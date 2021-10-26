Во вторник, 26 октября, в рамках 1/16 финала Кубка Германии «Майнц» на своем поле сыграет против «Арминии». Стартовый свисток будет дан в 21:45 по мск. «Майнц» — «Арминия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Майнц»

В 1/32 финала данного Кубка Германии «Майнц» имел трудности с выходом в следующий раунд, ведь он только в серии пенальти смог справиться с «Эльверсбергом» из региональной лиги.

Отметим, что за предыдущие три кубковых розыгрыша «карнавальщики» более одного раунда не проходили никогда, заканчивая все свои выступления на стадии 1/16 финала.

К данному поединку «красно-белые» подходят после крупной домашней победы над «Аугсбургом» со счетом 4:1. Этой викторией они прервали свою 4-матчевую безвыигрышную серию, где трижды уступили.

Все прогнозы на футбол

После девяти туров «Майнц» находится на высоком седьмом месте в турнирной таблице первой Бундеслиги, но преследователи расположились на незначительном расстоянии.

«Арминия»

«Арминия» же легко преодолела предыдущий этап этого кубкового соревнования, обыграв там без проблем на выезде любительский «Байройт» со счетом 6:3.

Клуб из Билефельда за прошлые четыре Кубка Германии тоже более одного этапа не проходил, заканчивая само больше свое выступление на стадии 1/16 финала.

Перед этой игрой коллектив потерпел домашнее фиаско от дортмундской «Боруссии» со счетом 1:3 в рамках чемпионата страны, где он с пятью очками идет в зоне вылета.

К слову, «Арминия» в текущем сезоне добыла только одну викторию в официальной игре, которая была как раз в Кубке Германии, а в чемпионате она еще не побеждала.

В минувшем сезоне «Арминия» в поединках с «Майнцем» набрала четыре очка, победив 2:1 дома и сыграв 1:1 на выезде.

Прогноз и ставка на «Майнц» — «Арминия»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Майнца» — 1.68, победа «Арминии» — 5.25, ничья — 4.14.

Проход: «Майнца» — 1.33; «Арминии» — 3.30.

Как правило, в очных встречах этих команд забивается мячей немного. Вот и сейчас ждем от данной встречи низового исхода.