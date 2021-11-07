«Герта»
«Герта» набрала 12 очков и занимает в таблице 12-ю строчку, хотя еще совсем недавно она была рядом с зоной вылета.
Берлинский клуб улучшил турнирное положение благодаря победам над «Айнтрахтом» и менхенгладбахской «Боруссией».
«Герта» вовремя пришла в себя после неприятных поражений от «Лейпцига» и «Фрайбурга». В этих матчах команда Паля Дардаи пропустила в общей сложности восемь мячей.
И хотя после этого она также прошла в 1/8 финала Кубка Германии, в прошлом туре она снова проиграла — «Хоффенхайму» (0:2).
«Байер»
В турнирной таблице Бундеслиги «Байер» после 10 туров идет на четвертой лигачемпионовской позиции, но конкуренты отстают незначительно.
Перед прошлым туром у «аптекарей» была 5-матчевая безвыигрышная серия, которую начали домашним фиаско от «Баварии» 1:5, а продолжили двумя ничьими — с «Бетисом» 1:1 в ЛЕ и «Кельном» 2:2 в чемпионате страны.
После этого клуб из Леверкузена потерпел и неудачу в Кубке Германии, проиграв на своем поле перволиговому «Карлсруэ» со счетом 1:2, а также уступил «Вольфсбургу» (0:2).
Данная серия прервалась в последнем поединке коллектив, в котором он разгромил «Бетис» (4:0) в четвертом туре группового раунда Лиги Европы.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,05.
Успех хозяев поля оценивается в 3,50, ничья — также в 3,60.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,40.