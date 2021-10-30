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    Динамовцы поставят на колени «Мариуполь»?

    «Мариуполь» — «Динамо» К. Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, УПЛ, 30 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Мариуполь» — «Динамо» К
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    Мирча Луческу
    «Мариуполь» сыграет на своем поле с «Динамо» К в рамках 13-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 30 октября, начало — в 14:00 мск. «Мариуполь» — «Динамо» К: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Мариуполь»

    «Мариуполь» сыпется, иначе и не скажешь. Команда Остапа Маркевича продолжает замыкать турнирную таблицу с 4 очками.

    Правда, отставание от полностью спасительного 12 места не такое уж и огромное — 4 пункта. Правда, оборона команды — ее головная боль (29 пропущенных мячей).

    На неделе приазовцы в Кубке Украины встречались как раз с киевлянами (1:2). Между тем, в той встрече наставник «Мариуполя» сделал некоторую ротацию.

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    Отношения этой команды с «Динамо» являются крайне принципиальными. Фактический фарм-клуб «Шахтера» будет максимально настроен отобрать очки у чемпиона в угоду «старшему брату».

    «Динамо» К

    Киевляне бьются на трех фронтах. Причем команда Мирчи Луческу преуспевает везде, кроме Лиги чемпионов, где динамовцы банально попали в сложнейшую группу.

    Победа над приазовцами в Кубке Украины (1:2) получилась не самой сложной. Иное дело чемпионат, где настрой соперника будет еще более принципиальным.

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    • Киевляне традиционно успешно играют против «Мариуполя». Так, из пяти последних очных поединков четыре завершились победой «Динамо» К.

    Наверняка в этом поединке Луческу бросит в бой свои основные силы. Виктор Цыганков и Виталий Буяльский должны добавить креатива динамовским атакам.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» К за 1.15, на ничью за 7.70, а на «Мариуполь» — за 19.50.

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    Хозяева, по понятной причине, будут максимально мотивированы отобрать очки у киевлян.

    «Динамо» не намерено терять лидерство в чемпионате, и явно постарается добыть очередную викторию.

    Гости значительно превосходят приазовцев в классе, и наверняка добудут три очка. Наши прогноз и ставка — Фора «Динамо» К -1.5 во 2 тайме с коэффициентом 2.40.

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    «Мариуполь» — «Динамо» К: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 30.10.2021. Прогнозы на футбол. Динамовцы поставят на колени «Мариуполь»?
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