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    «Сиятельные» не избегут очередного фиаско

    Сан-Марино U21 — Израиль U21. Прогноз, ставка (к. 1.85) на футбол, отбор на молодежный ЧЕ-2023, 11 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Сан-Марино U21 — Израиль U21
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    Дорон Лейднер
    В Саравалле молодежная сборная Сан-Марино сыграет против сверстников из Израиля в матче отбора молодежного ЧЕ-2023. Игра пройдет 11 ноября и начнется в 21:00 по мск. Сан-Марино U21 — Израиль U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа B 11 Ноября 2021 года
    Сан-Марино U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа B
    •  Сан-Марино U21 21:00 Израиль U21 Израиль U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа B
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    Коэффициенты на матч
  • 1
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  • 18.00
  • 2
  • 1.03
  • Ставка!
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    Сан-Марино U21

    Молодежка Сан-Марино — самая слабейшая команда на континенте. В этом отборочном цикле она проиграла все четыре проведенные встречи с общим счетом 0:15.

    «Сиятельные» сперва поочередно в родных стенах были биты сверстниками из Германии 0:6 и Венгрии 0:4, после чего в гостях проиграли 0:2 Латвии и 0:3 Польше.

    Последний раз они не уступали аж летом 2015 года, сыграв тогда вничью 0:0 с Эстонией. К данному поединку сан-мариновцы подходят с 19-матчевой «сухой» проигрышной серией.

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    К слову, последний свой гол они забили в ноябре 2017 года, уступив тогда чехам 1:3.

    Израиль U21

    Молодежка же Израиля поборется за выход на континентальное первенство. Наверняка первое место возьмет Германия, но вторую позицию коллектив способен занять.

    Сейчас у израильтян на счету девять баллов после четырех игр, с которыми они идут на второй позиции в группе. Начали они с двух выигрышей подряд, одолев в гостях по 2:1 сверстников из Венгрии и Польши.

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    • В третьем туре они потерпели пока единственное фиаско в турнире, проиграв на выезде немцам со счетом 2:3. Причем «бело-синие» выигрывали до 89-й минуте матче. Затем дома они переиграли Латвию 2:1.

    В данной вековой категории эти сборные между собой еще не играли.

    Прогноз и ставка на Сан-Марино U21 — Израиль U21

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Израиля U21 предлагают — 1.05.

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    На викторию Сан-Марино U21 дают — 33.00, ничья оценена — в 13.00.

    Хозяева не имеют шансов в данном противостоянии, и наверняка не смогут избежать очередного крупного поражения. Наш прогноз на данный поединок — П2 с форой (-2,5).

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    Сан-Марино U21 — Израиль U21: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 11.11.2021. Прогнозы на футбол. «Сиятельные» не избегут очередного фиаско
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