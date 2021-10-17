«Велес»
«Велес» окопался в середине таблицы. Диспозиция такова: «крылатые быки» вряд ли посягнут на зону стыков, но и падение им не грозит.
На данный момент москвичи находятся на 7 месте. Впрочем, плотность в турнирной таблице довольно высокая, и все может довольно быстро измениться.
В минувшем туре «Велес» очками не разжился. Выезд в Липецк завершился минимальным поражением от одного из аутсайдеров.
«Велесу» явно не хватает стабильности. Впрочем, дать бой более авторитетным землякам команда вполне по силам.
«Торпедо»
Вот ведь какой парадокс: торпедовцы вернулись на 2 место, притом, что не знают побед уже в пяти матчах к ряду. Поражение и четыре ничьи — таковы последние результаты команды.
В минувшем туре «Торпедо» вновь разочаровало результатом. Команда Александра Бородюка не сумела одолеть «Краснодар-2» (1:1).
Отставание от лидера «Оренбурга» составляет 5 очков. Не стоит забывать, что в этом матче вновь не поможет команде дисквалифицированный Амур Калмыков.
Лучший бомбардир лиги (11 голов) явно не помешал бы. Зато в строю Мухаммад Султонов и отбывший дисквалификацию защитник Иван Темников.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо» за 2.46, на ничью за 3.10, а на «Велес» — за 2.95.
«Крылатые быки» наверняка дадут бой кризисным торпедовцам.
«Торпедо» должно
Торпедовцы намерены вернуться на победный путь, стало быть, будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Торпедо» с коэффициентом 2.46.