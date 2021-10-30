В поединке 13-го тура РПЛ казанский «Рубин» примет на «Ак Барс Арене» московский ЦСКА. Игра запланирована на 30 октября 14:00 по мск. «Рубин» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рубин»

Казанцы не выиграли в 8 из 9 последних матчей в РПЛ (4 ничьи, 4 поражения), а на своем поле команда Леонида Слуцкого в чемпионате не выиграла в 4 из 5 предыдущих матчей (2 ничьи, 2 поражения).

В конце сентября «Рубин» на выезде уступил «Динамо» (0:2), а октябрь начал с домашнего поражения от «Нижнего Новгорода» (0:1).

В последних матчах казанский клуб упустил домашнюю победу над «Локомотивом» (2:2) и на выезде обменялся голами с «Уфой» (1:1).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После 12 туров РПЛ «Рубин» с 16 очками идет на 9-м месте. Разница мячей 16-14, 4 гола забил Андерс Дрейер. Под вопросом участие Деспотовича, Шатова и Игнатьева.

ЦСКА

Команда не проиграла в 6 последних матчах в РПЛ (4 победы, 2 ничьи), а на выезде ЦСКА не уступил в 4 из 5 предыдущих матчей в РПЛ (3 победы, 1 ничья).

В начале октября армейцы дома поделили очки с «Краснодаром» (0:0), после чего на выезде обыграли «Урал» (1:0).

В последних матчах подопечные Березуцкого победили дома «Крылья Советов» (3:1) в рамках РПЛ, а потом в матче Кубка России одолели на выезде липецкий «Металлург» (2:0).

Календарь и таблица РПЛ

После 12 туров ЦСКА с 23 очками идет на 3-м месте, на 3 балла отставая от «Зенита». Разница мячей 17-9, 4 гола забил Эджуке, по 3 у Чалова и Заболотного. Не сыграет Магнуссон, под вопросом Дивеев.

Прогноз и ставка

На победу «Рубина» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.30, на ничью в основное время — 3.40, а на победу ЦСКА — 2.26.

Оба очных поединка в прошлом розыгрыше Премьер-лиги завершились в пользу казанцев: в гостях 2:1 и дома 1:0.

В остальных 5 из 6 последних личных встреч в Казани «Рубин» не побеждал армейцев (1 ничья, 4 поражения). Прогнозируем, что ЦСКА не проиграет .