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    Молодые немцы разгромят фарерских сверстников?

    Германия U19 — Фарерские острова U19. Прогноз, ставка (к. 2.62) на футбол, молодежный чемпионат Европы U19, 10 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Германия U19 — Фарерские острова U19
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    Арминдо Зиб
    Германия U19 сыграет на своем поле с Фарерскими островами U19 в рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы. Матч пройдет 10 ноября, начало — в 15:00 мск. Германия U19 — Фарерские острова U19: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сборная Германии U19

    В своем квартете немцы видятся фаворитами. Правда, вполне вероятно, конкуренции им составит российская команда, да и греки могут потрепать нервы.

    Вот только составу сборная Германии U19 значительно превосходит соперников. Выделяется форвард «Баварии» Арминдо Зиб, пока выступающий за вторую команду мюнхенцев.

    Свой последний контрольный поединок перед отбором команда провела блестяще. Немцы не оставили шансов крепким голландцам (4:1).

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    С нынешним соперником, в этой возрастной категории, немцы еще не пересекались. Впрочем, в разгромной победе Германии U19 сомневаться не приходится.

    Сборная Фарерских островов U19

    Фарерская молодежь классом не блещет. Вот и в своей группе эта команда будет рада даже одному набранному пункту.

    На текущий момент сборная Фарерских островов U19 вряд ли способна на равных биться даже с середняками европейского футбола. Однако сдаваться за здорово живешь никто не собирается.

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    • В матчах с грандами, пусть и в такой возрастной категории, андердог априори обречен. Но то, что фарерцы поборются, сомнений не вызывает.

    Плюс для гостей в том, что от них ничего не ждут. Интересно, разживутся ли фарерцы хотя бы одним голом в отборе?!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Германию U19 за 1.02, на ничью за 13.00, а на Фарерские острова U19 — за 55.00.

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    Хозяева по всем статьям превосходят соперника, что и покажут на поле.

    Фарерцев в этой встрече наверняка ждет грандиозное побитие.

    Полное превосходство немцев выльется в логичный разгром карлика. Наши прогноз и ставка — Фора Германии U19 -4.5 с коэффициентом 2.62.

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    Германия U19 — Фарерские острова U19: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 10.11.2021. Прогнозы на футбол. Молодые немцы разгромят фарерских сверстников?
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