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    Греция и Испания много не забьют?

    Греция — Испания. Прогноз (к. 1.76) и ставки на отбор ЧМ-2022 11 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Греция — Испания
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    Альваро Мората
    В поединке отборочного цикла ЧМ-2022 состоится встреча сборных Греции и Испании. Команды проведут матч на стадионе «Тумба» в Салониках. Начало в 22:45 мск. Греция — Испания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа B 11 Ноября 2021 года
    Греция
  • Афины
    •  Греция 22:45 Испания Испания
  • Мадрид
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 8.00
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 1.47
  • Ставка!
    •

    Греция

    Греция доставила немало проблем своим оппонентам по группе, в том числе шведам и испанцам. Благодаря своему упорству Греция занимает 3 место с 9 очками и в случае победы над Испанией, сможет претендовать на выход в плей-офф.

    В прошлом туре Швеция прервала победную серию «эллинов», обыграв греков 0:2 на своем поле. Перед этим хозяева у себя дома победили Швецию 2:1. Также отметим победу над Грузией (2:0).

    Поражение от шведов стало первым в этой квалификации для «Пиратского корабля». Кроме этого у греческой команды 2 победы и 3 ничьи.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Греция набрала приличную серию матчей без поражений в домашних стенах. Она состоит из восьми встреч.

    Испания

    Испанцы в октябре пропускали квалификацию по причине участия в матчах плей-офф Лиги наций, где они сражались за золото с французами.

    6 октября команда Луиса Энрике обыграла Италию 2:1 и прошла в финал. Там она встретилась с Францией и проиграла 1:2.

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    • Что касается последних игр в отборочном цикле, то у «красной фурии» две победы подряд. Они разгромили Грузию 4:0 и всухую обыграли команду Косова 2:0.

    В турнирной таблице сборная Испании занимает второе место с 13 очками. У нее 4 победы, ничья и поражение, а также самый высокий показатель забитых голов в группе (13).

    Прогноз и ставка

    Котировки достаточно сильно отличаются. На Испанию дают 1.45, а на Грецию — 8.10. Ничья выставлена букмекерами с коэффициентом 4.10.

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    Скорее всего, Испанию ждет очень непростой матч. Греция — команда серьезная и она уже показала это в очных встречах с лидерами группы. К тому же греки давно не проигрывали в домашних стенах.

    В свою очередь испанцы тоже понимают важность матча и местами будут играть с долей опасения за собственные ворота. Возможно, что как и в прошлый раз мы не увидим много голов. Поставить на тотал меньше 2.5 можно с коэффициентом 1.76.

    Больше гола шведам и грекам Испания не забивала. Можно рискнуть и поставить на ИТ Испании меньше 1.5 за 2.07.

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    Греция — Испания: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 11.11.2021. Прогнозы на футбол. Греция и Испания много не забьют?
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