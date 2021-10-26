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    Не стоит ждать голевого поединка

    «Майнц» — «Арминия». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Кубок Германии, 26 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Майнц» — «Арминия»
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    «Майнц»
    Во вторник, 26 октября, в рамках 1/16 финала Кубка Германии «Майнц» на своем поле сыграет против «Арминии». Стартовый свисток будет дан в 21:45 по мск. «Майнц» — «Арминия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Майнц»

    В 1/32 финала данного Кубка Германии «Майнц» имел трудности с выходом в следующий раунд, ведь он только в серии пенальти смог справиться с «Эльверсбергом» из региональной лиги.

    Отметим, что за предыдущие три кубковых розыгрыша «карнавальщики» более одного раунда не проходили никогда, заканчивая все свои выступления на стадии 1/16 финала.

    К данному поединку «красно-белые» подходят после крупной домашней победы над «Аугсбургом» со счетом 4:1. Этой викторией они прервали свою 4-матчевую безвыигрышную серию, где трижды уступили.

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    После девяти туров «Майнц» находится на высоком седьмом месте в турнирной таблице первой Бундеслиги, но преследователи расположились на незначительном расстоянии.

    «Арминия»

    «Арминия» же легко преодолела предыдущий этап этого кубкового соревнования, обыграв там без проблем на выезде любительский «Байройт» со счетом 6:3.

    Клуб из Билефельда за прошлые четыре Кубка Германии тоже более одного этапа не проходил, заканчивая само больше свое выступление на стадии 1/16 финала.

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    • Перед этой игрой коллектив потерпел домашнее фиаско от дортмундской «Боруссии» со счетом 1:3 в рамках чемпионата страны, где он с пятью очками идет в зоне вылета.

    К слову, «Арминия» в текущем сезоне добыла только одну викторию в официальной игре, которая была как раз в Кубке Германии, а в чемпионате она еще не побеждала.

    В минувшем сезоне «Арминия» в поединках с «Майнцем» набрала четыре очка, победив 2:1 дома и сыграв 1:1 на выезде.

    Прогноз и ставка на «Майнц» — «Арминия»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Майнца» — 1.68, победа «Арминии» — 5.25, ничья — 4.14.

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    Проход: «Майнца» — 1.33; «Арминии» — 3.30.

    Как правило, в очных встречах этих команд забивается мячей немного. Вот и сейчас ждем от данной встречи низового исхода.

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    «Майнц» — «Арминия»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 26.10.2021. Прогнозы на футбол. Не стоит ждать голевого поединка
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