ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ньюкасл» провел первый матч при новых владельцах«Ньюкаслу» нужно еще много времени для трофеев «Краснодар» — «Уфа»Никто не заслуживал поражения. «Уфа» не удержала победу над «Краснодаром» Уле Гуннар СульшерСульшер снова под давлением. Коллективные ошибки привели к поражению от «Лестера»
  • 23:54
    • «Барселона» одержала волевую победу над «Валенсией»
  • 23:43
    • Гол Кина принес «Ювентусу» победу над «Ромой»
  • 23:50
    • «Марсель» разгромил «Лорьян», Гендузи оформил дубль
  • 22:57
    • СМИ: В «Ахмате» назначено экстренное совещание, Талалаева могут уволить
  • 21:00
    • «Краснодар» спасся от поражения в матче с «Уфой»
  • 20:53
    • Гол и пас Кейна помогли «Тоттенхэму» победить «Ньюкасл»
  • 18:43
    • «Бавария» разгромила «Байер», Левандовски и Гнабри забили по два мяча
    Все новости спорта

    «Россонери» прервут серию неудач в ЛЧ?

    «Порту» — «Милан». Прогноз, ставка (к. 1.99) на футбол, Лиги чемпионов, 19 октября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Милан Прогнозы на Португалия Прогнозы на Порту Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Порту» — «Милан»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Златан Ибрагимович
    Во вторник, 19 октября, в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов португальский «Порту» на своем стадионе «Драгау» сыграет с итальянским «Миланом». Встреча начнется в 22:00 по мск. «Порту» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 19 Октября 2021 года
    Порту
  • Порту, Португалия
    •  Порту 22:00 Милан Милан
  • Милан
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.50
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.80
  • Ставка!
    •

    «Порту»

    «Порту» в прошлом сезоне финишировал на второй позиции в чемпионате Португалии. И эта позиция позволила команде начать свой путь в ЛЧ с группового этапа.

    В трех предыдущих случаях, когда «драконы» стартовали в данном турнире с этой стадии, им удавалось выйти из группы. А в прошлом сезоне они добрались до четвертьфинала, где проиграли будущему победителю турниру «Челси».

    Начали португальцы текущую компанию с выездной мировой против мадридского «Атлетико», сыграв 0:0, а во втором туре они были уничтожены на своей арене «Ливерпулем», проиграв со счетом 1:5.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Накануне этой игры «Порту» одержал крупную победу в Кубке Португалии, а в чемпионате страны коллектив идет в тройке лидеров, еще не проигрывая там.

    «Милан»

    «Милан», как вторая команда Италии прошлого сезона, после долгого перерыва вернулся в самый престижный европейский клубный турнир. Последний раз он появлялся в ЛЧ аж в 2013 году.

    Однако пока «россонери» выступают в этом турнире неудачно, проиграв обе встречи. В первом туре они уступили в гостях «Ливерпуль» 2:3, а затем дома потерпели фиаско от «Атлетико» 1:2. Причем оба раза итальянцы заканчивали матч в меньшинстве.

  • Новый движок, улучшенный игровой процесс и режимы. Как EA прокачала FIFA 22?
  • Создатели FIFA выкатили действительно обновленный симулятор
  • 16/10/2021

    • Из восьми последних матчей в Лиге чемпионов миланцы выиграли только один. Еще в 2013 году в они гостях одолели «Селтик». Сейчас у них в главном еврокубке серия из четырех поражений.

    На выходных «Милан» обыграл «Верону» 3:2 в рамках чемпионата Италии, где он лидирует, выиграв семь игр из восьми при одном ничейном исходе.

    Между собой эти клубы провели девять встреч, в которых четыре раза выиграли миланцы, дважды победили португальцы и трижды была ничья. Правда, последний раз между собой они играли аж в 2003 году.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Порту» предлагают — 2.60.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    На викторию «Милана» дают — 2.85, ничья оценена — в 3.46.

    «Россонери» в случае неудачи почти потеряют шансы пробиться в плей-офф, поэтому отдадут все силы для достижения благоприятного для себя результата. Считаем, что итальянцы смогут его добиться, учитывая их превосходную форму. В общем, в этой игре рекомендуем ставить с форой 0 на «Милан».

    Ещё прогнозы на спорт
    2.48
  • Прогноз на матч Самсонова — Томлянович
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ястремская — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Чжэн Циньвэнь — Цуренко
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Джумхур — Чилич
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Касаткина — Калинина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Гаске — Лайович
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  3.13
  • Прогноз на матч Торпедо — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Сочи — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Витязь — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Черноморец — Верес
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Юргорден — Эльфсборг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Алавес — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  4.70
  • Экспресс дня 18 октября
  • Сегодня в 21:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Порту» — «Милан»: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 19.10.2021. Прогнозы на футбол. «Россонери» прервут серию неудач в ЛЧ?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры