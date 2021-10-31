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    Ивановцы дома могут рассчитывать на очки

    «Текстильщик» — КАМАЗ. Прогноз, ставка (к. 2.33) на футбол, Чемпионат России, 31 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Текстильщик» — КАМАЗ
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    «Текстильщик»
    В 20-м туре первенства первой российской лиги ивановский «Текстильщик» на своем поле сыграет с КАМАЗом из Набережных Челнов. Игра состоится 31 октября и начнется в 14:00 по мск. «Текстильщик» — КАМАЗ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Текстильщик»

    «Текстильщик» на данный момент находится в зоне вылета, на 19 позиции в турнирной таблице ФНЛ. От безопасной 16 строки он отстает на пять баллов.

    У коллектива из Иваново в этом чемпионате всего лишь три победы. Последняя из них была в конце сентября дома над «Балтикой» 3:2. После чего он трижды проиграл и дважды играл вничью.

    В минувшем туре первенства команда уступила на выезде «Нефтехимику» со счетом 1:3, а игровым днем ранее она поделила очки на своей территории с тольяттинским «Акроном» 2:2.

    Прогнозы на ФНЛ

    11 из 15 общих баллов «Текстильщик» заработал именно на своем поле, выиграв три раза при двух ничьих и четырех фиаско, забил 13 голов, а пропустил на мяч больше.

    КАМАЗ

    КАМАЗ перед этим туром занимает девятое место в турнирной таблице первой российской лиги. У него 27 набранных баллов в копилке.

    Несколько дней тому назад коллектив из Набережных Челнов пробился в 1/8 финала Кубка России, обыграв «Урал» дома 1:0, а в последней игре чемпионата он в родных стенах разгромили дубль «Спартака» — 4:1.

    Календарь и таблица ФНЛ

    Перед этим у коллектива была всего одна виктория за последние девять встреч. Еще в этот период КАМАЗ по четыре раза играл вничью и столько же раз терпел фиаско.

    На выезде челнинцы одержали только один выигрыш, дважды они проиграли и четыре раза делили очки со своими оппонентами, забили всего три гола, а пропустили на мяч больше.

    В первом круге КАМАЗ на своем поле обыграл «Текстильщик» со счетом 1:0.

    Прогноз и ставка на «Текстильщик» — КАМАЗ

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу КАМАЗа предлагают — 2.23.

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    На викторию «Текстильщика» дают — 3.36, ничья оценена — в 3.24.

    Родные стены должны помочь ивановцам раздобыть очки с КАМАЗом, который вне родных стен добыл всего одну победу в этом сезоне. Наш прогноз на эту игру — победа «Текстильщика» с форой 0.

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    «Текстильщик» — КАМАЗ: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 31.10.2021. Прогнозы на футбол. Ивановцы дома могут рассчитывать на очки
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