«Текстильщик»
«Текстильщик» на данный момент находится в зоне вылета, на 19 позиции в турнирной таблице ФНЛ. От безопасной 16 строки он отстает на пять баллов.
У коллектива из Иваново в этом чемпионате всего лишь три победы. Последняя из них была в конце сентября дома над «Балтикой» 3:2. После чего он трижды проиграл и дважды играл вничью.
В минувшем туре первенства команда уступила на выезде «Нефтехимику» со счетом 1:3, а игровым днем ранее она поделила очки на своей территории с тольяттинским «Акроном» 2:2.
11 из 15 общих баллов «Текстильщик» заработал именно на своем поле, выиграв три раза при двух ничьих и четырех фиаско, забил 13 голов, а пропустил на мяч больше.
КАМАЗ
КАМАЗ перед этим туром занимает девятое место в турнирной таблице первой российской лиги. У него 27 набранных баллов в копилке.
Несколько дней тому назад коллектив из Набережных Челнов пробился в 1/8 финала Кубка России, обыграв «Урал» дома 1:0, а в последней игре чемпионата он в родных стенах разгромили дубль «Спартака» — 4:1.
Перед этим у коллектива была всего одна виктория за последние девять встреч. Еще в этот период КАМАЗ по четыре раза играл вничью и столько же раз терпел фиаско.
На выезде челнинцы одержали только один выигрыш, дважды они проиграли и четыре раза делили очки со своими оппонентами, забили всего три гола, а пропустили на мяч больше.
В первом круге КАМАЗ на своем поле обыграл «Текстильщик» со счетом 1:0.
Прогноз и ставка на «Текстильщик» — КАМАЗ
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу КАМАЗа предлагают — 2.23.
На викторию «Текстильщика» дают — 3.36, ничья оценена — в 3.24.
Родные стены должны помочь ивановцам раздобыть очки с КАМАЗом, который вне родных стен добыл всего одну победу в этом сезоне. Наш прогноз на эту игру — победа «Текстильщика» с форой 0.