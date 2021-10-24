В воскресенье, 24 октября, «Штутгарт» на своем поле примет «Унион» в девятом туре немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет на «Мерседес-Бенц-Арене», начнется в 18:30 по московскому времени. «Штутгарт» — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Штутгарт»

«Штутгарт» занимает 12-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, имея на своем счету 9 очков.

Подопечные Пеллегрино Матараццо одержали две победы, трижды сыграли вничью и потерпели три поражения в национальном первенстве.

При этом в трех предыдущих турах «швабы» не проигрывали, разойдясь миром с «Бохумом» (0:0) и менхенгладбахской «Боруссией» (1:1), а также обыграв «Хоффенхайм» (3:1).

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Бросается в глаза переполненный лазарет «Штутгарта», в котором находятся около десяти человек, среди которых есть больные на коронавирус.

«Унион»

«Унион» расположился на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Германии с 15 баллами.

На счету команды Урса Фишера четыре победы, три ничьи и одно поражение в восьми сыгранных турах.

Победная серия берлинцев насчитывает три матча, в которых они обыграли «Арминию» (1:0), «Майнц» (2:1) и «Вольфсбург» (2:0).

А вот в середине недели в Лиге конференций «Унион» уступил «Фейеноорду» (1:3) и опустился на последнее место в своей группе.

Среди травмированных у столичной команды значатся Марвин Фридрих и Павел Вшолек.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают минимальное преимущество хозяевам: победа «Штутгарта» — 2.60, победа «Униона» — 2.80, ничья — 3.40.

После не самого удачного старта «швабы» набирают обороты, несмотря на то, что Пеллегрино Матараццо имеет в своем распоряжении ограниченный состав.

Хорошей новостью может стать то, что некоторые игроки постепенно восстанавливаются и даже возвращаются к тренировкам, хотя не совсем ясно, как быстро они наберут форму после простоя.

По результатам «Унион» выглядит предпочтительнее, но на выезде эта команда смотрится не так убедительно, как дома, поэтому наш прогноз и ставка — «ничья».

Также попробуем ставку «тотал голов меньше 2,5» за 1.98. Обе команды в среднем забивают чуть больше гола за игру, так что вряд ли стоит ждать высокой результативности.