«Спартак-2»
«Спартак-2» еще не так давно был в группе лидеров, но сейчас откатился вниз. Правда, вряд ли кто-то ожидал от молодой команды стабильности.
На данный момент москвичи оккупировали 11 строчку. Причем проблемы в атаке никуда не делись — всего 20 голов в 19 поединках.
В минувшем туре «Спартак-2» вновь разочаровал. Поражение от «КАМАЗа» (4:1) получилось абсолютно справедливым.
«Спартак-2» не выигрывает уже на протяжении месяца. Команде Евгения Бушманова явно недостает стабильности и фарта.
«Торпедо»
Команда Александра Бородюка после некоторого спада вновь в деле. Торпедовцы уверенно преследуют «Оренбург».
2 место на текущий момент — вполне приличный и логичный показатель. К тому же отставание от лидера дивизиона составляет всего 3 пункта.
«Торпедо» поражает результативностью. Амур Калмыков и компания наколотили уже 39 мячей, что даже больше чем у знатной любительницы атаковать «Алании».
Серия из трех последних победных матчей явно говорит в пользу автозаводцев. Главное, чтобы Бородюк наконец-то собрал оптимальный состав.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо» за 1.69, на ничью за 4.00, а на «Спартак-2» — за 4.40.
Команда Бушманова сейчас
«Торпедо» несется на всех парах, и в этом матче наверняка переиграет земляков.
Лучшая атака лиги наверняка быстро сметет оборонительные редуты молодых спартаковцев. Наши прогноз и ставка — Победа «Торпедо» в 1 тайме с коэффициентом 2.28.