«Ростов» сыграет на своем поле с «Рубином» в рамках 14-го тура чемпионата России. Матч пройдет 7 ноября, начало — в 16:30 мск. «Ростов» — «Рубин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ростов»

«Ростов» в нынешнем сезоне уже сменил двух тренеров. Виталию Кафанову предстоит вытаскивать команду из болота турнирной таблицы.

На данный момент ростовчане занимают 12 место. Вот только 24 пропущенных мяча в 13 матчах явно не свидетельствует о надежности обороны.

В минувшем туре «Ростов» добыл один балл в Москве. В матче со «Спартаком» (1:1) команда Кафанова спаслась в самом эндшпиле.

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Пока не столь результативен Дмитрий Полоз. В активе у лидера атак ростовчан 4 забитых мяча в 10 поединках.

«Рубин»

Казанцы так здорово начали сезон, что нынешние результаты команды вызывают ужас. Вместо борьбы за зону Лиги чемпионов «Рубин» занимает лишь 8 место.

«Рубин» маловато забивает — 17 мячей в 13 матчах. Усилий Хвичи Кварацхелии не хватает, да и остальные ведущие игроки переживают не лучший этап.

Минувший тур команда Леонида Слуцкого провела неплохо. Даже более того: казанцы минимально одолели ЦСКА.

При всех неудачах, «Рубин» не проигрывает уже почти месяц. Правда, потерь очков в матчах с середняками и аутсайдеры слишком много.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ростов» за 2.50, на ничью за 3.10, а на «Рубин» — за 3.10.

При Кафанове ростовчане смотрятся весьма монолитно , и дома будут играть нам победу.

«Рубин» традиционно неудачно играет с ростовчанами, в пяти последних матчах уступив им трижды.

«Ростов» традиционно успешно играет с казанцами. Наши прогноз и ставка — Победа «Ростова» с коэффициентом 2.50.