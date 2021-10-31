«Анже» сыграет на своем поле с «Ниццей» в рамках 12-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 31 октября, начало — в 15:00 мск. «Анже» — «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Анже»

«Анже» в нынешнем чемпионате демонстрирует неплохие результаты. Команда отчетливо борется за выход в еврокубки.

На данный момент команда оккупировала 6 строчку. Причем у «Анже» довольно средние показатели, да и со стабильностью не все здорово.

В минувшем туре «Анже» расписал мировую с «Сент-Этьеном» (2:2). Более того, команда уже два тура без побед, до того уступив ПСЖ (2:1).

Все прогнозы на Лигу 1

«Анже» с «Ниццей» играет неудачно. Из последних пяти очных поединков команда выиграла лишь однажды при трех коллизиях.

«Ницца»

Эта команда в нынешнем чемпионате способна на многое. Сейчас «Ницца» демонстрирует симпатичный футбол, и результат на лицо!

На текущий момент «Ницца» находится на 3 месте. Более того, отставание от идущего вторым «Лиона» составляет лишь один балл.

«Ницца» сильна надежной обороной, пропустив лишь 8 раз в 11 матчах. Этот показатель является лучшим на данный момент в Лиге 1.

В минувшем туре команда расписала мировую с «Марселем» (1:1). Причем до того «Ницца» сумела переиграть мощный «Лион», уступая в два мяча по ходу поединка (3:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ниццу» за 2.45, на ничью за 3.40, а на «Анже» — за 2.87.

«Анже» нестабилен, но родные стены должны помочь.

«Ницца» смотрится очень солидно , и последние результаты это лишь подтверждают.

Обе команды постараются как можно активнее сыграть в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.00.