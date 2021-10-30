«Ньюкасл»
«Ньюкасл» провалил старт чемпионата. После девяти туров команда находится на 19-м месте, имея в своем активе лишь четыре очка.
Но сейчас в клубе мало об этом думают. Недавно он перешел во владение консорциума из Саудовской Аравии. В планах новых хозяев уже через несколько лет выйти на один уровень с грандами АПЛ.
«Сороки» до сих пор не одержали ни одной победы. Пока что команда может похвастаться разве что ничьими с «Саутгемптоном», «Лидсом», «Уотфордом» и «Кристал Пэлас».
Перед прошлым поединком новые собственники «Сорок» отправили в отставку главного тренера Стива Брюса, которого может заменить экс-рулевой «Шахтера» и «Ромы» Паулу Фонсека.
«Челси»
«Челси» возглавляет турнирную таблицу АПЛ после девяти сыгранных матчей. В активе лондонцев сейчас 22 очка. Рядом находятся «Ливерпуль» (21) и «Манчестер Сити» (20).
Ранее коллектив одержал разгромную победу над шведским «Мальме» (4:0) в Лиге чемпионов и сохраняет второе место в группе, уступая первое «Ювентусу».
В этом же поединке травмы получили сразу два основных форварда команды — Ромелу Лукаку и Тимо Вернер. В трех последних поединках она не пропустила.
На этой неделе клуб вышел в четвертьфинал Кубка английской Лиги. Ему удалось лишь в серии пенальти победить на своем поле «Саутгемптон» (1:1).
Прогноз и ставки
Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,36.
Успех хозяев оценивается в 9,00, тогда как ничья — в 4,80.
Наши прогноз и ставка — «Челси» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,00.