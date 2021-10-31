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    «Торпедо» быстро сметет молодых земляков?

    «Спартак-2» — «Торпедо». Прогноз, ставка (к. 2.28) на футбол, ФНЛ, 31 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак-2» — «Торпедо»
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    «Торпедо»
    «Спартак-2» сыграет на своем поле с «Торпедо» в рамках 20-го тура чемпионата России. Матч пройдет 31 октября, начало — в 14:45 мск. «Спартак-2» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Спартак-2»

    «Спартак-2» еще не так давно был в группе лидеров, но сейчас откатился вниз. Правда, вряд ли кто-то ожидал от молодой команды стабильности.

    На данный момент москвичи оккупировали 11 строчку. Причем проблемы в атаке никуда не делись — всего 20 голов в 19 поединках.

    В минувшем туре «Спартак-2» вновь разочаровал. Поражение от «КАМАЗа» (4:1) получилось абсолютно справедливым.

    Прогнозы на ФНЛ

    «Спартак-2» не выигрывает уже на протяжении месяца. Команде Евгения Бушманова явно недостает стабильности и фарта.

    «Торпедо»

    Команда Александра Бородюка после некоторого спада вновь в деле. Торпедовцы уверенно преследуют «Оренбург».

    2 место на текущий момент — вполне приличный и логичный показатель. К тому же отставание от лидера дивизиона составляет всего 3 пункта.

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  • 27/10/2021

    • «Торпедо» поражает результативностью. Амур Калмыков и компания наколотили уже 39 мячей, что даже больше чем у знатной любительницы атаковать «Алании».

    Серия из трех последних победных матчей явно говорит в пользу автозаводцев. Главное, чтобы Бородюк наконец-то собрал оптимальный состав.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо» за 1.69, на ничью за 4.00, а на «Спартак-2» — за 4.40.

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    Команда Бушманова сейчас находится на очевидном спаде.

    «Торпедо» несется на всех парах, и в этом матче наверняка переиграет земляков.

    Лучшая атака лиги наверняка быстро сметет оборонительные редуты молодых спартаковцев. Наши прогноз и ставка — Победа «Торпедо» в 1 тайме с коэффициентом 2.28.

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    «Спартак-2» — «Торпедо»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 31.10.2021. Прогнозы на футбол. «Торпедо» быстро сметет молодых земляков?
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