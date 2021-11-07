«Герта» сыграет на своем поле с «Байером» М в рамках 11-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 7 ноября, начало — в 17:30 мск. «Герта» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Герта»

«Герта» набрала 12 очков и занимает в таблице 12-ю строчку, хотя еще совсем недавно она была рядом с зоной вылета.

Берлинский клуб улучшил турнирное положение благодаря победам над «Айнтрахтом» и менхенгладбахской «Боруссией».

«Герта» вовремя пришла в себя после неприятных поражений от «Лейпцига» и «Фрайбурга». В этих матчах команда Паля Дардаи пропустила в общей сложности восемь мячей.

Все прогнозы на Бундеслигу

И хотя после этого она также прошла в 1/8 финала Кубка Германии, в прошлом туре она снова проиграла — «Хоффенхайму» (0:2).

«Байер»

В турнирной таблице Бундеслиги «Байер» после 10 туров идет на четвертой лигачемпионовской позиции, но конкуренты отстают незначительно.

Перед прошлым туром у «аптекарей» была 5-матчевая безвыигрышная серия, которую начали домашним фиаско от «Баварии» 1:5, а продолжили двумя ничьими — с «Бетисом» 1:1 в ЛЕ и «Кельном» 2:2 в чемпионате страны.

После этого клуб из Леверкузена потерпел и неудачу в Кубке Германии, проиграв на своем поле перволиговому «Карлсруэ» со счетом 1:2, а также уступил «Вольфсбургу» (0:2).

Данная серия прервалась в последнем поединке коллектив, в котором он разгромил «Бетис» (4:0) в четвертом туре группового раунда Лиги Европы.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,05.

Успех хозяев поля оценивается в 3,50, ничья — также в 3,60.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,40.