В субботу, 30 октября, в 10-м туре первой немецкой Бундеслиги в Билефельде местная «Арминия» примет «Майнц». Начало игры — в 16:30 по мск. «Арминия» — «Майнц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арминия»

«Арминия» к данному моменту сумела набрать только пять очков, и располагается в турнирной таблице на предпоследнем месте в Бундеслиге, отставая на три очка от безопасной строки.

Команда из Билефельда до сих пор идет в чемпионате без побед, пять встреч завершив ничьей и в четырех поединках уступив, забив за все это время только пять мячей при 14 пропущенных.

В прошлом туре «синие» на своем поле потерпели поражение от дортмундской «Боруссии» со счетом 1:3, а накануне они в рамках 1/16 финала Кубка Германии в гостях проиграли как раз «Майнцу» 2:3 ОТ.

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Вне родных стен «Арминия» выиграла всего два из 14 предыдущих матчей и не забивала ни одного гола в четырех из восьми последних гостевых поединков.

«Майнц»

«Майнц» на текущий момент занимает в турнирной таблице чемпионата Германии высокое седьмое место, уступая зоне еврокубков всего лишь один балл.

«Карнавальщики» в Бундеслиге по четыре раза одерживали виктории и терпели фиаско, и еще однажды сыграли вничью, забили в этих игра 12 мячей, а пропустили на три меньше.

В прошлом туре первенства «красно-белые» в родных стенах разгромили «Аугсбург» со счетом 4:1, прервав тем самым серию из четырех поединков в чемпионате без побед, где трижды проиграли.

За последние 12 выездных встреч чемпионата «Майнц» потерпел три фиаско, правда, все они были в этом сезоне.

Пару дней назад клубы в рамках Кубка Германии в основное время сыграли вничью, а в дополнительное виктория досталась «Майнцу», а в прошлом розыгрыше Бундеслиги «Арминия» в играх с «карнавальщиками» набрала четыре очка, победив 2:1 дома и сыграв вничью 1:1 на выезде.

Прогноз и ставка на «Арминия» — «Майнц»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Майнца» — 2.09, победа «Арминии» — 3.80, ничья — 3.50.

Обе команды в данном поединке будут играть только на победу, много атакуя. Поэтому высока вероятность того, что сражение выйдет «верховым».