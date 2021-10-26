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    «Шальке» не оставит шансов мюнхенцам?

    «Мюнхен 1860» — «Шальке». Прогноз, ставка (к. 2.08) на футбол, Кубок Германии, 26 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Мюнхен 1860» — «Шальке»
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    Симон Теродде
    «Мюнхен 1860» сыграет на своем поле с «Шальке» в рамках 1/16 финала Кубка Германии. Матч пройдет 26 октября, начало — в 19:30 мск. «Мюнхен 1860» — «Шальке»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Мюнхен 1860»

    «Мюнхен 1860» в предыдущем раунде Кубка Германии уже сотворил мини-сенсацию. Команда прошла «Дармштадт 98» (2:1).

    Представитель Третьей Бундеслиги, некогда успешно выступавший в элите, истосковался за громкими победами. Так что мотивации мюнхенцам не занимать.

    В минувшем туре чемпионата «Мюнхен 1860» расписал мировую с «Саарбрюккеном» (1:1). Причем мюнхенцы на выезде упустили верную победу.

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    «Мюнхен 1860» не удачно играет против «Шальке». Из пяти последних очных битв команда проиграла в одной при четырех ничьих.

    «Шальке»

    Гельзенкирхенцы сейчас максимально сконцентрированы на возвращении в элиту немецкого футбола. «Шальке» как раз вернулся в дуэт лидеров Второй Бундеслиги.

    Опытнейший Симон Теродде пришелся очень ко двору. В 11 матчах чемпионата форвард настрелял уже 11 мячей.

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    • В минувшем туре «Шальке» был убедителен. Дома команда разгромила дрезденское «Динамо» со счетом 3:0.

    Игра команды слишком зависима от кондиций Теродде. На его счету больше половины голов «Шальке». Вероятно, и в этом матче форвард скажет свое веское слово.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Шальке» за 2.08, на ничью за 3.68, а на «Мюнхен 1860» — за 3.30.

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    Мюнхенцы весьма нестабильны, к тому же традиционно неудачно играют против «Шальке».

    «Шальке» смотрится куда мощнее оппонента, причем по всем показателям.

    «Шальке» сейчас на подъеме, к тому же прицел Теродде не смолкает. Наши прогноз и ставка — Победа «Шальке» с коэффициентом 2.08.

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    «Мюнхен 1860» — «Шальке»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 26.10.2021. Прогнозы на футбол. «Шальке» не оставит шансов мюнхенцам?
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