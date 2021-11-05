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    «Труа» потрепет нервы «Лансу»

    «Ланс» — «Труа». Прогноз, ставка (к. 2.33) на футбол, Чемпионат Франции, 5 ноября 2021 года

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    «Труа»
    В 13-м туре французской Лиги 1 «Ланс» на своем поле сыграет против «Труа». Поединок пройдет 5 ноября и начнется в 23:00 по мск. «Ланс» — «Труа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ланс»

    «Ланс» с 21 набранным пунктом занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Франции. От второй строки команда отстает на два балла, а лидеру уступает уже много.

    За 12 проведенных встреч первенства «золотисто-красные» добыли шесть викторий, а также по три раза играли вничью и проигрывали. За последние три игры они дважды терпели фиаско и побеждали.

    Выигрыш был дома над «Метцем» со счетом 4:1, а между данным поединком команда проиграла на выезде «Монпелье» 0:1 и «Лиону» 1:2 в минувшем игровом дне.

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    В родных же стенах «Ланс» в текущем розыгрыше Лиги 1 потерпел пока лишь одно фиаско, три матча он смог выиграть и дважды делил очки со своими оппонентами.

    «Труа»

    «Труа» в прошлом сезоне стал победителем Лиги 2 и получил билет в элиту французского футбола, где он с 13 очками идет 14-м, оторвавшись от опасной зоны на четыре пункта.

    Пока за всю турнирную дистанцию «синие» добились трех викторий, четыре раза они делили очки со своими соперниками и пять раз уходили с поля поверженными.

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    • За последние пять встреч первенства коллектив уступил только раз — на выезде «Нанту» 0:2. Также в этом отрезке были две виктории и две ничьи. Одна из них в минувшем туре дома с «Ренном» 2:2.

    Вне родных стен «Труа» в этом чемпионате Франции дважды добивался выигрышей, раз расписал мировую и три встречи он проиграл.

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    Последний раз эти клубы между собой играли в сезоне 2019/20. И тогда в рамках Лиги 2 они обменялись домашними победами — 1:0 и 0:2.

    Прогноз и ставка на «Ланс» — «Труа»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ланса» — 1.70, победа «Труа» — 5.20, ничья — 4.14.

    По всем показателям «Труа» выглядит очень неплохо, и в последних трех играх не проигрывал. Прогнозируем, что и сейчас гости не уступят «Лансу», у которого в последнее время не все хорошо.

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    «Ланс» — «Труа»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 05.11.2021. Прогнозы на футбол. «Труа» потрепет нервы «Лансу»
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