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    «Карабах» уверенно обыграет аутсайдера?

    «Сабах» — «Карабах». Прогноз, ставка (к. 2.16) на футбол, чемпионат Азербайджана, 17 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сабах» — «Карабах»
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    Рамиль Шейдаев
    «Сабах» сыграет на своем поле с «Карабахом» в рамках 7-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 17 октября, начало — в 17:45 мск. «Сабах» — «Карабах»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сабах»

    «Сабах» борется за выживание. Удержаться в элите азербайджанского футбола бакинцам будет крайне непросто.

    Показатели команды в нынешнем сезоне вызывают серьезные сомнения в успешном исходе этой борьбы. Всего один набранный балл в 6 турах — тихий ужас!

    В минувшем туре «Сабах» потерпел очередное поражение. На выезде команда уступила «Кешле» со счетом 2:0.

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    «Карабах» для «Сабаха» — крайне неудобный оппонент. Из пяти последних поединков бакинцы уступили в четырех при одном паритете.

    «Карабах»

    Вернуть чемпионский титул — вот основная цель этого клуба на сезон. Правда, без осечек не обходится, и сейчас «Карабах» лишь минимально опережает основного конкурента «Нефтчи».

    В минувшем туре «Карабах» победил. Команда дома не оставила шансов крепкой «Габале», забив в ворота соперника два сухих мяча.

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    • 11 забитых мячей в 6 поединках — не слишком мощная атакующая статистика. Зато оборона практически безгрешна, ведь дала сбой всего 3 раза.

    Нет сомнений, что в этом поединке лидер будет действовать чрезвычайно активно. В таких матчах «Карабах» должен выигрывать уверенно.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 1.35, на ничью за 4.76, а на «Сабах» — за 7.90.

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    Хозяева забили лишь дважды в 6 матчах, да и в обороне ошибаются регулярно.

    «Карабах» по всем статьям выглядит сильнее соперника, что и продемонстрирует на деле.

    Класс гостей несоизмеримо выше, и их победа не вызывает малейших сомнений. Наши прогноз и ставка — Фора «Карабаха» -1.5 с коэффициентом 2.16.

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    «Сабах» — «Карабах»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 17.10.2021. Прогнозы на футбол. «Карабах» уверенно обыграет аутсайдера?
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