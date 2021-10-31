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    Команда Гогниева оперативно обуздает молодых «бычков»?

    «Алания» — «Краснодар-2». Прогноз, ставка (к. 2.01) на футбол, ФНЛ, 31 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Алания» — «Краснодар-2»
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    Спартак Гогниев
    «Алания» сыграет на своем поле с «Краснодаром-2» в рамках 20-го тура чемпионата России. Матч пройдет 31 октября, начало — в 17:00 мск. «Алания» — «Краснодар-2»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Алания»

    «Алания» явно настроена на борьбу за путевку в элиту. Вот только задора команды Спартака Гогниева хватает только для текущей пятой позиции.

    Об атаке осетин ходят легенды. В 19 поединках она настреляла аж 38 мячей, что лишь на гол меньше лучшего нападения лиги «Торпедо».

    В минувшем туре «Алания» сыграла вничью в Волгограде (0:0). После того «барсам» удалось переиграть «Уфу» в Кубке России и выйти в 1/8 финала.

    Прогнозы на ФНЛ

    «Алания» выиграла в четырех последних матчах с молодыми кубанцами. Причем победы осетин всегда были с разницей в два и более мячей.

    «Краснодар-2»

    После неплохого стартового отрезка кубанцы находятся на спаде. Уже и зона вылета близко!

    На текущий момент «Краснодар-2» находится на 16 месте. Более того, отрыв от зоны вылета составляет лишь три пункта.

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    • «Краснодар-2» маловато забивает (17 мячей). При этом краснодарцы не выигрывают уже почти полтора месяца.

    Особенно обидным было последнее поражение. В дерби с «Кубанью» «бычки» остались ни с чем (1:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Аланию» за 1.44, на ничью за 4.30, а на «Краснодар-2» — за 7.30.

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    «Алания» всеми силами старается угнаться за четверкой лидеров.

    «Краснодар-2» испытывает заметный кризис, и давно не чувствовал вкуса побед.

    Владикавказцы смотрятся значительно мощнее оппонента, и наверняка покажут класс. Наши прогноз и ставка — Победа «Алании» в 1 тайме с коэффициентом 2.01.

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    «Алания» — «Краснодар-2»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 31.10.2021. Прогнозы на футбол. Команда Гогниева оперативно обуздает молодых «бычков»?
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