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    «Орлы» дома устоят в игре против «быков»?

    «Айнтрахт» — «РБ Лейпциг». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, чемпионат Германии, 30 октября 2021 года

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    Рафаэль Борре
    Во Франкфурте в 10-м туре чемпионата Германии «Айнтрахт» сыграет против «РБ Лейпциг». Поединок состоится 30 октября и начнется в 19:30 по мск. «Айнтрахт» — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 30 Октября 2021 года
    Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 19:30 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
  • Лейпциг
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.80
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 1.85
  • Ставка!
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    «Айнтрахт»

    «Айнтрахт» к данному моменту в немецкой Бундеслиге сумел набрать только восемь очков, и располагается в турнирной таблице вблизи опасной зоны, опережая ее всего лишь на балл.

    Франкфуртский клуб в текущем первенстве сумел одержать только одну победу, правда, над самой «Баварией» 2:1 в гостях, трижды уступил и пять встреч завершил мировыми результатами.

    Свои две последние игры в чемпионате Германии «орлы» проиграли, поочередно уступив на своей территории «Герте» 1:2 и на выезде «Бохуму» 0:2 в минувшем туре первенства.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Стоит отметить, что поражением от берлинцев «Айнтрахт» прервал свою длительную беспроигрышную домашнюю серию, состоящую на тот момент из 22 матчей, одержав за это время 12 побед и десять раз сыграв вничью.

    «РБ Лейпциг»

    «РБ Лейпциг» по итогам девяти игровых дней с 14 очками находится на шестой строке в турнирной таблице Бундеслиги, уступая три балла четвертой лигачемпионовской позиции.

    «Быки» за всю турнирную дистанцию смогли добиться четырех викторий, три раза они уходили с поля поверженными и дважды делили очки со своими оппонентами.

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    • В прошлом туре коллектив на домашнем поле разгромил «Гройтер Фюрт» со счетом 4:1, а накануне он в 1/16 финала Кубка страны в гостях проиграл в гостях 1:0 «Бабельсберг» из региональной лиги.

    Сейчас у «Лейпцига» гостевая безвыигрышная серия в рамках Бундеслиги, достигшая семи поединков, пять из которых были проиграны.

    В минувшем чемпионата обе игры этих команд между собой завершились вничью с одинаковым счетом по 1:1.

    Прогноз и ставка на «Айнтрахт» — «РБ Лейпциг»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «РБ Лейпциг» предлагают — 1.86.

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    На викторию «Айнтрахта» дают — 4.04, ничья оценена — в 4.14.

    «Айнтрахт» в родных стенах выступает сильно, а «быки» неудачно играют в гостях. И исходя из этого рекомендуем в данном противостоянии ставить с Х на хозяев.

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    «Айнтрахт» — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 30.10.2021. Прогнозы на футбол. «Орлы» дома устоят в игре против «быков»?
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