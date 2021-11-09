ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мойес добился внушительного прогресса у руля «Вест Хэма»Переродившийся Мойес и «Вест Хэм» шокировали «Ливерпуль» «Спартак» — «Локомотив»«Спартак» бьют, а он крепчает. Красно-белые в меньшинстве перевернули дерби с «Локо» Фрагмент матчаНичья со вкусом поражения. Хави предстоит многое изменить
  • 07:06
    • Хохлов опроверг слухи о своей отставке из «Ротора»
  • 00:42
    • Миланское дерби осталось без победителя, Лаутаро не забил пенальти
  • 21:59
    • «Наполи» поделил очки с «Вероной», «Лацио» разгромил «Салернитану»
  • 21:30
    • «Вест Хэм» победил «Ливерпуль» в Лондоне
  • 20:56
    • «Спартак» в меньшинстве ушел от поражения в дерби с «Локо»
  • 16:07
    • «Дженоа» объявил о назначении Шевченко на пост главного тренера
  • 23:52
    • Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики, Мазепин — 18-й
    Все новости спорта

    Поднимется ли «Фламенго» на второе место?

    «Шапекоэнсе» — «Фламенго». Прогноз (к. 2.05) и ставки на футбол, чемпионат Бразилии, 9 ноября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Шапекоэнсе» — «Фламенго»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Фламенго» идет на третьей строчке
    В поединке 30 тура чемпионата Бразилии «Шапекоэнсе» сыграет с «Фламенго» на стадионе «Конда» в Шапеко. Матч запланирован на 9 ноября 22:00 мск. «Шапекоэнсе» — «Фламенго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Шапекоэнсе»

    «Шапекоэнсе» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии, имея на своем счету 14 очков.

    В 30 сыгранных турах «зеленые» одержали только одну победу, 11 раз сыграли вничью и потерпели 18 поражений.

    В 10 последних матчах, которые пришлись на бразильскую Серию А, подопечные Фелипе Эндреса не знали побед и потерпели шесть поражений.

    Все прогнозы на футбол

    С учетом того, что до конца первенства осталось восемь поединков, а коллектив отстает от безопасной зоны на 21 балл, ему будет практически невозможно спастись.

    «Фламенго»

    Эта команда в нынешнем чемпионате еще не потеряла шансов на чемпионство. «Фламенго» еще надеется догнать ушедший в отрыв «Атлетико Минейро».

    Отставание коллектива от лидера составляет 12 очков, но при этом клуб из Рио-де-Жанейро сыграл на два поединка меньше.

  • Клуб Пеле и Неймара — на грани первого вылета из бразильской Серии А. Как так вышло?
  • Бразильский «Сантос» переживает непростые времена
  • 27/10/2021

    • Команда в последних поединках во всех турнирах не знает поражений, выиграв в двух матчах и сыграв вничью еще в одном.

    Переиграть удалось тот же «Атлетико Минейро» (1:0) и «Атлетико Гояненсе» (2:0), мировой исход пришелся на поединок с «Атлетико Паранаэнсе» (2:2).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,33.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Успех хозяев поля оценивается в 9,50, тогда как ничья — в 4,75.

    Наши прогноз и ставка — «Фламенго» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,05.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.17
  • Прогноз на матч Цуренко — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спартак — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.29
  • Экспресс дня 8 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Тенерифе — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Вашингтон — Баффало
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Альдосиви — Бока Хуниорс
  • Футбол
  • Завтра в 03:15
    •  1.99
  • Прогноз на матч Торонто — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Маррей — Дурасович
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Шапекоэнсе» — «Фламенго»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 09.11.2021. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Фламенго» на второе место?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры