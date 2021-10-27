КАМАЗ
КАМАЗ в нынешнем сезоне симпатичен, но нестабилен. Челнинцы неплохо приспособились к реалиям ФНЛ.
Правда, в этой встрече, учитывая турнирное положение в группе, КАМАЗ должен исключительно побеждать. Нужен характер, а его у челнинцев с лихвой!
В минувшем туре ФНЛ КАМАЗ добыл яркую викторию. Дома был обыгран совсем неслабый «Спартак-2» (4:1).
Первый круг в ФНЛ челнинцы завершили на 10 месте. К слову, в последнем матче хет-трик оформил перспективный Егор Тесленко.
«Урал»
У команды Игоря Шалимова сейчас основная задача одна — выжить в элите. Стало быть, хватит ли ресурсов уральцам еще и на кубок страны — тот еще вопрос.
«Урал» без побед аж с начала месяца. Более того, в двух последних поединках екатеринбуржцы даже не забивали.
В минувшем туре РПЛ «Урал» минимально уступил «Ахмату». Команда Шалимова замыкает турнирную таблицу РПЛ.
Главной проблемой уральцев является блеклая атака. В 12 поединках она наиграла лишь на 5 голов — меньше всех в РПЛ.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Урал» за 1.64, на ничью за 3.75, а на КАМАЗ — за 5.20.
Челнинцы — команда с характером, что явно пригодится в этой встрече.
В поединках такого рода зачастую активно атакуют оба оппонента. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.12.