча. При этом в свои ворота команда Милана Обрадовича пропустила уже 14 раз. Ужас!

    В своем последнем матче азербайджанцы провалились. Дома команда не устояла перед натиском хорватских сверстников (1:5).

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    В этой встрече хозяева не смогут рассчитывать на дисквалифицированного Турана Вализаде. Этот опорник явно бы не помешал в битве с Австрией.

    Сборная Австрии U21

    Австрийская молодежка борется за первые два места в своей группе. Правда, сейчас австрийцы занимают лишь 3 место с 9 очками в активе.

    Правда, забивает сборная Австрии U21 довольно много. В 5 сыгранных матчах команда забила 14 голов.

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    • Последний поединок команда провела не лучшим образом. Поражение от сверстников из Финляндии (3:1) получилось крайне досадным.

    К слову, против азербайджанской молодежки Австрия играла семь раз. Из них в шести встречах победили именно австрийцы.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Австрию U21 за 1.27, на ничью за 5.55, а на Азербайджан U21 — за 9.70.

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    Атака хозяев все никак не может нащупать свою игру.

    После поражения от финнов Австрия U21 максимально мотивирована на уверенный успех.

    Гости борются за второе место, и должны одолеть одного из аутсайдеров. Наши прогноз и ставка — Фора Австрии -1.75 с коэффициентом 2.06.

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    Азербайджан U21 — Австрия U21: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 12.11.2021. Прогнозы на футбол. Австрийцы уверенно одолеют Азербайджан?
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