В поединке отборочного цикла ЧМ-2022 состоится встреча сборных Греции и Испании. Команды проведут матч на стадионе «Тумба» в Салониках. Начало в 22:45 мск. Греция — Испания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Греция

Греция доставила немало проблем своим оппонентам по группе, в том числе шведам и испанцам. Благодаря своему упорству Греция занимает 3 место с 9 очками и в случае победы над Испанией, сможет претендовать на выход в плей-офф.

В прошлом туре Швеция прервала победную серию «эллинов», обыграв греков 0:2 на своем поле. Перед этим хозяева у себя дома победили Швецию 2:1. Также отметим победу над Грузией (2:0).

Поражение от шведов стало первым в этой квалификации для «Пиратского корабля». Кроме этого у греческой команды 2 победы и 3 ничьи.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Греция набрала приличную серию матчей без поражений в домашних стенах. Она состоит из восьми встреч.

Испания

Испанцы в октябре пропускали квалификацию по причине участия в матчах плей-офф Лиги наций, где они сражались за золото с французами.

6 октября команда Луиса Энрике обыграла Италию 2:1 и прошла в финал. Там она встретилась с Францией и проиграла 1:2.

Что касается последних игр в отборочном цикле, то у «красной фурии» две победы подряд. Они разгромили Грузию 4:0 и всухую обыграли команду Косова 2:0.

В турнирной таблице сборная Испании занимает второе место с 13 очками. У нее 4 победы, ничья и поражение, а также самый высокий показатель забитых голов в группе (13).

Прогноз и ставка

Котировки достаточно сильно отличаются. На Испанию дают 1.45, а на Грецию — 8.10. Ничья выставлена букмекерами с коэффициентом 4.10.

Скорее всего, Испанию ждет очень непростой матч. Греция — команда серьезная и она уже показала это в очных встречах с лидерами группы. К тому же греки давно не проигрывали в домашних стенах.

В свою очередь испанцы тоже понимают важность матча и местами будут играть с долей опасения за собственные ворота. Возможно, что как и в прошлый раз мы не увидим много голов. Поставить на тотал меньше 2.5 можно с коэффициентом 1.76.