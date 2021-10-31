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    «Анже» и «Ницца» не могут не отличиться!

    «Анже» — «Ницца». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Лига 1, 31 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Анже» — «Ницца»
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    Каспер Дольберг
    «Анже» сыграет на своем поле с «Ниццей» в рамках 12-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 31 октября, начало — в 15:00 мск. «Анже» — «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 31 Октября 2021 года
    Анже
  • Франция. Лига 1
    •  Анже 15:00 Ницца Ницца
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.85
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.45
  • Ставка!
    •

    «Анже»

    «Анже» в нынешнем чемпионате демонстрирует неплохие результаты. Команда отчетливо борется за выход в еврокубки.

    На данный момент команда оккупировала 6 строчку. Причем у «Анже» довольно средние показатели, да и со стабильностью не все здорово.

    В минувшем туре «Анже» расписал мировую с «Сент-Этьеном» (2:2). Более того, команда уже два тура без побед, до того уступив ПСЖ (2:1).

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    «Анже» с «Ниццей» играет неудачно. Из последних пяти очных поединков команда выиграла лишь однажды при трех коллизиях.

    «Ницца»

    Эта команда в нынешнем чемпионате способна на многое. Сейчас «Ницца» демонстрирует симпатичный футбол, и результат на лицо!

    На текущий момент «Ницца» находится на 3 месте. Более того, отставание от идущего вторым «Лиона» составляет лишь один балл.

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    • «Ницца» сильна надежной обороной, пропустив лишь 8 раз в 11 матчах. Этот показатель является лучшим на данный момент в Лиге 1.

    В минувшем туре команда расписала мировую с «Марселем» (1:1). Причем до того «Ницца» сумела переиграть мощный «Лион», уступая в два мяча по ходу поединка (3:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ниццу» за 2.45, на ничью за 3.40, а на «Анже» — за 2.87.

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    «Анже» нестабилен, но родные стены должны помочь.

    «Ницца» смотрится очень солидно, и последние результаты это лишь подтверждают.

    Обе команды постараются как можно активнее сыграть в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.00.

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    «Анже» — «Ницца»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 31.10.2021. Прогнозы на футбол. «Анже» и «Ницца» не могут не отличиться!
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