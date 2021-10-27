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    Челнинский голевой бартер заказывали?

    КАМАЗ — «Урал». Прогноз, ставка (к. 2.12) на футбол, Кубок России, 27 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на КАМАЗ — «Урал»
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    «Урал»
    КАМАЗ сыграет на своем поле с «Уралом» в рамках 3-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 27 октября, начало — в 18:00 мск. КАМАЗ — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    КАМАЗ

    КАМАЗ в нынешнем сезоне симпатичен, но нестабилен. Челнинцы неплохо приспособились к реалиям ФНЛ.

    Правда, в этой встрече, учитывая турнирное положение в группе, КАМАЗ должен исключительно побеждать. Нужен характер, а его у челнинцев с лихвой!

    В минувшем туре ФНЛ КАМАЗ добыл яркую викторию. Дома был обыгран совсем неслабый «Спартак-2» (4:1).

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    Первый круг в ФНЛ челнинцы завершили на 10 месте. К слову, в последнем матче хет-трик оформил перспективный Егор Тесленко.

    «Урал»

    У команды Игоря Шалимова сейчас основная задача одна — выжить в элите. Стало быть, хватит ли ресурсов уральцам еще и на кубок страны — тот еще вопрос.

    «Урал» без побед аж с начала месяца. Более того, в двух последних поединках екатеринбуржцы даже не забивали.

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  • 24/10/2021

    • В минувшем туре РПЛ «Урал» минимально уступил «Ахмату». Команда Шалимова замыкает турнирную таблицу РПЛ.

    Главной проблемой уральцев является блеклая атака. В 12 поединках она наиграла лишь на 5 голов — меньше всех в РПЛ.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Урал» за 1.64, на ничью за 3.75, а на КАМАЗ — за 5.20.

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    Челнинцы — команда с характером, что явно пригодится в этой встрече.

    «Уралу» пора бы начать забивать, тем паче, при наличии такого игрока, как Эрик Бикфалви.

    В поединках такого рода зачастую активно атакуют оба оппонента. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.12.

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    КАМАЗ — «Урал»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 27.10.2021. Прогнозы на футбол. Челнинский голевой бартер заказывали?
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