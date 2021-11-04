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    Сможет ли «Славия» взять реванш у «Маккаби»?

    «Славия» Прага — «Маккаби» Хайфа. Прогноз (к. 1.77) и ставки на Лигу конференций 4 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Славия» Прага — «Маккаби» Хайфа
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    Победная серия «Славии» на своем поле составляет семь матчей
    Пражская «Славия» сыграет на своем поле против «Маккаби» из Хайфы в четвертом туре группового этапа Лиги конференций. Матч пройдет 4 ноября, начало — в 23:00 мск. «Славия» Прага — «Маккаби» Хайфа: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа E 04 Ноября 2021 года
    Славия П
  • Прага
    •  Славия П 23:00 Маккаби Хф Маккаби Хф
  • Хайфа
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.50
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 7.00
  • Ставка!
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    «Славия»

    «Славия» находится на третьем месте в своей группе. В активе чемпиона Чехии на данный момент всего лишь три очка.

    Две недели назад проиграла на поле «Маккаби» со счетом 0:1. Это поражение стало для пражского клуба вторым на групповом этапе. В конце сентября «Славия» проиграла в гостевом матче «Фейенорду» со счетом 1:2.

    Свою пока что единственную победу «Славия» одержала в первом туре, когда обыграла у себя дома «Унион Берлин» (3:1).

    Беспроигрышная серия «Славии» на своем поле в текущем сезоне составляет уже девять матчей, а победная — семь.

    «Маккаби»

    «Маккаби» тем временем находится на второй строчке. Клуб из Хайфы в первых трех турах набрал четыре очка.

    Домашнюю победу «Маккаби» над «Славией» вряд ли можно назвать сенсацией. Израильские команды почти всегда достойно играют на своем поле.

    Например, в первом туре в Хайфе не смог выиграть «Фейенорд». Правда, это встреча завершилась вничью — 0:0.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    А вот в гостевом матче против «Унион Берлин» «Маккаби» проиграл счетом 0:3.

    «Маккаби» одержал только одну победу в семи предыдущих матчах на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Славию» в этом матче можно поставить за 1.50, ничью букмекеры предлагают за 4.20, а победу «Маккаби» — за 6.50.

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    Скорее всего, дома чехи возьмут реванш. Кое-как «Славия» все же должна выиграть. В гостях «Маккаби» не так опасен, как дома.

    Ставка — победа «Славии» + тотал матча меньше 4,5 за 1.77.

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    «Славия» Прага — «Маккаби» Хайфа: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 04.11.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Славия» взять реванш у «Маккаби»?
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