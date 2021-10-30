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    Прервется ли безвыигрышная серия «Рубина» матчем с ЦСКА?

    «Рубин» — ЦСКА. Прогноз (к. 2.12) и ставки на футбол, РПЛ, 30 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Рубин» — ЦСКА
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    Федор Чалов
    В поединке 13-го тура РПЛ казанский «Рубин» примет на «Ак Барс Арене» московский ЦСКА. Игра запланирована на 30 октября 14:00 по мск. «Рубин» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 30 Октября 2021 года
    Рубин
  • Казань
    •  Рубин 14:00 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
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    «Рубин»

    Казанцы не выиграли в 8 из 9 последних матчей в РПЛ (4 ничьи, 4 поражения), а на своем поле команда Леонида Слуцкого в чемпионате не выиграла в 4 из 5 предыдущих матчей (2 ничьи, 2 поражения).

    В конце сентября «Рубин» на выезде уступил «Динамо» (0:2), а октябрь начал с домашнего поражения от «Нижнего Новгорода» (0:1).

    В последних матчах казанский клуб упустил домашнюю победу над «Локомотивом» (2:2) и на выезде обменялся голами с «Уфой» (1:1).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    После 12 туров РПЛ «Рубин» с 16 очками идет на 9-м месте. Разница мячей 16-14, 4 гола забил Андерс Дрейер. Под вопросом участие Деспотовича, Шатова и Игнатьева.

    ЦСКА

    Команда не проиграла в 6 последних матчах в РПЛ (4 победы, 2 ничьи), а на выезде ЦСКА не уступил в 4 из 5 предыдущих матчей в РПЛ (3 победы, 1 ничья).

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    • В начале октября армейцы дома поделили очки с «Краснодаром» (0:0), после чего на выезде обыграли «Урал» (1:0).

    В последних матчах подопечные Березуцкого победили дома «Крылья Советов» (3:1) в рамках РПЛ, а потом в матче Кубка России одолели на выезде липецкий «Металлург» (2:0).

    Календарь и таблица РПЛ

    После 12 туров ЦСКА с 23 очками идет на 3-м месте, на 3 балла отставая от «Зенита». Разница мячей 17-9, 4 гола забил Эджуке, по 3 у Чалова и Заболотного. Не сыграет Магнуссон, под вопросом Дивеев.

    Прогноз и ставка

    На победу «Рубина» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.30, на ничью в основное время — 3.40, а на победу ЦСКА — 2.26.

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    Оба очных поединка в прошлом розыгрыше Премьер-лиги завершились в пользу казанцев: в гостях 2:1 и дома 1:0.

    В остальных 5 из 6 последних личных встреч в Казани «Рубин» не побеждал армейцев (1 ничья, 4 поражения). Прогнозируем, что ЦСКА не проиграет.

    За 5 предыдущих игр в чемпионате ЦСКА пропустил всего 1 мяч. Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.93 и ТМ 2,5 за 1.78.

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    «Рубин» — ЦСКА: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 30.10.2021. Прогнозы на футбол. Прервется ли безвыигрышная серия «Рубина» матчем с ЦСКА?
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