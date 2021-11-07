«Ростов»
«Ростов» в нынешнем сезоне уже сменил двух тренеров. Виталию Кафанову предстоит вытаскивать команду из болота турнирной таблицы.
На данный момент ростовчане занимают 12 место. Вот только 24 пропущенных мяча в 13 матчах явно не свидетельствует о надежности обороны.
В минувшем туре «Ростов» добыл один балл в Москве. В матче со «Спартаком» (1:1) команда Кафанова спаслась в самом эндшпиле.
Пока не столь результативен Дмитрий Полоз. В активе у лидера атак ростовчан 4 забитых мяча в 10 поединках.
«Рубин»
Казанцы так здорово начали сезон, что нынешние результаты команды вызывают ужас. Вместо борьбы за зону Лиги чемпионов «Рубин» занимает лишь 8 место.
«Рубин» маловато забивает — 17 мячей в 13 матчах. Усилий Хвичи Кварацхелии не хватает, да и остальные ведущие игроки переживают не лучший этап.
Минувший тур команда Леонида Слуцкого провела неплохо. Даже более того: казанцы минимально одолели ЦСКА.
При всех неудачах, «Рубин» не проигрывает уже почти месяц. Правда, потерь очков в матчах с середняками и аутсайдеры слишком много.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Ростов» за 2.50, на ничью за 3.10, а на «Рубин» — за 3.10.
«Рубин» традиционно неудачно играет с ростовчанами, в пяти последних матчах уступив им трижды.
«Ростов» традиционно успешно играет с казанцами. Наши прогноз и ставка — Победа «Ростова» с коэффициентом 2.50.