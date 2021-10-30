В матче 10 тура АПЛ состоится матч, в котором примут участие «Ньюкасл» и «Челси». Игра запланирована на 30 октября 17:00 по мск. «Ньюкасл» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» провалил старт чемпионата. После девяти туров команда находится на 19-м месте, имея в своем активе лишь четыре очка.

Но сейчас в клубе мало об этом думают. Недавно он перешел во владение консорциума из Саудовской Аравии. В планах новых хозяев уже через несколько лет выйти на один уровень с грандами АПЛ.

«Сороки» до сих пор не одержали ни одной победы. Пока что команда может похвастаться разве что ничьими с «Саутгемптоном», «Лидсом», «Уотфордом» и «Кристал Пэлас».

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Перед прошлым поединком новые собственники «Сорок» отправили в отставку главного тренера Стива Брюса, которого может заменить экс-рулевой «Шахтера» и «Ромы» Паулу Фонсека.

«Челси»

«Челси» возглавляет турнирную таблицу АПЛ после девяти сыгранных матчей. В активе лондонцев сейчас 22 очка. Рядом находятся «Ливерпуль» (21) и «Манчестер Сити» (20).

Ранее коллектив одержал разгромную победу над шведским «Мальме» (4:0) в Лиге чемпионов и сохраняет второе место в группе, уступая первое «Ювентусу».

В этом же поединке травмы получили сразу два основных форварда команды — Ромелу Лукаку и Тимо Вернер. В трех последних поединках она не пропустила.

На этой неделе клуб вышел в четвертьфинал Кубка английской Лиги. Ему удалось лишь в серии пенальти победить на своем поле «Саутгемптон» (1:1).

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,36.

Успех хозяев оценивается в 9,00, тогда как ничья — в 4,80.

Наши прогноз и ставка — «Челси» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,00.