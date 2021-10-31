«Боруссия» М
Команда Ади Хюттера занимает 12-е место после девяти туров. В минувшую субботу «Боруссия» уступила на выезде «Герте» (0:1).
Но перед этим у «Гладбаха» была серия из трех матчей без поражений (два победы и ничья). «Боруссия» одержала победы над дортмундской «Боруссией» и «Вольфсбургом» и сыграла вничью со «Штутгартом».
«Боруссия» еще ни разу в этом сезоне не проигрывала на своем поле (две победы и две ничьи).
На этой неделе «Жеребцы» совершили громкую сенсацию, разгромив на своем поле «Баварию» (5:0) во втором раунде Кубка Германии.
«Бохум»
«Бохум» после девяти сыгранных матчей находится на 14-м месте в турнирной таблице Бундеслиге. Сейчас в активе гостей всего лишь 10 очков.
В прошлом туре коллектив одержал домашнюю победу над «Айнтрахтом» (2:0), забив голы в самом начале и в самом конце поединка.
На этой неделе клуб также переиграл «Аугсбург» (2:2) во втором раунде Кубка Германии.
На сегодня у «Бохума» серия из четырех побед кряду. Кроме трех официальных поединков она также включает товарищескую встречу с нидерландским «Неймегеном» (5:4).
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,35.
Успех гостей оценивается в 9,00, тогда как ничья — в 5,00.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,37.