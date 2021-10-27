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    Поднимется ли «Реал» на вершину Ла Лиги?

    «Реал» — «Осасуна». Прогноз, ставка (к. 2.87) на футбол, Примера, 27 октября 2021 года

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    «Реал» занимает второе место
    «Реал» сыграет на своем поле с «Осасуной» в рамках 11-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 27 октября, начало — в 22:30 мск. «Реал» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 27 Октября 2021 года
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  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 22:30 Осасуна Осасуна
  • Памплона
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.37
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  • 5.20
  • 2
  • 7.80
  • Ставка!
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    «Реал»

    В позапрошлом туре Примеры «Реал» не играл. Зато в Лиге чемпионов не оставили камня на камне от обороны донецкого «Шахтера» (0:5).

    Этот импульс был использован королевским клубом в «Эль Класико», где сумел обыграть на выезде «Барселону» (2:1).

    Как всегда, эффективен Винисиус Жуниор. Он, а также Карим Бензема, который буквально изнасиловали оборону «Горняков», и Давид Алаба набрали великолепную форму.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Мадридский коллектив смотрится вполне прилично, занимая вторую позицию с отставанием в один балл от лидера «Реал Сосьедада» при матчем в запасе.

    «Осасуна»

    «Осасуна» в нынешнем сезоне может стать одним из открытий Примеры. Пока что получается вполне успешно.

    Ныне команда занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании. На текущий момент в активе у басков 18 очков по итогам 10 сыгранных туров.

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    • В позапрошлом туре клуб продемонстрировал свои волевые качества. На выезде он оставил ни с чем «Вильярреал» (2:1).

    В прошлом поединке Ла Лиги коллектив сыграл на своем поле вничью с «Гранадой» (1:1). Тем самым прервалась серия из пяти побед кряду.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,33.

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    Успех гостей оценивается в 9,50, тогда как ничья — в 5,50.

    Наши прогноз и ставка — «Реал» выиграет, и обе команды забьют за 2,87.

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    «Реал» — «Осасуна»: прогноз, ставка (2.87), статистика, коэффициенты матча 27.10.2021. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Реал» на вершину Ла Лиги?
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