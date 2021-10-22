«Майнц» сыграет на своем поле с «Аугсбургом» в рамках 9-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 22 октября, начало — в 21:30 мск. «Майнц» — «Аугсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Майнц»

«Майнц» в нынешнем сезоне наверняка будет находиться в районе экватора турнирной таблицы Бундеслиги. Команда Бо Свеннсона смотрится, как минимум, целостно.

«Майнц» занимает 11 место, имея в своем активе 10 очков. При этом забивает и пропускает команда одинаково часто — 8:8.

Вот только в минувшем туре «Майнц» не сумел разжиться очками. Команда уступила в Дортмунде одному из лидеров лиги (3:1).

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«Аугсбург» для «Майнца» является крайне неудобным оппонентом. Все пять последних поединков были проиграны.

«Аугсбург»

Эта команда в последние годы борется за выживание в элите немецкого футбола. Вот и нынешний сезон иного сценария не обещает.

Нынешнее 16 место с 6 набранными очками выглядит показательным. Хуже всего, что «Аугсбург» забил только 4 мяча в 8 матчах.

В минувшем туре «Аугсбург» набрала один пункт. Между тем, ничья с «Арминией» (1:1) не позволила команде покинуть зону вылета.

Команде крайне сложно без одного из своих лидеров Флориана Нидерлерхнера. Оптыный форвард травмировал пах, и пока восстанавливается.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Майнц» за 1.70, на ничью за 4.00, а на «Аугсбург» — за 4.75.

Хозяева крайне неудачно играют с «Аугсбургом» в последние годы.

«Аугсбург» в нынешнем сезоне не радует результативностью.

«Аугсбург» традиционно успешно играет против «Майнца». Наши прогноз и ставка — Победа «Аугсбурга» или ничья с коэффициентом 2.10.