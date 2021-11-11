В Саравалле молодежная сборная Сан-Марино сыграет против сверстников из Израиля в матче отбора молодежного ЧЕ-2023. Игра пройдет 11 ноября и начнется в 21:00 по мск. Сан-Марино U21 — Израиль U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сан-Марино U21

Молодежка Сан-Марино — самая слабейшая команда на континенте. В этом отборочном цикле она проиграла все четыре проведенные встречи с общим счетом 0:15.

«Сиятельные» сперва поочередно в родных стенах были биты сверстниками из Германии 0:6 и Венгрии 0:4, после чего в гостях проиграли 0:2 Латвии и 0:3 Польше.

Последний раз они не уступали аж летом 2015 года, сыграв тогда вничью 0:0 с Эстонией. К данному поединку сан-мариновцы подходят с 19-матчевой «сухой» проигрышной серией.

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К слову, последний свой гол они забили в ноябре 2017 года, уступив тогда чехам 1:3.

Израиль U21

Молодежка же Израиля поборется за выход на континентальное первенство. Наверняка первое место возьмет Германия, но вторую позицию коллектив способен занять.

Сейчас у израильтян на счету девять баллов после четырех игр, с которыми они идут на второй позиции в группе. Начали они с двух выигрышей подряд, одолев в гостях по 2:1 сверстников из Венгрии и Польши.

В третьем туре они потерпели пока единственное фиаско в турнире, проиграв на выезде немцам со счетом 2:3. Причем «бело-синие» выигрывали до 89-й минуте матче. Затем дома они переиграли Латвию 2:1.

В данной вековой категории эти сборные между собой еще не играли.

Прогноз и ставка на Сан-Марино U21 — Израиль U21

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Израиля U21 предлагают — 1.05.

На викторию Сан-Марино U21 дают — 33.00, ничья оценена — в 13.00.

Хозяева не имеют шансов в данном противостоянии, и наверняка не смогут избежать очередного крупного поражения. Наш прогноз на данный поединок — П2 с форой (-2,5).