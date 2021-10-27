КАМАЗ сыграет на своем поле с «Уралом» в рамках 3-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 27 октября, начало — в 18:00 мск. КАМАЗ — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

КАМАЗ

КАМАЗ в нынешнем сезоне симпатичен, но нестабилен. Челнинцы неплохо приспособились к реалиям ФНЛ.

Правда, в этой встрече, учитывая турнирное положение в группе, КАМАЗ должен исключительно побеждать. Нужен характер, а его у челнинцев с лихвой!

В минувшем туре ФНЛ КАМАЗ добыл яркую викторию. Дома был обыгран совсем неслабый «Спартак-2» (4:1).

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Первый круг в ФНЛ челнинцы завершили на 10 месте. К слову, в последнем матче хет-трик оформил перспективный Егор Тесленко.

«Урал»

У команды Игоря Шалимова сейчас основная задача одна — выжить в элите. Стало быть, хватит ли ресурсов уральцам еще и на кубок страны — тот еще вопрос.

«Урал» без побед аж с начала месяца. Более того, в двух последних поединках екатеринбуржцы даже не забивали.

В минувшем туре РПЛ «Урал» минимально уступил «Ахмату». Команда Шалимова замыкает турнирную таблицу РПЛ.

Главной проблемой уральцев является блеклая атака. В 12 поединках она наиграла лишь на 5 голов — меньше всех в РПЛ.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Урал» за 1.64, на ничью за 3.75, а на КАМАЗ — за 5.20.

Челнинцы — команда с характером, что явно пригодится в этой встрече.

«Уралу» пора бы начать забивать , тем паче, при наличии такого игрока, как Эрик Бикфалви.

В поединках такого рода зачастую активно атакуют оба оппонента. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.12.