«Мюнхен 1860»
«Мюнхен 1860» в предыдущем раунде Кубка Германии уже сотворил мини-сенсацию. Команда прошла «Дармштадт 98» (2:1).
Представитель Третьей Бундеслиги, некогда успешно выступавший в элите, истосковался за громкими победами. Так что мотивации мюнхенцам не занимать.
В минувшем туре чемпионата «Мюнхен 1860» расписал мировую с «Саарбрюккеном» (1:1). Причем мюнхенцы на выезде упустили верную победу.
«Мюнхен 1860» не удачно играет против «Шальке». Из пяти последних очных битв команда проиграла в одной при четырех ничьих.
«Шальке»
Гельзенкирхенцы сейчас максимально сконцентрированы на возвращении в элиту немецкого футбола. «Шальке» как раз вернулся в дуэт лидеров Второй Бундеслиги.
Опытнейший Симон Теродде пришелся очень ко двору. В 11 матчах чемпионата форвард настрелял уже 11 мячей.
В минувшем туре «Шальке» был убедителен. Дома команда разгромила дрезденское «Динамо» со счетом 3:0.
Игра команды слишком зависима от кондиций Теродде. На его счету больше половины голов «Шальке». Вероятно, и в этом матче форвард скажет свое веское слово.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Шальке» за 2.08, на ничью за 3.68, а на «Мюнхен 1860» — за 3.30.
Мюнхенцы весьма нестабильны, к тому же традиционно неудачно играют против «Шальке».
«Шальке» сейчас на подъеме, к тому же прицел Теродде не смолкает. Наши прогноз и ставка — Победа «Шальке» с коэффициентом 2.08.