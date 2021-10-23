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    ЦСКА — «Крылья Советов». Прогноз, ставка (к. 2.09) на чемпионат России по футболу 23 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Крылья Советов»
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    Игорь Акинфеев
    Встреча 12-го тура РПЛ между ЦСКА и «Крыльями Советов» состоится 23 октября. Матч на «ВЭБ Арене» в Москве начнется в 19:00 мск. ЦСКА — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 23 Октября 2021 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 19:00 Крылья Советов Крылья Советов
  • Самара
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.80
  • 2
  • 4.80
  • Ставка!
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    ЦСКА

    Команда не проигрывает в 5 последних матчах РПЛ (3 победы, 2 ничьи), а 4 предыдущие игры в чемпионате «армейцы» завершили без пропущенных мячей.

    В сентябре армейский клуб одолел на своем поле в дерби «Спартак» (1:0), а потом в Кубке России разгромил вторым составом ижевский «Зенит» (4:0).

    Затем подопечные Березуцкого в РПЛ справились на выезде с «Нижним Новгородом» (2:0) и дома поделили очки с «Краснодаром» (0:0).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    В последнем матче ЦСКА на выезде обыграл «Урал» (1:0) и после 11-ти туров с 20 очками идет на 4-м месте. Разница мячей 14-8, 3 гола у Эджуке. Не сыграет Дивеев, под вопросом Фукс и Яковлев.

    «Крылья Советов»

    Самарцы выиграли в 3 из 4 предыдущих матчей в РПЛ, начав с домашней победы над «Ростовом» (4:2) в середине сентября.

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    • Затем «Крылья» в матче Кубка России уничтожили на выезде ногинское «Знамя» (10:0), а вот выезд в Петербург в гости к «Зениту» завершился поражением со счетом 1:2.

    Перед международной паузой подопечные Игоря Осинькин в гостях одолелил «Динамо» (1:0), а в последнем матче на своем поле обыграли «Нижний Новогород» (2:0) в волжском дерби.

    Календарь и таблица РПЛ

    После 11 туров РПЛ «Крылья Советов» с 16 очками идут на 8-м месте. Разница мячей 14-13, Владислав Сарвели забил 4 года. Под вопросом участие Якубы, Прищепы и Фролова.

    Прогноз и ставка

    На победу ЦСКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.83, на ничью в основное время — 3.85, а на победу «Крыльев Советов» — 4.30.

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    В сезоне 2019 года самарцы победили дома 2:0, а в гостях проиграли 0:1. ЦСКА на его поле в РПЛ «Крылья Советов» не обыгрывали с ноября 2015 года.

    На своем поле ЦСКА не проиграл в 7 из 8 предыдущих встреч в РПЛ (5 побед, 2 ничьи). Прогнозируем, что ЦСКА не проиграет.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.88 и ТМ 2,5 за 1.86.

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    ЦСКА — «Крылья Советов»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 23.10.2021. Прогнозы на футбол. Чья сухая серия прервется на «ВЭБ Арене»?
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