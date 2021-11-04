Датский «Раннерс» на своем поле примет чешский «Яблонец» в четвертом туре группового этапа Лиги конференций. Поединок состоится 4 ноября и начнется в 20:45 по мск. «Раннерс» — «Яблонец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Раннерс»

Для «Раннерс» это всего девятое участие в еврокубках и это случай первый, когда он добрался до групповой стадии.

Стартовали «кони» в квалификации Лиги Европы, где проиграли в противостоянии турецкому «Галатасараю» (1:1 и 1:2) и отправились в Лигу конференций.

В основной части третьего еврокубка датчане пока все три поединка свели вничью, поделив очки дома с «АЗ Алкмар» 2:2, а также на выезде с «Клужем» 1:1 и своим предстоящим противником 2:2.

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С тремя очками «Раннерс» идет третьим в группе, но от лидера отстает всего на три балла. Отметим, что коллектив уступил всего дважды за 11 последних игр во всех турнирах при пяти викториях и четырех мировых.

«Яблонец»

«Яблонец» текущий евросезон начал с неудачной попытки попасть в Лигу Европы. Чешский клуб с треском проиграл в квалификации шотландскому «Селтику» — 2:4 дома и 0:3 в гостях.

Перебравшись в Лигу конференций на последнюю стадию квалификации коллектив без проблем справился со словацкой «Жилиной», дважды выиграв с общим счетом 8:1.

Групповую стадию третьего по рангу евротурнира команда начала с домашней виктории над румынским «Клужем» 1:0, а во втором туре было фиаско от «АЗ Алкмар» 0:1, после чего состоялась домашняя ничья со своим предстоящим противником 2:2.

С четырьмя чешский клуб находится на второй позиции в своем квартете. К данной игре «Яблонец» подходит с 7-матчевой безвыигрышной серией, где было три фиаско и четыре мировые.

Прогноз и ставка на «Раннерс» — «Яблонец»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Раннерса» — 1.99, победа «Яблонеца» — 3.62, ничья — 3.72.

К данной игре более оптимальной форме подходят хозяева матча, на которых мы и рекомендуем сделать ставку.