Во вторник, 19 октября, в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов португальский «Порту» на своем стадионе «Драгау» сыграет с итальянским «Миланом». Встреча начнется в 22:00 по мск. «Порту» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Порту»

«Порту» в прошлом сезоне финишировал на второй позиции в чемпионате Португалии. И эта позиция позволила команде начать свой путь в ЛЧ с группового этапа.

В трех предыдущих случаях, когда «драконы» стартовали в данном турнире с этой стадии, им удавалось выйти из группы. А в прошлом сезоне они добрались до четвертьфинала, где проиграли будущему победителю турниру «Челси».

Начали португальцы текущую компанию с выездной мировой против мадридского «Атлетико», сыграв 0:0, а во втором туре они были уничтожены на своей арене «Ливерпулем», проиграв со счетом 1:5.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Накануне этой игры «Порту» одержал крупную победу в Кубке Португалии, а в чемпионате страны коллектив идет в тройке лидеров, еще не проигрывая там.

«Милан»

«Милан», как вторая команда Италии прошлого сезона, после долгого перерыва вернулся в самый престижный европейский клубный турнир. Последний раз он появлялся в ЛЧ аж в 2013 году.

Однако пока «россонери» выступают в этом турнире неудачно, проиграв обе встречи. В первом туре они уступили в гостях «Ливерпуль» 2:3, а затем дома потерпели фиаско от «Атлетико» 1:2. Причем оба раза итальянцы заканчивали матч в меньшинстве.

Из восьми последних матчей в Лиге чемпионов миланцы выиграли только один. Еще в 2013 году в они гостях одолели «Селтик». Сейчас у них в главном еврокубке серия из четырех поражений.

На выходных «Милан» обыграл «Верону» 3:2 в рамках чемпионата Италии, где он лидирует, выиграв семь игр из восьми при одном ничейном исходе.

Между собой эти клубы провели девять встреч, в которых четыре раза выиграли миланцы, дважды победили португальцы и трижды была ничья. Правда, последний раз между собой они играли аж в 2003 году.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Порту» предлагают — 2.60.

На викторию «Милана» дают — 2.85, ничья оценена — в 3.46.

«Россонери» в случае неудачи почти потеряют шансы пробиться в плей-офф, поэтому отдадут все силы для достижения благоприятного для себя результата. Считаем, что итальянцы смогут его добиться, учитывая их превосходную форму. В общем, в этой игре рекомендуем ставить с форой 0 на «Милан».