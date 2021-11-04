В матче групповой стадии Лиги Европы, группы E, состоится встреча «Марселя» и «Лацио». Она пройдет на «Велодроме». Начало в 23:00 мск. «Марсель» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Марсель»

«Марсель» не одержал ни одной победы в этом розыгрыше. У него 3 ничьи подряд и третье место в группе.

К матчу «олимпийцы» подходят с серией из пяти поединков без поражений — 2 победы и 3 ничьи. При этом стоит указать на результативность последних игр с участием команды. Уже четвертый матч подряд тотал выше двух не прыгает.

Кроме ничьи с «Лацио» у хозяев была ничья с ПСЖ (0:0) и перемирие с «Ниццей» (1:1). 31 октября «небесно-голубым» удалось прервать серию перемирий и победить «Клермон» 1:0.

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Добавим, что «Марсель» выиграл лишь один домашний матч из четырех последних.

«Лацио»

У «Лацио» на один пункт больше, поэтому команда идет на второй строчке. У «римлян» были более разнообразные результаты.

Гости проиграли «Галатасараю» 0:1, выиграли у «Локомотива» 2:0 и разошлись миром с «Марселем».

После нулевой с «Марселем» «Лацио» провел еще 3 поединка. «Лациале» крупно уступили «Вероне» (1:4), победили дома «Фиорентину» (1:0) и взяли одно очко в матче с «Аталантой» (2:2).

Важно отметить, что «Лацио» не выигрывает на выезде уже 6 матчей — 4 поражения и 2 ничьи.

Прогноз и ставка

Разброс по коэффициентам небольшой — 2.23 на «Марсель» и 3.15 на «Лацио». На ничью букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 3.50.

Для обеих команд эта игра чересчур важна. «Марсель» в случае победы выйдет в зону плей-офф ЛЕ, а «Лацио» может увеличить отрыв от оппонента.

Последняя встреча между командами закончилась нулевой ничьей. «Олимпийцы» любят сушить игру судя по результатам. Если посмотреть на коэффициенты, то можно узнать, что букмекеры тоже ожидают низовой результат. Мы ставим на тотал меньше 2.5 за 1.93.