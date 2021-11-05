В 13-м туре французской Лиги 1 «Ланс» на своем поле сыграет против «Труа». Поединок пройдет 5 ноября и начнется в 23:00 по мск. «Ланс» — «Труа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ланс»

«Ланс» с 21 набранным пунктом занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Франции. От второй строки команда отстает на два балла, а лидеру уступает уже много.

За 12 проведенных встреч первенства «золотисто-красные» добыли шесть викторий, а также по три раза играли вничью и проигрывали. За последние три игры они дважды терпели фиаско и побеждали.

Выигрыш был дома над «Метцем» со счетом 4:1, а между данным поединком команда проиграла на выезде «Монпелье» 0:1 и «Лиону» 1:2 в минувшем игровом дне.

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В родных же стенах «Ланс» в текущем розыгрыше Лиги 1 потерпел пока лишь одно фиаско, три матча он смог выиграть и дважды делил очки со своими оппонентами.

«Труа»

«Труа» в прошлом сезоне стал победителем Лиги 2 и получил билет в элиту французского футбола, где он с 13 очками идет 14-м, оторвавшись от опасной зоны на четыре пункта.

Пока за всю турнирную дистанцию «синие» добились трех викторий, четыре раза они делили очки со своими соперниками и пять раз уходили с поля поверженными.

За последние пять встреч первенства коллектив уступил только раз — на выезде «Нанту» 0:2. Также в этом отрезке были две виктории и две ничьи. Одна из них в минувшем туре дома с «Ренном» 2:2.

Вне родных стен «Труа» в этом чемпионате Франции дважды добивался выигрышей, раз расписал мировую и три встречи он проиграл.

Последний раз эти клубы между собой играли в сезоне 2019/20. И тогда в рамках Лиги 2 они обменялись домашними победами — 1:0 и 0:2.

Прогноз и ставка на «Ланс» — «Труа»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ланса» — 1.70, победа «Труа» — 5.20, ничья — 4.14.

По всем показателям «Труа» выглядит очень неплохо, и в последних трех играх не проигрывал. Прогнозируем, что и сейчас гости не уступят «Лансу», у которого в последнее время не все хорошо.