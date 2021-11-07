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    Расстроит ли «Герта» «Байер»?

    «Герта» — «Байер». Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, Бундеслига, 7 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Герта» — «Байер»
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    «Байер» идет на 4-м месте
    «Герта» сыграет на своем поле с «Байером» М в рамках 11-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 7 ноября, начало — в 17:30 мск. «Герта» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Герта»

    «Герта» набрала 12 очков и занимает в таблице 12-ю строчку, хотя еще совсем недавно она была рядом с зоной вылета.

    Берлинский клуб улучшил турнирное положение благодаря победам над «Айнтрахтом» и менхенгладбахской «Боруссией».

    «Герта» вовремя пришла в себя после неприятных поражений от «Лейпцига» и «Фрайбурга». В этих матчах команда Паля Дардаи пропустила в общей сложности восемь мячей.

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    И хотя после этого она также прошла в 1/8 финала Кубка Германии, в прошлом туре она снова проиграла — «Хоффенхайму» (0:2).

    «Байер»

    В турнирной таблице Бундеслиги «Байер» после 10 туров идет на четвертой лигачемпионовской позиции, но конкуренты отстают незначительно.

    Перед прошлым туром у «аптекарей» была 5-матчевая безвыигрышная серия, которую начали домашним фиаско от «Баварии» 1:5, а продолжили двумя ничьими — с «Бетисом» 1:1 в ЛЕ и «Кельном» 2:2 в чемпионате страны.

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    • После этого клуб из Леверкузена потерпел и неудачу в Кубке Германии, проиграв на своем поле перволиговому «Карлсруэ» со счетом 1:2, а также уступил «Вольфсбургу» (0:2).

    Данная серия прервалась в последнем поединке коллектив, в котором он разгромил «Бетис» (4:0) в четвертом туре группового раунда Лиги Европы.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,05.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,50, ничья — также в 3,60.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,40.

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    «Герта» — «Байер»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 07.11.2021. Прогнозы на футбол. Расстроит ли «Герта» «Байер»?
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