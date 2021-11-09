В поединке 30 тура чемпионата Бразилии «Шапекоэнсе» сыграет с «Фламенго» на стадионе «Конда» в Шапеко. Матч запланирован на 9 ноября 22:00 мск. «Шапекоэнсе» — «Фламенго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шапекоэнсе»

«Шапекоэнсе» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии, имея на своем счету 14 очков.

В 30 сыгранных турах «зеленые» одержали только одну победу, 11 раз сыграли вничью и потерпели 18 поражений.

В 10 последних матчах, которые пришлись на бразильскую Серию А, подопечные Фелипе Эндреса не знали побед и потерпели шесть поражений.

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С учетом того, что до конца первенства осталось восемь поединков, а коллектив отстает от безопасной зоны на 21 балл, ему будет практически невозможно спастись.

«Фламенго»

Эта команда в нынешнем чемпионате еще не потеряла шансов на чемпионство. «Фламенго» еще надеется догнать ушедший в отрыв «Атлетико Минейро».

Отставание коллектива от лидера составляет 12 очков, но при этом клуб из Рио-де-Жанейро сыграл на два поединка меньше.

Команда в последних поединках во всех турнирах не знает поражений, выиграв в двух матчах и сыграв вничью еще в одном.

Переиграть удалось тот же «Атлетико Минейро» (1:0) и «Атлетико Гояненсе» (2:0), мировой исход пришелся на поединок с «Атлетико Паранаэнсе» (2:2).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,33.

Успех хозяев поля оценивается в 9,50, тогда как ничья — в 4,75.

Наши прогноз и ставка — «Фламенго» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,05.