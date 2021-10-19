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    Остановит ли «Лейпциг» ПСЖ?

    ПСЖ — «РБ Лейпциг». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, Лига чемпионов, 19 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на ПСЖ — «РБ Лейпциг»
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    ПСЖ лидирует в группе
    ПСЖ сыграет на своем поле с «РБ Лейпциг» в рамках 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 19 октября, начало — в 22:00 мск. ПСЖ — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 19 Октября 2021 года
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    ПСЖ

    Стартовый тур Лиги чемпионов принес ПСЖ лишь выездную ничью с «Брюгге» (1:1). 28 сентября в Париже гости обыграли «Манчестер Сити» со счетом 2:0 в матче 2-го тура групповой стадии и лидирует в квартете.

    У команды в Лиге 1, в целом, порядок. Команда Маурисио Почеттино выиграла девять матчей из 10-ти, забив 24 мяча и пропустив всего 10.

    После восьми побед в восьми первых турах парижане потерпели сенсационное поражение от «Ренна» (0:2) на выезде в позапрошлом туре.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В последних играх перед этим фиаско ПСЖ выиграл у «Лиона» (2:1), «Метца» (2:1) и «Монпелье» (2:0). А прошлом туре клуб обыграл «Анже» (2:1).

    «РБ Лейпциг»

    «Лейпциг» проиграл в двух стартовых турах группового этапа Лиги чемпионов. Сперва на выезде он уступил «Манчестер Сити» (3:6) и «Брюгге» (1:2).

    Новый сезон для «быков» начался не столь удачно, как в предыдущие годы. Видимо, чемпионские амбиции «Лейпцигу» снова придется отложить...

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  • 30/09/2021

    • В позапрошлом туре «Лейпциг» в последний раз на сегодня победил. Дома был разгромлен «Бохум», в ворота которого «быки» отгрузили три безответных мяча.

    В прошлом поединке Бундеслиги коллектив не проиграл, но и не взял три оча на выезде против «Фрайбурга», сыграв вничью 1:1.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44.

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    Успех гостей оценивается в 7,00, тогда как ничья — в 4,60.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,15.

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    ПСЖ — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 19.10.2021. Прогнозы на футбол. Остановит ли «Лейпциг» ПСЖ?
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