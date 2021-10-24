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    Определят ли «Штутгарт» и «Унион» победителя?

    «Штутгарт» — «Унион». Прогноз (к. 3.40) и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 24 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Штутгарт» — «Унион»
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    Футболисты «Униона»
    В воскресенье, 24 октября, «Штутгарт» на своем поле примет «Унион» в девятом туре немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет на «Мерседес-Бенц-Арене», начнется в 18:30 по московскому времени. «Штутгарт» — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Штутгарт»

    «Штутгарт» занимает 12-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, имея на своем счету 9 очков.

    Подопечные Пеллегрино Матараццо одержали две победы, трижды сыграли вничью и потерпели три поражения в национальном первенстве.

    При этом в трех предыдущих турах «швабы» не проигрывали, разойдясь миром с «Бохумом» (0:0) и менхенгладбахской «Боруссией» (1:1), а также обыграв «Хоффенхайм» (3:1).

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    Бросается в глаза переполненный лазарет «Штутгарта», в котором находятся около десяти человек, среди которых есть больные на коронавирус.

    «Унион»

    «Унион» расположился на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Германии с 15 баллами.

    На счету команды Урса Фишера четыре победы, три ничьи и одно поражение в восьми сыгранных турах.

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    • Победная серия берлинцев насчитывает три матча, в которых они обыграли «Арминию» (1:0), «Майнц» (2:1) и «Вольфсбург» (2:0).

    А вот в середине недели в Лиге конференций «Унион» уступил «Фейеноорду» (1:3) и опустился на последнее место в своей группе.

    Среди травмированных у столичной команды значатся Марвин Фридрих и Павел Вшолек.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают минимальное преимущество хозяевам: победа «Штутгарта» — 2.60, победа «Униона» — 2.80, ничья — 3.40.

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    После не самого удачного старта «швабы» набирают обороты, несмотря на то, что Пеллегрино Матараццо имеет в своем распоряжении ограниченный состав.

    Хорошей новостью может стать то, что некоторые игроки постепенно восстанавливаются и даже возвращаются к тренировкам, хотя не совсем ясно, как быстро они наберут форму после простоя.

    По результатам «Унион» выглядит предпочтительнее, но на выезде эта команда смотрится не так убедительно, как дома, поэтому наш прогноз и ставка — «ничья».

    Также попробуем ставку «тотал голов меньше 2,5» за 1.98. Обе команды в среднем забивают чуть больше гола за игру, так что вряд ли стоит ждать высокой результативности.

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    «Штутгарт» — «Унион»: прогноз, ставка (3.40), статистика, коэффициенты матча 24.10.2021. Прогнозы на футбол. Определят ли «Штутгарт» и «Унион» победителя?
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