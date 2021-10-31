«Анже»
«Анже» в нынешнем чемпионате демонстрирует неплохие результаты. Команда отчетливо борется за выход в еврокубки.
На данный момент команда оккупировала 6 строчку. Причем у «Анже» довольно средние показатели, да и со стабильностью не все здорово.
В минувшем туре «Анже» расписал мировую с «Сент-Этьеном» (2:2). Более того, команда уже два тура без побед, до того уступив ПСЖ (2:1).
«Анже» с «Ниццей» играет неудачно. Из последних пяти очных поединков команда выиграла лишь однажды при трех коллизиях.
«Ницца»
Эта команда в нынешнем чемпионате способна на многое. Сейчас «Ницца» демонстрирует симпатичный футбол, и результат на лицо!
На текущий момент «Ницца» находится на 3 месте. Более того, отставание от идущего вторым «Лиона» составляет лишь один балл.
«Ницца» сильна надежной обороной, пропустив лишь 8 раз в 11 матчах. Этот показатель является лучшим на данный момент в Лиге 1.
В минувшем туре команда расписала мировую с «Марселем» (1:1). Причем до того «Ницца» сумела переиграть мощный «Лион», уступая в два мяча по ходу поединка (3:2).
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Ниццу» за 2.45, на ничью за 3.40, а на «Анже» — за 2.87.
«Анже» нестабилен, но родные стены должны помочь.
Обе команды постараются как можно активнее сыграть в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.00.