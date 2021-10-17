«Велес» сыграет на своем поле с «Торпедо» в рамках 18-го тура чемпионата России. Матч пройдет 17 октября, начало — в 14:00 мск. «Велес» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Велес»

«Велес» окопался в середине таблицы. Диспозиция такова: «крылатые быки» вряд ли посягнут на зону стыков, но и падение им не грозит.

На данный момент москвичи находятся на 7 месте. Впрочем, плотность в турнирной таблице довольно высокая, и все может довольно быстро измениться.

В минувшем туре «Велес» очками не разжился. Выезд в Липецк завершился минимальным поражением от одного из аутсайдеров.

Прогнозы на ФНЛ

«Велесу» явно не хватает стабильности. Впрочем, дать бой более авторитетным землякам команда вполне по силам.

«Торпедо»

Вот ведь какой парадокс: торпедовцы вернулись на 2 место, притом, что не знают побед уже в пяти матчах к ряду. Поражение и четыре ничьи — таковы последние результаты команды.

В минувшем туре «Торпедо» вновь разочаровало результатом. Команда Александра Бородюка не сумела одолеть «Краснодар-2» (1:1).

Отставание от лидера «Оренбурга» составляет 5 очков. Не стоит забывать, что в этом матче вновь не поможет команде дисквалифицированный Амур Калмыков.

Лучший бомбардир лиги (11 голов) явно не помешал бы. Зато в строю Мухаммад Султонов и отбывший дисквалификацию защитник Иван Темников.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо» за 2.46, на ничью за 3.10, а на «Велес» — за 2.95.

«Крылатые быки» наверняка дадут бой кризисным торпедовцам.

«Торпедо» должно прервать пятиматчевую серию без побед , иначе есть риск потерять текущие позиции.

Торпедовцы намерены вернуться на победный путь, стало быть, будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Торпедо» с коэффициентом 2.46.