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    «Горняки» сразу покажут класс?

    «Шахтер» Солигорск — «Торпедо-БелАЗ». Прогноз, ставка (к. 2.32) на футбол, чемпионат Белоруссии, 17 октября 2021 года

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    Дембо Дарбо
    «Шахтер» Солигорск сыграет на своем поле с «Торпедо-БелАЗ» в рамках 26-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 17 октября, начало — в 19:30 мск. «Шахтер» Солигорск — «Торпедо-БелАЗ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 17 Октября 2021 года
    Шахтёр Солигорск
  • Шахтер Солигорск
    •  Шахтёр Солигорск 19:30 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ
  • Жодино
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.40
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 8.50
  • Ставка!
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    «Шахтер» Солигорск

    «Шахтер» Солигорск близок к тому, чтобы повторить достижение прошлого сезона. «Горняки» приближаются к чемпионскому титулу.

    Четырехочковый гандикап от БАТЭ с двумя матчами в запасе — не повод расслабляться. «Горняки», к тому же, надежны в обороне (12 пропущенных мячей).

    В минувшем туре «Шахтер» Солигорск добыл выездную викторию. Минское «Динамо» было обыграно с боем (1:2).

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    Серия из трех побед подряд — неплохое подспорье в психологическом плане. Солигорцы знают, что все в их руках, и наверняка возьмут свое.

    «Торпедо-БелАЗ»

    Торпедовцы — крепкий середняк чемпионата Белоруссии. Нынешнее 9 место вполне это подтверждает.

    В минувшем туре «Торпедо-БелАЗ» устроило настоящий разгром «Сморгони». Итоговый счет 7:1 говорит о многом.

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    • Жодинцы нестабильны, в противном случае находились бы в районе первой пятерки. Потенциал у команды достаточно высокий, но много очков потеряно на ровном месте.

    С солигорцами клуб из Жодино играет неудачно. Из пяти последних поединков торпедовцы лишь один раз праздновали победу, уступив четырежды.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Солигорск за 1.39, на ничью за 4.44, а на «Торпедо-БелАЗ» — за 7.60.

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    «Горняки» на всех парах несутся к чемпионскому титулу.

    Жодинцам не хватает стабильности, да и ошибки в обороне случаются частенько.

    Квалификация действующего чемпиона должна сказаться с первых минут встречи. Наши прогноз и ставка — Фора «Шахтера» Солигорск в 1 тайме -0.75 с коэффициентом 2.32.

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    «Шахтер» Солигорск — «Торпедо-БелАЗ»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 17.10.2021. Прогнозы на футбол. «Горняки» сразу покажут класс?
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