Во Франкфурте в 10-м туре чемпионата Германии «Айнтрахт» сыграет против «РБ Лейпциг». Поединок состоится 30 октября и начнется в 19:30 по мск. «Айнтрахт» — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» к данному моменту в немецкой Бундеслиге сумел набрать только восемь очков, и располагается в турнирной таблице вблизи опасной зоны, опережая ее всего лишь на балл.

Франкфуртский клуб в текущем первенстве сумел одержать только одну победу, правда, над самой «Баварией» 2:1 в гостях, трижды уступил и пять встреч завершил мировыми результатами.

Свои две последние игры в чемпионате Германии «орлы» проиграли, поочередно уступив на своей территории «Герте» 1:2 и на выезде «Бохуму» 0:2 в минувшем туре первенства.

Календарь и таблица Бундеслиги

Стоит отметить, что поражением от берлинцев «Айнтрахт» прервал свою длительную беспроигрышную домашнюю серию, состоящую на тот момент из 22 матчей, одержав за это время 12 побед и десять раз сыграв вничью.

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» по итогам девяти игровых дней с 14 очками находится на шестой строке в турнирной таблице Бундеслиги, уступая три балла четвертой лигачемпионовской позиции.

«Быки» за всю турнирную дистанцию смогли добиться четырех викторий, три раза они уходили с поля поверженными и дважды делили очки со своими оппонентами.

В прошлом туре коллектив на домашнем поле разгромил «Гройтер Фюрт» со счетом 4:1, а накануне он в 1/16 финала Кубка страны в гостях проиграл в гостях 1:0 «Бабельсберг» из региональной лиги.

Сейчас у «Лейпцига» гостевая безвыигрышная серия в рамках Бундеслиги, достигшая семи поединков, пять из которых были проиграны.

В минувшем чемпионата обе игры этих команд между собой завершились вничью с одинаковым счетом по 1:1.

Прогноз и ставка на «Айнтрахт» — «РБ Лейпциг»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «РБ Лейпциг» предлагают — 1.86.

На викторию «Айнтрахта» дают — 4.04, ничья оценена — в 4.14.

«Айнтрахт» в родных стенах выступает сильно, а «быки» неудачно играют в гостях. И исходя из этого рекомендуем в данном противостоянии ставить с Х на хозяев.