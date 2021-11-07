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    «Матрасники» подстрелят «летучих мышей»?

    «Валенсия» — «Атлетико». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Примера, 7 ноября 2021 года

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    Луис Суарес
    «Валенсия» сыграет на своем поле с «Атлетико» в рамках 13-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 7 ноября, начало — в 18:15 мск. «Валенсия» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 07 Ноября 2021 года
    Валенсия
  • Валенсия
    •  Валенсия 18:15 Атлетико Атлетико
  • Мадрид
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.40
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 1.97
  • Ставка!
    •

    «Валенсия»

    «Валенсия» в текущем сезоне выступает нестабильно. «Летучие мыши» находятся на скромном 10 месте в турнирной таблице Примеры.

    При этом команда частенько пропускает. В 12 поединках в ворота левантийцев влетело уже 17 мячей.

    В минувшем туре «Валенсия» порадовала игрой и результатом. Дома команда нанесла поражение «Вильярреалу» (2:0).

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    Против «Атлетико» команда играет откровенно неудачно. Из пяти последних очных встреч «Валенсия» только дважды сыграла вничью при трех поражениях.

    «Атлетико»

    «Матрасникам» придется крайне просто в плане сохранения чемпионского звания. Вот и сейчас мадридцы занимают только 4 место.

    На данный момент «Атлетико» отстает от лидера «Реал Сосьедад» на три очка. При этом команда Диего Симеоне имеет на матч меньше.

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    • В предыдущем своем матче Примеры «матрасники» добыли уверенную викторию. Дома был бит крепкий «Бетис» (3:0).

    После того команду ждало разочарование в Лиге чемпионов. На выезде мадридцы уступили «Ливерпулю» (2:0), чем усложнили себе турнирное положение в главном турнире Старого Света.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Атлетико» за 2.00, на ничью за 3.42, а на «Валенсию» — за 4.12.

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    «Валенсия» не слишком надежна в обороне, к тому же традиционно неудачно играет с «матрасниками».

    Гости борются за чемпионский титул, и наверняка постараются взять три очка.

    Атака во главе с Луисом Суаресом обеспечит мадридцам победный результат. Наши прогноз и ставка — Победа «Атлетико» с коэффициентом 2.00.

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    «Валенсия» — «Атлетико»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 07.11.2021. Прогнозы на футбол. «Матрасники» подстрелят «летучих мышей»?
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