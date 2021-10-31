«Алания» сыграет на своем поле с «Краснодаром-2» в рамках 20-го тура чемпионата России. Матч пройдет 31 октября, начало — в 17:00 мск. «Алания» — «Краснодар-2»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алания»

«Алания» явно настроена на борьбу за путевку в элиту. Вот только задора команды Спартака Гогниева хватает только для текущей пятой позиции.

Об атаке осетин ходят легенды. В 19 поединках она настреляла аж 38 мячей, что лишь на гол меньше лучшего нападения лиги «Торпедо».

В минувшем туре «Алания» сыграла вничью в Волгограде (0:0). После того «барсам» удалось переиграть «Уфу» в Кубке России и выйти в 1/8 финала.

Прогнозы на ФНЛ

«Алания» выиграла в четырех последних матчах с молодыми кубанцами. Причем победы осетин всегда были с разницей в два и более мячей.

«Краснодар-2»

После неплохого стартового отрезка кубанцы находятся на спаде. Уже и зона вылета близко!

На текущий момент «Краснодар-2» находится на 16 месте. Более того, отрыв от зоны вылета составляет лишь три пункта.

«Краснодар-2» маловато забивает (17 мячей). При этом краснодарцы не выигрывают уже почти полтора месяца.

Особенно обидным было последнее поражение. В дерби с «Кубанью» «бычки» остались ни с чем (1:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Аланию» за 1.44, на ничью за 4.30, а на «Краснодар-2» — за 7.30.

«Алания» всеми силами старается угнаться за четверкой лидеров.

«Краснодар-2» испытывает заметный кризис , и давно не чувствовал вкуса побед.

Владикавказцы смотрятся значительно мощнее оппонента, и наверняка покажут класс. Наши прогноз и ставка — Победа «Алании» в 1 тайме с коэффициентом 2.01.