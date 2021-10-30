«Мариуполь» сыграет на своем поле с «Динамо» К в рамках 13-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 30 октября, начало — в 14:00 мск. «Мариуполь» — «Динамо» К: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мариуполь»

«Мариуполь» сыпется, иначе и не скажешь. Команда Остапа Маркевича продолжает замыкать турнирную таблицу с 4 очками.

Правда, отставание от полностью спасительного 12 места не такое уж и огромное — 4 пункта. Правда, оборона команды — ее головная боль (29 пропущенных мячей).

На неделе приазовцы в Кубке Украины встречались как раз с киевлянами (1:2). Между тем, в той встрече наставник «Мариуполя» сделал некоторую ротацию.

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Отношения этой команды с «Динамо» являются крайне принципиальными. Фактический фарм-клуб «Шахтера» будет максимально настроен отобрать очки у чемпиона в угоду «старшему брату».

«Динамо» К

Киевляне бьются на трех фронтах. Причем команда Мирчи Луческу преуспевает везде, кроме Лиги чемпионов, где динамовцы банально попали в сложнейшую группу.

Победа над приазовцами в Кубке Украины (1:2) получилась не самой сложной. Иное дело чемпионат, где настрой соперника будет еще более принципиальным.

Киевляне традиционно успешно играют против «Мариуполя». Так, из пяти последних очных поединков четыре завершились победой «Динамо» К.

Наверняка в этом поединке Луческу бросит в бой свои основные силы. Виктор Цыганков и Виталий Буяльский должны добавить креатива динамовским атакам.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» К за 1.15, на ничью за 7.70, а на «Мариуполь» — за 19.50.

Хозяева, по понятной причине, будут максимально мотивированы отобрать очки у киевлян.

«Динамо» не намерено терять лидерство в чемпионате, и явно постарается добыть очередную викторию.

Гости значительно превосходят приазовцев в классе, и наверняка добудут три очка. Наши прогноз и ставка — Фора «Динамо» К -1.5 во 2 тайме с коэффициентом 2.40.