«Сабах»
«Сабах» борется за выживание. Удержаться в элите азербайджанского футбола бакинцам будет крайне непросто.
Показатели команды в нынешнем сезоне вызывают серьезные сомнения в успешном исходе этой борьбы. Всего один набранный балл в 6 турах — тихий ужас!
В минувшем туре «Сабах» потерпел очередное поражение. На выезде команда уступила «Кешле» со счетом 2:0.
«Карабах» для «Сабаха» — крайне неудобный оппонент. Из пяти последних поединков бакинцы уступили в четырех при одном паритете.
«Карабах»
Вернуть чемпионский титул — вот основная цель этого клуба на сезон. Правда, без осечек не обходится, и сейчас «Карабах» лишь минимально опережает основного конкурента «Нефтчи».
В минувшем туре «Карабах» победил. Команда дома не оставила шансов крепкой «Габале», забив в ворота соперника два сухих мяча.
11 забитых мячей в 6 поединках — не слишком мощная атакующая статистика. Зато оборона практически безгрешна, ведь дала сбой всего 3 раза.
Нет сомнений, что в этом поединке лидер будет действовать чрезвычайно активно. В таких матчах «Карабах» должен выигрывать уверенно.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 1.35, на ничью за 4.76, а на «Сабах» — за 7.90.
Хозяева забили лишь дважды в 6 матчах, да и в обороне ошибаются регулярно.
Класс гостей несоизмеримо выше, и их победа не вызывает малейших сомнений. Наши прогноз и ставка — Фора «Карабаха» -1.5 с коэффициентом 2.16.