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    «Майнц» снова не одолеет «Аугсбург»?

    «Майнц» — «Аугсбург». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Бундеслига, 22 октября 2021 года

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    Бо Свенссон
    «Майнц» сыграет на своем поле с «Аугсбургом» в рамках 9-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 22 октября, начало — в 21:30 мск. «Майнц» — «Аугсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 22 Октября 2021 года
    Майнц
  • Майнц
    •  Майнц 21:30 Аугсбург Аугсбург
  • Аугсбург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.75
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 4.80
  • Ставка!
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    «Майнц»

    «Майнц» в нынешнем сезоне наверняка будет находиться в районе экватора турнирной таблицы Бундеслиги. Команда Бо Свеннсона смотрится, как минимум, целостно.

    «Майнц» занимает 11 место, имея в своем активе 10 очков. При этом забивает и пропускает команда одинаково часто — 8:8.

    Вот только в минувшем туре «Майнц» не сумел разжиться очками. Команда уступила в Дортмунде одному из лидеров лиги (3:1).

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    «Аугсбург» для «Майнца» является крайне неудобным оппонентом. Все пять последних поединков были проиграны.

    «Аугсбург»

    Эта команда в последние годы борется за выживание в элите немецкого футбола. Вот и нынешний сезон иного сценария не обещает.

    Нынешнее 16 место с 6 набранными очками выглядит показательным. Хуже всего, что «Аугсбург» забил только 4 мяча в 8 матчах.

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    • В минувшем туре «Аугсбург» набрала один пункт. Между тем, ничья с «Арминией» (1:1) не позволила команде покинуть зону вылета.

    Команде крайне сложно без одного из своих лидеров Флориана Нидерлерхнера. Оптыный форвард травмировал пах, и пока восстанавливается.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Майнц» за 1.70, на ничью за 4.00, а на «Аугсбург» — за 4.75.

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    Хозяева крайне неудачно играют с «Аугсбургом» в последние годы.

    «Аугсбург» в нынешнем сезоне не радует результативностью.

    «Аугсбург» традиционно успешно играет против «Майнца». Наши прогноз и ставка — Победа «Аугсбурга» или ничья с коэффициентом 2.10.

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    «Майнц» — «Аугсбург»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 22.10.2021. Прогнозы на футбол. «Майнц» снова не одолеет «Аугсбург»?
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