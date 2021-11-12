Встреча 9-го тура группы H в европейском отборочном турнире к чемпионату мира-2022 по футболу между сборными Австрии и Израиля состоится 12 ноября. Матч пройдет на «Вёртерзе» (Клагенфурт) и стартует в 22:45 мск. Австрия — Израиль: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Австрия

Австрийцы этот отборочный цикл провалили. Шансов на итоговое второе место в группе у команды уже не осталось, но есть шанс взять реванш у соперника за разгром 2:5 в первом матче.

На текущий момент сборная Австрии занимает 4-е место в группе, набрав лишь 10 очков в восьми матчах. Отставание от лидера составляет 14 баллов.

Позапрошлый тур Австрия провела вполне удачно. Победа на выезде над фарерцами (0:2) еще оставляла шансы на исправление ситуации.

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Тем не менее, в минувшем поединке квалификации коллектив потерпел выездное поражение от Дании с минимальным результатом (0:1).

Израиль

Сборная Израиля в текущем отборочном цикле выступает не слишком уверенно. Израильяне почти потеряли шансы на второе место.

Отставание от заветного второго места составляет 4 очка. Отыграть его за два тура будет задачей крайне сложной, пусть и не невозможной.

Роковой для команды рискует стать поражение Шотландии (3:2). В противном случае израильтяне могли бы иметь куда лучшую диспозицию.

Победа в прошлом туре на Молдавией (2:1) позволила лишь сохранить статус-кво. Именно с бывшим соперником сборной сыграет ее конкурент Шотландия.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,70.

Успех гостей оценивается в 4,75, тогда как ничья — в 3,80.

Наши прогноз и ставка — Австрия выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,00.