«Реал»
В позапрошлом туре Примеры «Реал» не играл. Зато в Лиге чемпионов не оставили камня на камне от обороны донецкого «Шахтера» (0:5).
Этот импульс был использован королевским клубом в «Эль Класико», где сумел обыграть на выезде «Барселону» (2:1).
Как всегда, эффективен Винисиус Жуниор. Он, а также Карим Бензема, который буквально изнасиловали оборону «Горняков», и Давид Алаба набрали великолепную форму.
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
Мадридский коллектив смотрится вполне прилично, занимая вторую позицию с отставанием в один балл от лидера «Реал Сосьедада» при матчем в запасе.
«Осасуна»
«Осасуна» в нынешнем сезоне может стать одним из открытий Примеры. Пока что получается вполне успешно.
Ныне команда занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании. На текущий момент в активе у басков 18 очков по итогам 10 сыгранных туров.
В позапрошлом туре клуб продемонстрировал свои волевые качества. На выезде он оставил ни с чем «Вильярреал» (2:1).
В прошлом поединке Ла Лиги коллектив сыграл на своем поле вничью с «Гранадой» (1:1). Тем самым прервалась серия из пяти побед кряду.
Прогноз и ставки
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,33.
Успех гостей оценивается в 9,50, тогда как ничья — в 5,50.
Наши прогноз и ставка — «Реал» выиграет, и обе команды забьют за 2,87.