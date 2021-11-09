«Шапекоэнсе»
«Шапекоэнсе» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии, имея на своем счету 14 очков.
В 30 сыгранных турах «зеленые» одержали только одну победу, 11 раз сыграли вничью и потерпели 18 поражений.
В 10 последних матчах, которые пришлись на бразильскую Серию А, подопечные Фелипе Эндреса не знали побед и потерпели шесть поражений.
С учетом того, что до конца первенства осталось восемь поединков, а коллектив отстает от безопасной зоны на 21 балл, ему будет практически невозможно спастись.
«Фламенго»
Эта команда в нынешнем чемпионате еще не потеряла шансов на чемпионство. «Фламенго» еще надеется догнать ушедший в отрыв «Атлетико Минейро».
Отставание коллектива от лидера составляет 12 очков, но при этом клуб из Рио-де-Жанейро сыграл на два поединка меньше.
Команда в последних поединках во всех турнирах не знает поражений, выиграв в двух матчах и сыграв вничью еще в одном.
Переиграть удалось тот же «Атлетико Минейро» (1:0) и «Атлетико Гояненсе» (2:0), мировой исход пришелся на поединок с «Атлетико Паранаэнсе» (2:2).
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,33.
Успех хозяев поля оценивается в 9,50, тогда как ничья — в 4,75.
Наши прогноз и ставка — «Фламенго» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,05.