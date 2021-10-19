ПСЖ сыграет на своем поле с «РБ Лейпциг» в рамках 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 19 октября, начало — в 22:00 мск. ПСЖ — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСЖ

Стартовый тур Лиги чемпионов принес ПСЖ лишь выездную ничью с «Брюгге» (1:1). 28 сентября в Париже гости обыграли «Манчестер Сити» со счетом 2:0 в матче 2-го тура групповой стадии и лидирует в квартете.

У команды в Лиге 1, в целом, порядок. Команда Маурисио Почеттино выиграла девять матчей из 10-ти, забив 24 мяча и пропустив всего 10.

После восьми побед в восьми первых турах парижане потерпели сенсационное поражение от «Ренна» (0:2) на выезде в позапрошлом туре.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В последних играх перед этим фиаско ПСЖ выиграл у «Лиона» (2:1), «Метца» (2:1) и «Монпелье» (2:0). А прошлом туре клуб обыграл «Анже» (2:1).

«РБ Лейпциг»

«Лейпциг» проиграл в двух стартовых турах группового этапа Лиги чемпионов. Сперва на выезде он уступил «Манчестер Сити» (3:6) и «Брюгге» (1:2).

Новый сезон для «быков» начался не столь удачно, как в предыдущие годы. Видимо, чемпионские амбиции «Лейпцигу» снова придется отложить...

В позапрошлом туре «Лейпциг» в последний раз на сегодня победил. Дома был разгромлен «Бохум», в ворота которого «быки» отгрузили три безответных мяча.

В прошлом поединке Бундеслиги коллектив не проиграл, но и не взял три оча на выезде против «Фрайбурга», сыграв вничью 1:1.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44.

Успех гостей оценивается в 7,00, тогда как ничья — в 4,60.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,15.