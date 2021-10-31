«Спартак-2» сыграет на своем поле с «Торпедо» в рамках 20-го тура чемпионата России. Матч пройдет 31 октября, начало — в 14:45 мск. «Спартак-2» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак-2»

«Спартак-2» еще не так давно был в группе лидеров, но сейчас откатился вниз. Правда, вряд ли кто-то ожидал от молодой команды стабильности.

На данный момент москвичи оккупировали 11 строчку. Причем проблемы в атаке никуда не делись — всего 20 голов в 19 поединках.

В минувшем туре «Спартак-2» вновь разочаровал. Поражение от «КАМАЗа» (4:1) получилось абсолютно справедливым.

Прогнозы на ФНЛ

«Спартак-2» не выигрывает уже на протяжении месяца. Команде Евгения Бушманова явно недостает стабильности и фарта.

«Торпедо»

Команда Александра Бородюка после некоторого спада вновь в деле. Торпедовцы уверенно преследуют «Оренбург».

2 место на текущий момент — вполне приличный и логичный показатель. К тому же отставание от лидера дивизиона составляет всего 3 пункта.

«Торпедо» поражает результативностью. Амур Калмыков и компания наколотили уже 39 мячей, что даже больше чем у знатной любительницы атаковать «Алании».

Серия из трех последних победных матчей явно говорит в пользу автозаводцев. Главное, чтобы Бородюк наконец-то собрал оптимальный состав.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо» за 1.69, на ничью за 4.00, а на «Спартак-2» — за 4.40.

Команда Бушманова сейчас находится на очевидном спаде .

«Торпедо» несется на всех парах, и в этом матче наверняка переиграет земляков.

Лучшая атака лиги наверняка быстро сметет оборонительные редуты молодых спартаковцев. Наши прогноз и ставка — Победа «Торпедо» в 1 тайме с коэффициентом 2.28.