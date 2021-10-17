ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель Месси«Золотой мяч» 2021. Кто выиграет приз Хосеп ГвардиолаКто станет лучшим тренером сезона в АПЛ? Есть шесть претендентов «Тампа» обыграла «Детройт» в сумасшедшем матче НХЛ. «Тампа» обыграла «Детройт», Кучеров набрал четыре очка, «Питтсбург» уступил «Флориде»
  • 23:51
    • Гол и пас Мбаппе принесли ПСЖ волевую победу над «Анже»
  • 22:13
    • «Йокерит» отыгрался в матче со СКА и победил в овертайме
  • 20:53
    • Медведев подтвердил снятие с «Кубка Кремля»: «Я не готов выступать на 100 процентов»
  • 19:23
    • Три очка Гика помогли «Трактору» обыграть «Сочи»
  • 18:06
    • Источник: Талалаева могут уволить, если «Ахмат» проиграет «Химкам»
  • 15:18
    • Акинфеев ответил на вопрос о возможном возвращении в сборную России
  • 13:58
    • Стало известно, когда пройдет жеребьевка стыковых матчей квалификации ЧМ-2022
    Все новости спорта

    В столичном дерби победит «Торпедо»?

    «Велес» — «Торпедо». Прогноз, ставка (к. 2.46) на футбол, ФНЛ, 17 октября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФНЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Велес Прогнозы на Торпедо Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Велес» — «Торпедо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Торпедо»
    «Велес» сыграет на своем поле с «Торпедо» в рамках 18-го тура чемпионата России. Матч пройдет 17 октября, начало — в 14:00 мск. «Велес» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 17 Октября 2021 года
    Велес
  • Москва
    •  Велес 14:00 Торпедо Торпедо
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.15
  • X
  • 3.05
  • 2
  • 2.45
  • Ставка!
    •

    «Велес»

    «Велес» окопался в середине таблицы. Диспозиция такова: «крылатые быки» вряд ли посягнут на зону стыков, но и падение им не грозит.

    На данный момент москвичи находятся на 7 месте. Впрочем, плотность в турнирной таблице довольно высокая, и все может довольно быстро измениться.

    В минувшем туре «Велес» очками не разжился. Выезд в Липецк завершился минимальным поражением от одного из аутсайдеров.

    Прогнозы на ФНЛ

    «Велесу» явно не хватает стабильности. Впрочем, дать бой более авторитетным землякам команда вполне по силам.

    «Торпедо»

    Вот ведь какой парадокс: торпедовцы вернулись на 2 место, притом, что не знают побед уже в пяти матчах к ряду. Поражение и четыре ничьи — таковы последние результаты команды.

    В минувшем туре «Торпедо» вновь разочаровало результатом. Команда Александра Бородюка не сумела одолеть «Краснодар-2» (1:1).

  • Кто станет лучшим тренером сезона в АПЛ? Есть шесть претендентов
  • Претенденты на награду появились уже на старте сезона
  • Вчера

    • Отставание от лидера «Оренбурга» составляет 5 очков. Не стоит забывать, что в этом матче вновь не поможет команде дисквалифицированный Амур Калмыков.

    Лучший бомбардир лиги (11 голов) явно не помешал бы. Зато в строю Мухаммад Султонов и отбывший дисквалификацию защитник Иван Темников.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо» за 2.46, на ничью за 3.10, а на «Велес» — за 2.95.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Крылатые быки» наверняка дадут бой кризисным торпедовцам.

    «Торпедо» должно прервать пятиматчевую серию без побед, иначе есть риск потерять текущие позиции.

    Торпедовцы намерены вернуться на победный путь, стало быть, будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Торпедо» с коэффициентом 2.46.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.19
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Чикаго
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  3.56
  • Прогноз на матч Анахайм — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Уотфорд — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Сморгонь — Витебск
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Специя — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Актобе — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рубин — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.51
  • Прогноз на матч Гройтер Фюрт — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Фрайбург — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Унион — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Велес» — «Торпедо»: прогноз, ставка (2.46), статистика, коэффициенты матча 17.10.2021. Прогнозы на футбол. В столичном дерби победит «Торпедо»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры