ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ХавиСомнения президента не станут помехой. Хави возглавит «Барселону» Криштиану РоналдуДва месяца Роналду в «МЮ». Сделал ли он команду сильнее или ослабил ее? Игроки «Зенита»РПЛ. «Зенит» разгромил «Динамо», «Рубин» сыграет с ЦСКА
  • 23:53
    • Гол Ди Марии принес ПСЖ волевую победу над «Лиллем»
  • 20:55
    • «Зенит» разгромил «Динамо», забив 4 мяча
  • 21:55
    • СКА одолел «Динамо», «Авангард» выиграл у «Салавата»
  • 21:26
    • Рублев вылетел с турнира в Санкт-Петербурге
  • 21:15
    • Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории ЧР
  • 21:04
    • УНИКС обыграл «Реал» в матче Евролиги
  • 19:15
    • Ковачич пропустит матчи сборной Хорватии в ноябре
    Все новости спорта

    Прервет ли «Гладбах» безвыигрышную серию «Бохума»?

    «Боруссия» М — «Бохум». Прогноз (к. 2.37) и ставки на чемпионат Германии 31 октября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Боруссию М Прогнозы на Бохум Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Боруссия» М — «Бохум»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Боруссия» М идет на 12 месте
    «Боруссия» М сыграет на своем поле против «Бохума» в рамках 10-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 31 октября, начало — в 19:30 мск. «Боруссия» М — «Бохум»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Боруссия» М

    Команда Ади Хюттера занимает 12-е место после девяти туров. В минувшую субботу «Боруссия» уступила на выезде «Герте» (0:1).

    Но перед этим у «Гладбаха» была серия из трех матчей без поражений (два победы и ничья). «Боруссия» одержала победы над дортмундской «Боруссией» и «Вольфсбургом» и сыграла вничью со «Штутгартом».

    «Боруссия» еще ни разу в этом сезоне не проигрывала на своем поле (две победы и две ничьи).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    На этой неделе «Жеребцы» совершили громкую сенсацию, разгромив на своем поле «Баварию» (5:0) во втором раунде Кубка Германии.

    «Бохум»

    «Бохум» после девяти сыгранных матчей находится на 14-м месте в турнирной таблице Бундеслиге. Сейчас в активе гостей всего лишь 10 очков.

    В прошлом туре коллектив одержал домашнюю победу над «Айнтрахтом» (2:0), забив голы в самом начале и в самом конце поединка.

  • Полевой тренер «Баварии». Как Мюллер остается жизненно важным для клуба и сборной?
  • При Юлиане Нагельсманне форвард продолжает блистать на поле
  • 16/10/2021

    • На этой неделе клуб также переиграл «Аугсбург» (2:2) во втором раунде Кубка Германии.

    На сегодня у «Бохума» серия из четырех побед кряду. Кроме трех официальных поединков она также включает товарищескую встречу с нидерландским «Неймегеном» (5:4).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,35.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Успех гостей оценивается в 9,00, тогда как ничья — в 5,00.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,37.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.93
  • Прогноз на матч Амур — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Акжайык — Тобол
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Астана — Туран
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Рубин — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Мариуполь — Динамо К
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Лестер — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Фулхэм — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Эльче — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Алькарас — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Трактор — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Чилич
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Аталанта — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — Славия М
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Боруссия» М — «Бохум»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 31.10.2021. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Гладбах» безвыигрышную серию «Бохума»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры