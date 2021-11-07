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    Команда Слуцкого проиграет в Ростове?

    «Ростов» — «Рубин». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, РПЛ, 7 ноября 2021 года

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    Леонид Слуцкий
    «Ростов» сыграет на своем поле с «Рубином» в рамках 14-го тура чемпионата России. Матч пройдет 7 ноября, начало — в 16:30 мск. «Ростов» — «Рубин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 07 Ноября 2021 года
    Ростов
  • Ростов-на-Дону
    •  Ростов 16:30 Рубин Рубин
  • Казань
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.95
  • Ставка!
    •

    «Ростов»

    «Ростов» в нынешнем сезоне уже сменил двух тренеров. Виталию Кафанову предстоит вытаскивать команду из болота турнирной таблицы.

    На данный момент ростовчане занимают 12 место. Вот только 24 пропущенных мяча в 13 матчах явно не свидетельствует о надежности обороны.

    В минувшем туре «Ростов» добыл один балл в Москве. В матче со «Спартаком» (1:1) команда Кафанова спаслась в самом эндшпиле.

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    Пока не столь результативен Дмитрий Полоз. В активе у лидера атак ростовчан 4 забитых мяча в 10 поединках.

    «Рубин»

    Казанцы так здорово начали сезон, что нынешние результаты команды вызывают ужас. Вместо борьбы за зону Лиги чемпионов «Рубин» занимает лишь 8 место.

    «Рубин» маловато забивает — 17 мячей в 13 матчах. Усилий Хвичи Кварацхелии не хватает, да и остальные ведущие игроки переживают не лучший этап.

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    • Минувший тур команда Леонида Слуцкого провела неплохо. Даже более того: казанцы минимально одолели ЦСКА.

    При всех неудачах, «Рубин» не проигрывает уже почти месяц. Правда, потерь очков в матчах с середняками и аутсайдеры слишком много.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ростов» за 2.50, на ничью за 3.10, а на «Рубин» — за 3.10.

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    При Кафанове ростовчане смотрятся весьма монолитно, и дома будут играть нам победу.

    «Рубин» традиционно неудачно играет с ростовчанами, в пяти последних матчах уступив им трижды.

    «Ростов» традиционно успешно играет с казанцами. Наши прогноз и ставка — Победа «Ростова» с коэффициентом 2.50.

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    «Ростов» — «Рубин»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 07.11.2021. Прогнозы на футбол. Команда Слуцкого проиграет в Ростове?
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