«Ланс»
«Ланс» с 21 набранным пунктом занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Франции. От второй строки команда отстает на два балла, а лидеру уступает уже много.
За 12 проведенных встреч первенства «золотисто-красные» добыли шесть викторий, а также по три раза играли вничью и проигрывали. За последние три игры они дважды терпели фиаско и побеждали.
Выигрыш был дома над «Метцем» со счетом 4:1, а между данным поединком команда проиграла на выезде «Монпелье» 0:1 и «Лиону» 1:2 в минувшем игровом дне.
В родных же стенах «Ланс» в текущем розыгрыше Лиги 1 потерпел пока лишь одно фиаско, три матча он смог выиграть и дважды делил очки со своими оппонентами.
«Труа»
«Труа» в прошлом сезоне стал победителем Лиги 2 и получил билет в элиту французского футбола, где он с 13 очками идет 14-м, оторвавшись от опасной зоны на четыре пункта.
Пока за всю турнирную дистанцию «синие» добились трех викторий, четыре раза они делили очки со своими соперниками и пять раз уходили с поля поверженными.
За последние пять встреч первенства коллектив уступил только раз — на выезде «Нанту» 0:2. Также в этом отрезке были две виктории и две ничьи. Одна из них в минувшем туре дома с «Ренном» 2:2.
Вне родных стен «Труа» в этом чемпионате Франции дважды добивался выигрышей, раз расписал мировую и три встречи он проиграл.
Последний раз эти клубы между собой играли в сезоне 2019/20. И тогда в рамках Лиги 2 они обменялись домашними победами — 1:0 и 0:2.
Прогноз и ставка на «Ланс» — «Труа»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ланса» — 1.70, победа «Труа» — 5.20, ничья — 4.14.
По всем показателям «Труа» выглядит очень неплохо, и в последних трех играх не проигрывал. Прогнозируем, что и сейчас гости не уступят «Лансу», у которого в последнее время не все хорошо.