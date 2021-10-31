В матче 10 тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» будет принимать «Вест Хэм» на поле стадиона «Вилла Парк» в Бирмингеме. Действо запланировано на 31 октября 19:30 по мск. «Астон Вилла» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Астон Вилла»

После трех неудач подряд команда Дина Смита опустилась на 13 место. Сейчас у нее 10 очков на счету.

Последний раз «Астон Вилла» выигрывала 25 сентября, когда на выезде победила «Манчестер Юнайтед» 1:0. 3 октября «Вилла» проиграла «Тоттенхэму» 1:2. Затем у «львов» было поражение от «Вулверхэмптона» со счетом 2:1.

22 октября команда провела свой последний матч, в котором она играла в гостях с «Арсеналом» и уступила со счетом 1:3.

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В списке травмированных у хозяев Трезеге и Морган Сансон.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» проводит сильную осеннюю часть сезона. Команда занимает 4 место, с 17 очками на счету. В АПЛ у нее 3 победы в 4 последних выступлениях.

«Молотобойцы» обыграли «Эвертон» и «Тоттенхэм» со счетом 1:0, а также выиграли на выезде у «Лидса» 2:1. Разбавляет эти результаты поражение от «Брентфорда» со счетом 1:2.

Не будем забывать, что «Вест Хэм» выступает в Лиге Европы. Команда Дэвида Мойеса там на хорошем счету и в групповой части одержала 3 победы подряд. В одном из матчей она победила «Генк» со счетом 3:0.

Не сможет сыграть полузащитник Алекс Крал, который пока что болеет.

Прогноз и ставка

2.80 букмекеры предлагают на победу «Астон Виллы», 2.55 они дают на победу «Вест Хэма». На ничью выставлен коэффициент 3.50.

«Астон Вилла» сейчас находится в плохой форме. Три поражения подряд это подтверждают. «Вест Хэм» же успешно справляет с игрой на два фронта. 27 октября команда выбила из Кубка лиги «Манчестер Сити», так что в успехе гостей мало кто сомневается.