«Боруссия» М сыграет на своем поле против «Бохума» в рамках 10-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 31 октября, начало — в 19:30 мск. «Боруссия» М — «Бохум»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» М

Команда Ади Хюттера занимает 12-е место после девяти туров. В минувшую субботу «Боруссия» уступила на выезде «Герте» (0:1).

Но перед этим у «Гладбаха» была серия из трех матчей без поражений (два победы и ничья). «Боруссия» одержала победы над дортмундской «Боруссией» и «Вольфсбургом» и сыграла вничью со «Штутгартом».

«Боруссия» еще ни разу в этом сезоне не проигрывала на своем поле (две победы и две ничьи).

Все прогнозы на Бундеслигу

На этой неделе «Жеребцы» совершили громкую сенсацию, разгромив на своем поле «Баварию» (5:0) во втором раунде Кубка Германии.

«Бохум»

«Бохум» после девяти сыгранных матчей находится на 14-м месте в турнирной таблице Бундеслиге. Сейчас в активе гостей всего лишь 10 очков.

В прошлом туре коллектив одержал домашнюю победу над «Айнтрахтом» (2:0), забив голы в самом начале и в самом конце поединка.

На этой неделе клуб также переиграл «Аугсбург» (2:2) во втором раунде Кубка Германии.

На сегодня у «Бохума» серия из четырех побед кряду. Кроме трех официальных поединков она также включает товарищескую встречу с нидерландским «Неймегеном» (5:4).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,35.

Успех гостей оценивается в 9,00, тогда как ничья — в 5,00.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,37.