«Реал» сыграет на своем поле с «Осасуной» в рамках 11-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 27 октября, начало — в 22:30 мск. «Реал» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал»

В позапрошлом туре Примеры «Реал» не играл. Зато в Лиге чемпионов не оставили камня на камне от обороны донецкого «Шахтера» (0:5).

Этот импульс был использован королевским клубом в «Эль Класико», где сумел обыграть на выезде «Барселону» (2:1).

Как всегда, эффективен Винисиус Жуниор. Он, а также Карим Бензема, который буквально изнасиловали оборону «Горняков», и Давид Алаба набрали великолепную форму.

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Мадридский коллектив смотрится вполне прилично, занимая вторую позицию с отставанием в один балл от лидера «Реал Сосьедада» при матчем в запасе.

«Осасуна»

«Осасуна» в нынешнем сезоне может стать одним из открытий Примеры. Пока что получается вполне успешно.

Ныне команда занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании. На текущий момент в активе у басков 18 очков по итогам 10 сыгранных туров.

В позапрошлом туре клуб продемонстрировал свои волевые качества. На выезде он оставил ни с чем «Вильярреал» (2:1).

В прошлом поединке Ла Лиги коллектив сыграл на своем поле вничью с «Гранадой» (1:1). Тем самым прервалась серия из пяти побед кряду.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,33.

Успех гостей оценивается в 9,50, тогда как ничья — в 5,50.

Наши прогноз и ставка — «Реал» выиграет, и обе команды забьют за 2,87.