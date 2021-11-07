«Валенсия» сыграет на своем поле с «Атлетико» в рамках 13-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 7 ноября, начало — в 18:15 мск. «Валенсия» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Валенсия»

«Валенсия» в текущем сезоне выступает нестабильно. «Летучие мыши» находятся на скромном 10 месте в турнирной таблице Примеры.

При этом команда частенько пропускает. В 12 поединках в ворота левантийцев влетело уже 17 мячей.

В минувшем туре «Валенсия» порадовала игрой и результатом. Дома команда нанесла поражение «Вильярреалу» (2:0).

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Против «Атлетико» команда играет откровенно неудачно. Из пяти последних очных встреч «Валенсия» только дважды сыграла вничью при трех поражениях.

«Атлетико»

«Матрасникам» придется крайне просто в плане сохранения чемпионского звания. Вот и сейчас мадридцы занимают только 4 место.

На данный момент «Атлетико» отстает от лидера «Реал Сосьедад» на три очка. При этом команда Диего Симеоне имеет на матч меньше.

В предыдущем своем матче Примеры «матрасники» добыли уверенную викторию. Дома был бит крепкий «Бетис» (3:0).

После того команду ждало разочарование в Лиге чемпионов. На выезде мадридцы уступили «Ливерпулю» (2:0), чем усложнили себе турнирное положение в главном турнире Старого Света.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Атлетико» за 2.00, на ничью за 3.42, а на «Валенсию» — за 4.12.

«Валенсия» не слишком надежна в обороне, к тому же традиционно неудачно играет с «матрасниками» .

Гости борются за чемпионский титул, и наверняка постараются взять три очка.

Атака во главе с Луисом Суаресом обеспечит мадридцам победный результат. Наши прогноз и ставка — Победа «Атлетико» с коэффициентом 2.00.