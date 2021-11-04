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    Будет ли у «коней» первая виктория?

    «Раннерс» — «Яблонец». Прогноз (к. 1.99) и ставки на Лигу конференций 4 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Раннерс» — «Яблонец»
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    «Яблонец» — «Раннерс»
    Датский «Раннерс» на своем поле примет чешский «Яблонец» в четвертом туре группового этапа Лиги конференций. Поединок состоится 4 ноября и начнется в 20:45 по мск. «Раннерс» — «Яблонец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа D 04 Ноября 2021 года
    Раннерс
  • Лига конференций. Группа D
    •  Раннерс 20:45 Яблонец Яблонец
  • Яблонец-над-Нисой
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.92
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 3.80
  • Ставка!
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    «Раннерс»

    Для «Раннерс» это всего девятое участие в еврокубках и это случай первый, когда он добрался до групповой стадии.

    Стартовали «кони» в квалификации Лиги Европы, где проиграли в противостоянии турецкому «Галатасараю» (1:1 и 1:2) и отправились в Лигу конференций.

    В основной части третьего еврокубка датчане пока все три поединка свели вничью, поделив очки дома с «АЗ Алкмар» 2:2, а также на выезде с «Клужем» 1:1 и своим предстоящим противником 2:2.

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    С тремя очками «Раннерс» идет третьим в группе, но от лидера отстает всего на три балла. Отметим, что коллектив уступил всего дважды за 11 последних игр во всех турнирах при пяти викториях и четырех мировых.

    «Яблонец»

    «Яблонец» текущий евросезон начал с неудачной попытки попасть в Лигу Европы. Чешский клуб с треском проиграл в квалификации шотландскому «Селтику» — 2:4 дома и 0:3 в гостях.

    Перебравшись в Лигу конференций на последнюю стадию квалификации коллектив без проблем справился со словацкой «Жилиной», дважды выиграв с общим счетом 8:1.

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    • Групповую стадию третьего по рангу евротурнира команда начала с домашней виктории над румынским «Клужем» 1:0, а во втором туре было фиаско от «АЗ Алкмар» 0:1, после чего состоялась домашняя ничья со своим предстоящим противником 2:2.

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    С четырьмя чешский клуб находится на второй позиции в своем квартете. К данной игре «Яблонец» подходит с 7-матчевой безвыигрышной серией, где было три фиаско и четыре мировые.

    Прогноз и ставка на «Раннерс» — «Яблонец»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Раннерса» — 1.99, победа «Яблонеца» — 3.62, ничья — 3.72.

    К данной игре более оптимальной форме подходят хозяева матча, на которых мы и рекомендуем сделать ставку.

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    «Раннерс» — «Яблонец»: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 04.11.2021. Прогнозы на футбол. Будет ли у «коней» первая виктория?
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