«Мюнхен 1860» сыграет на своем поле с «Шальке» в рамках 1/16 финала Кубка Германии. Матч пройдет 26 октября, начало — в 19:30 мск. «Мюнхен 1860» — «Шальке»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мюнхен 1860»

«Мюнхен 1860» в предыдущем раунде Кубка Германии уже сотворил мини-сенсацию. Команда прошла «Дармштадт 98» (2:1).

Представитель Третьей Бундеслиги, некогда успешно выступавший в элите, истосковался за громкими победами. Так что мотивации мюнхенцам не занимать.

В минувшем туре чемпионата «Мюнхен 1860» расписал мировую с «Саарбрюккеном» (1:1). Причем мюнхенцы на выезде упустили верную победу.

Все прогнозы на футбол

«Мюнхен 1860» не удачно играет против «Шальке». Из пяти последних очных битв команда проиграла в одной при четырех ничьих.

«Шальке»

Гельзенкирхенцы сейчас максимально сконцентрированы на возвращении в элиту немецкого футбола. «Шальке» как раз вернулся в дуэт лидеров Второй Бундеслиги.

Опытнейший Симон Теродде пришелся очень ко двору. В 11 матчах чемпионата форвард настрелял уже 11 мячей.

В минувшем туре «Шальке» был убедителен. Дома команда разгромила дрезденское «Динамо» со счетом 3:0.

Игра команды слишком зависима от кондиций Теродде. На его счету больше половины голов «Шальке». Вероятно, и в этом матче форвард скажет свое веское слово.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Шальке» за 2.08, на ничью за 3.68, а на «Мюнхен 1860» — за 3.30.

Мюнхенцы весьма нестабильны, к тому же традиционно неудачно играют против «Шальке».

«Шальке» смотрится куда мощнее оппонента , причем по всем показателям.

«Шальке» сейчас на подъеме, к тому же прицел Теродде не смолкает. Наши прогноз и ставка — Победа «Шальке» с коэффициентом 2.08.