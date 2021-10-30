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    Помешает ли «Ньюкасл» лидерству «Челси»?

    «Ньюкасл» — «Челси». Прогноз (к. 2.00) и ставки на футбол, АПЛ, 30 октября 2021 года

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    «Челси» на один балл опережает конкурентов
    В матче 10 тура АПЛ состоится матч, в котором примут участие «Ньюкасл» и «Челси». Игра запланирована на 30 октября 17:00 по мск. «Ньюкасл» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Октября 2021 года
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    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» провалил старт чемпионата. После девяти туров команда находится на 19-м месте, имея в своем активе лишь четыре очка.

    Но сейчас в клубе мало об этом думают. Недавно он перешел во владение консорциума из Саудовской Аравии. В планах новых хозяев уже через несколько лет выйти на один уровень с грандами АПЛ.

    «Сороки» до сих пор не одержали ни одной победы. Пока что команда может похвастаться разве что ничьими с «Саутгемптоном», «Лидсом», «Уотфордом» и «Кристал Пэлас».

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    Перед прошлым поединком новые собственники «Сорок» отправили в отставку главного тренера Стива Брюса, которого может заменить экс-рулевой «Шахтера» и «Ромы» Паулу Фонсека.

    «Челси»

    «Челси» возглавляет турнирную таблицу АПЛ после девяти сыгранных матчей. В активе лондонцев сейчас 22 очка. Рядом находятся «Ливерпуль» (21) и «Манчестер Сити» (20).

    Ранее коллектив одержал разгромную победу над шведским «Мальме» (4:0) в Лиге чемпионов и сохраняет второе место в группе, уступая первое «Ювентусу».

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  • 18/10/2021

    • В этом же поединке травмы получили сразу два основных форварда команды — Ромелу Лукаку и Тимо Вернер. В трех последних поединках она не пропустила.

    На этой неделе клуб вышел в четвертьфинал Кубка английской Лиги. Ему удалось лишь в серии пенальти победить на своем поле «Саутгемптон» (1:1).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,36.

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    Успех хозяев оценивается в 9,00, тогда как ничья — в 4,80.

    Наши прогноз и ставка — «Челси» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,00.

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    «Ньюкасл» — «Челси»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 30.10.2021. Прогнозы на футбол. Помешает ли «Ньюкасл» лидерству «Челси»?
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