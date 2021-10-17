«Шахтер» Солигорск сыграет на своем поле с «Торпедо-БелАЗ» в рамках 26-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 17 октября, начало — в 19:30 мск. «Шахтер» Солигорск — «Торпедо-БелАЗ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шахтер» Солигорск

«Шахтер» Солигорск близок к тому, чтобы повторить достижение прошлого сезона. «Горняки» приближаются к чемпионскому титулу.

Четырехочковый гандикап от БАТЭ с двумя матчами в запасе — не повод расслабляться. «Горняки», к тому же, надежны в обороне (12 пропущенных мячей).

В минувшем туре «Шахтер» Солигорск добыл выездную викторию. Минское «Динамо» было обыграно с боем (1:2).

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Серия из трех побед подряд — неплохое подспорье в психологическом плане. Солигорцы знают, что все в их руках, и наверняка возьмут свое.

«Торпедо-БелАЗ»

Торпедовцы — крепкий середняк чемпионата Белоруссии. Нынешнее 9 место вполне это подтверждает.

В минувшем туре «Торпедо-БелАЗ» устроило настоящий разгром «Сморгони». Итоговый счет 7:1 говорит о многом.

Жодинцы нестабильны, в противном случае находились бы в районе первой пятерки. Потенциал у команды достаточно высокий, но много очков потеряно на ровном месте.

С солигорцами клуб из Жодино играет неудачно. Из пяти последних поединков торпедовцы лишь один раз праздновали победу, уступив четырежды.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Солигорск за 1.39, на ничью за 4.44, а на «Торпедо-БелАЗ» — за 7.60.

«Горняки» на всех парах несутся к чемпионскому титулу .

Жодинцам не хватает стабильности, да и ошибки в обороне случаются частенько.

Квалификация действующего чемпиона должна сказаться с первых минут встречи. Наши прогноз и ставка — Фора «Шахтера» Солигорск в 1 тайме -0.75 с коэффициентом 2.32.